「褐色美味」的秘訣：醬油料理大集合

以醬油調味的料理在生活中十分常見，多到不可勝數。在海外大受歡迎的壽司、照燒料理、烤雞肉串、壽喜燒、天婦羅、拉麵…每一道都少不了醬油。

沾醬 / 淋醬

由於醬油直接入口的味道濃厚且偏鹹，通常會先倒入小碟中，將壽司、生魚片或烤海苔稍微沾取食用。或者，利用餐桌上的小醬油瓶，在納豆、涼拌豆腐、蘿蔔泥或生蛋拌飯上，淋上少許醬油。



壽司（Photo AC）與涼拌豆腐（PIXTA）

照燒

這是一種以醬油為基底，加入味醂與砂糖調製成醬汁，在煎烤過程中讓醬汁均勻入味的烹飪方法。料理由於加入了糖而呈現出光澤與濃稠感。肉類以雞肉、魚類則以鰤魚為最具代表性。



照燒鰤魚（Photo AC）

日式烤雞肉串

近年來在海外知名度大增的日式烤雞肉串，是居酒屋菜單中不可撼動、超高人氣的品項。將串好的雞肉浸入以醬油為基底的醬汁中，再以炭火燒烤，那股難以言喻的焦香味，總讓人忍不住多喝幾杯。



（Photo AC）

壽喜燒的調味醬

壽喜燒是以鹹甜濃郁的調味為魅力的鍋物料理，其中的特製醬汁，醬油更是不可或缺的關鍵。在一般的鍋物湯底中，使用醬油調味的情況也相當普遍。



（PIXTA）

天婦羅沾醬

吃天婦羅時，有時會撒上抹茶鹽等調味，但多數情況下，習慣沾上由高湯、醬油和味醂調製而成的專用醬汁「天婦羅沾醬」食用。



（Photo AC）

拉麵

拉麵是現今全世界公認的日本代表性食物。湯的種類豐富，包含醬油、鹽味、味噌、豚骨……。各位偏好哪一種口味呢？



（Photo AC）

蕎麥麵・烏龍麵的味露

蕎麥麵、烏龍麵是涼拌的「竹簍涼麵（もり）」，還是淋上熱湯的「湯麵（かけ）」，少了味露就失去了靈魂。一般家庭多使用市售成品，但蕎麥麵・烏龍麵專賣店，則是使用高湯加上醬油、味醂和砂糖熬煮而成的特製「醬滷」（かえし）來調製味露。



冷蕎麥麵（Photo AC）

燉菜

褐色的日式家常菜大概都是加入醬油、日本酒和味醂調味燉煮而成的。反過來說，只要有了醬油，就能夠輕易做出美味料理！



小卷燉里芋（Photo AC）與醬煮香菇昆布（PIXTA）

日式什錦炊飯

帶褐色的什錦炊飯也被稱為「風味飯」，但其精髓莫過於醬油的滋味。尤其是鍋底那層烤焦香酥脆的「鍋巴」，讓人爭相品嚐，相當受歡迎。



（PIXTA）

湯品

以根莖蔬菜與豆腐製作的「建長湯」或清湯，是以高湯為基底再加入醬油，藉此增添風味。



建長湯（Photo AC）

煎餅・米果

醬油風味的煎餅、雛米果與烤米果等米製品點心，種類多到不勝枚舉。那股烤得焦香誘人的醬油風味，最適合當作茶點，讓人忍不住一口接一口。



銚子名產「濕煎餅」（照片提供：千葉縣觀光物產協會）

磯邊餅 / 醬油糰子

在年糕上刷上醬油燒烤、再裹上海苔的「磯邊餅」，是年糕最普及的吃法之一。而將串糰子裹上濃稠醬汁、鹹甜適中的「醬油糰子」，則是日式甜點的經典代表。即使吃得手黏答答，也讓人欲罷不能！



磯邊餅（PIXTA）與醬油糰子（Photo AC）

調查、企劃：e-craft

標題照片：照燒雞腿排（PIXTA）