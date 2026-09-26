生食微辣嗆口、燉煮軟糯甘甜：蔥料理集錦

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

將雞腿肉與蔥交替串起來的「蔥肉串（ねぎま）」是日式烤雞串中經典中的經典。但其實，據說最初使用的並非雞肉，而是另一種食材。

辛香佐料（藥味）

作為烏龍麵與蕎麥麵的經典辛香佐料。關東與關西的顏色有所不同。



關西蕎麥麵（PIXTA）

蔥鮪鍋

漢字寫作「葱鮪鍋」。日本開始食用鮪魚是在江戶時代末期。在沒有冰箱的時代，為了延長保存期限會將鮪魚浸泡在醬油中。然而油脂豐厚、排斥醬油的腹肉（Toro）容易腐敗，過去幾乎只能拿來當肥料，但只要與蔥一同燉煮，就能毫無浪費且美味地享用。



蔥鮪鍋（PIXTA）

蔥肉串

日式烤雞串的經典。因將蔥夾在雞腿肉「之間」串成串，常被誤以為漢字是「ねぎ間」（蔥之間），但實際上元祖原型是「蔥鮪串」。過去是順應蔥鮪鍋的人氣將其做成串烤，後來因鮪魚腹肉成為高級食材，才改以平價的雞肉代替。



蔥肉串（PIXTA）

鴨肉南蠻 / 鴨肉鍋

鴨肉與蔥堪稱絕配。若將蔥烤出焦痕，增添香氣後更加美味。由於鴨子相對容易捕捉，因此被詐騙等惡行盯上的目標對象常被稱為「那個人真是個好鴨子（好騙的對象）」。而若那隻鴨子還背著蔥過來，意思就是更加好運（連配料都送上門），因而衍生出俗諺「鴨子背蔥（カモネギ，指天大的好運 / 巧合的好事）」。



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蔥花叉燒拉麵

與其說是「辛香佐料」，不如說是作為「主要食材」之一而存在感十足的用法。能解叉燒油膩的清爽感與清脆爽口的嚼勁是其亮點。



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蔥花鮪魚泥

將剁碎的鮪魚腹肉加上切碎的蔥花，做成海苔捲或軍艦卷。在迴轉壽司店是連孩童也非常喜愛的熱門品項。



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蔥餅

認為大阪燒一定要加高麗菜的是關東人。在關西地區與中國地區，加入大量青蔥的「蔥餅」也極具人氣。



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【資料】

標題圖片：鴨肉鍋（Photo AC）