高野豆腐：飽吸「高湯」鮮味，多汁美味在口中溢開

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

冬天將豆腐用稻草綁好懸掛在屋簷下，歷經夜晚嚴寒凍結、白天微融、到了夜晚再度凍結的重複過程，水分便會徹底脫乾，從而得以長期保存。這是利用大自然力量實現的冷凍乾燥。

誕生於嚴寒高野山的保存食品

高野豆腐是將豆腐凍結後乾燥製成的日本傳統保存食品。在不同地區，也被稱為「凍豆腐」（Shimi-dofu）或「冰豆腐」（Kori-dofu）。

大約800年前的鎌倉時代，在冬天氣溫極低的高野山（和歌山縣）宿坊（寺院住宿設施），預備做飯用的豆腐在夜晚的嚴寒中凍結了。然而，僧侶們本著不浪費食物的原則將其烹調食用，意外發現了獨特的口感與風味，這便是高野豆腐的由來。高野山的僧侶們將這種凍豆腐視為精進料理（素齋）的珍貴食材並廣泛使用，據說「高野豆腐」之名也由此而來。

此後，高野豆腐逐漸傳入民間。過去在東北、信州等寒冷地區，將豆腐懸掛在屋簷下製作凍豆腐，曾是冬季代表性的風物詩。



福島市製作凍豆腐的情景（1983年12月攝影，時事）

高野豆腐繼承了豆腐富含植物性蛋白質、鈣、鐵及膳食纖維的營養特性。因能充分吸附高湯，使其具備低糖、低熱量且容易產生飽足感的特點，作為有助於預防生活習慣病的健康食材而備受關注。此外，它可在常溫下長期保存，亦能作為應急儲備糧食。

高湯燜煮高野豆腐（含煮）

高湯的鮮美多汁在口中瞬間散開。



（PIXTA）

滑蛋高野豆腐

讓吸滿高湯的高野豆腐再裹上一層滑嫩蛋液，極盡奢華。是一道高蛋白、低熱量的健康副菜。



（PIXTA）

作為捲壽司的配料

搭配不同風味與口感配料的太捲壽司。在關西地區，用高湯煮過的高野豆腐也是常見的經典配料。



（Photo AC）

法式吐司風格

無麩質且能稍微減輕吃甜食的罪惡感。



（Photo AC）

標題圖片：PIXTA