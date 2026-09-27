日本食物圖鑑：知食材，增食慾

鴨兒芹：以色彩與香氣為料理畫龍點睛

飲食 文化 生活

只需在湯品或蛋類料理中點綴少許，就能提升香氣與色彩的日本原產香味蔬菜。
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為數不多的日本原產蔬菜

日式料理中不可或缺的蔬菜，許多都是在古代經由大陸傳入日本，目前確認為日本原產的僅有20種左右。鴨兒芹便是這為數不多的日本原產蔬菜之一。廣泛自生於山間陰涼處，自古以來便被作為食材食用。一根莖上長出三片葉子是其名稱（三葉）的由來。特徵為爽朗的香氣與微苦的口感。

室町時代的典籍中，記載其為正月食用的蔬菜並稱為「三葉芹」，此為文獻記載之始。《農業全書》（1697年）、《大和本草》（1709年）等書籍中均有記載，推測在江戶時代便已作為栽培植物廣為普及。

鴨兒芹分為「絲鴨兒芹」、「切鴨兒芹」、「根鴨兒芹」三類。

  • 根鴨兒芹……採露地栽培，透過在根部培土使莖變得白皙粗壯。春季為盛產期，出貨時保留伸展的根部不予切除。特徵為帶有野性風味的濃郁香氣與清脆嚼勁。
  • 絲鴨兒芹……採水耕栽培且全年皆有流通。包裝時根部仍保留海綿塊。包括莖部在內整體呈現翠綠色。
  • 切鴨兒芹……採溫室栽培使莖部保持白嫩，將根部切除後盒裝出售。由於澀味較少，相當適合生食。

根鴨兒芹（PIXTA）
根鴨兒芹（PIXTA）

原本關東偏好香氣濃郁的根鴨兒芹，關西則傾向風味溫和的絲鴨兒芹，但近年來全年皆可栽培的「絲鴨兒芹」已遍布全國。

鴨兒芹鮮豔的翠綠與三片葉的造型能為料理增添色彩，因此常被重用作為日式料理最後起鍋盛盤時的點綴配飾。

親子丼・炸豬排丼

日本人提到「鴨兒芹」最先腦海浮現的菜色恐怕就是這個！黃色與綠色的搭配堪稱絕妙。

（PIXTA）
（PIXTA）

茶碗蒸

將三片葉子美麗地展開放上擺盤，視覺效果便能大幅提升。

（Photo AC）
（Photo AC）

清湯（吸物）

掀開碗蓋那一瞬間散發的香氣令人感到無比爽朗！

（Photo AC）
（Photo AC）

茶巾壽司・袱紗壽司

將長莖視為繩線包裹綁繫，亦能作為色彩的亮點。

（Photo AC）
（Photo AC）

涼拌浸菜

若使用根鴨兒芹則香氣濃郁，嚼勁清脆爽口。

（PIXTA）
（PIXTA）

炒鴨兒芹根（金平風）

將泥土細心洗淨後，以金平（きんぴら）風味炒製。香脆有彈性的口感相當討喜。是富含膳食纖維的排毒佳餚。

（PIXTA）
（PIXTA）

標題圖片：PIXTA

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