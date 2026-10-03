花蛤：春季至夏季正值當季，肉質飽滿且鮮味十足

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

將花蛤放入鍋中加熱，當貝殼「啪」地一聲張開，便是最佳品嚐時刻的訊號。在貝殼爽快張開的瞬間，美味與香氣隨之散發，讓人心情也跟著高漲起來。

自史前時代起便持續食用花蛤

花蛤是分布於北海道至九州、朝鮮半島、中國大陸沿岸及台灣的雙殼貝。棲息於內灣的潮間帶泥灘或淺海的沙泥之中。日本各地沿岸地區留存著史前時代人類丟棄的貝類與動物骨頭等堆積而成的「貝塚」。這正是日本人自古代起便將花蛤作為食材的例證。

到了江戶時代，江戶灣（現在的東京灣）周邊採捕盛行，花蛤成為庶民餐桌上不可或缺的存在。

雖然花蛤在超市等場所全年皆有流通，但其盛產期（旬）為產卵前的春季至夏季。這個時期的蛤肉飽滿，鮮味亦相當濃郁。在海水轉暖的季節，前往淺灘採貝摸蛤（潮幹狩）也是相當受歡迎的休閒活動。

花蛤的鮮味主要來自稱為「琥珀酸」的成分，能營造出貝類特有的深邃醇厚口感。此外，還含有麩氨酸與胺基酸，作為熬煮高湯的食材極為優秀。

即使是美味的花蛤，如果吐沙不徹底，殘留「喀吱」的砂粒口感，便會大打折扣。買回花蛤後，需要將其浸泡在與海水濃度相近的3%鹽水中，進行約2小時的吐沙。據說相較於發出電視聲響且明亮的廚房料理台，放在偏暗且安靜的地方，花蛤更容易放鬆並吐出沙粒。



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觀察吐沙的過程會發現，花蛤會從殼縫中伸出兩根水管，吸入並排出海水。花蛤汲取海水，吞食海水中包含的浮游生物等，並將無法作為食物的東西用黏液包裹固化後排出體外。人類利用這一原理讓其吐沙，而在自然界中，花蛤則扮演著天然過濾裝置的角色，守護著海洋環境。

清酒蒸花蛤

即使是簡單的酒蒸就已足夠美味，若加入奶油增添醇厚風味則更佳。



（Photo AC）

味噌湯

由於花蛤能釋放出濃郁的高湯精華，因此無需另外使用昆布或柴魚片熬湯。作為味噌湯的食材，既美味又能省去繁瑣工序。



（Photo AC）

日式炊飯

吸收了花蛤高湯，鮮味滿溢。包上上等海苔做成飯糰亦十分美味。



（Photo AC）

白酒蛤蜊義大利麵（Vongole Bianco）

雖然不是和食，但廣受大眾喜愛。不只在餐廳品嚐，許多人在家也會親自下廚製作。



（Photo AC）

標題圖片：採貝摸蛤收穫的花蛤（Photo AC）