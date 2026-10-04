沙丁魚：平價美味的大眾魚，過去亦曾對農業發展做出貢獻

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

日本有句俗諺叫作「連沙丁魚頭也能出於虔誠」。意思是即便是微不足道之物，只要信仰之心足夠強烈，看起來也會變得令人感戴尊崇。雖然沙丁魚過去似乎被視為如此廉價微賤，但它營養滿分，從幼魚魩仔魚，到魚乾、熬湯小魚乾，都是日本飲食生活中不可或缺的存在。

平民魚類的代表

沙丁魚屬於鯡科的青魚類，是以大群在近海游泳移動的迴遊魚。體型細長，銀白色的鱗片是其特徵。繩文時代的貝塚中也曾發現沙丁魚的魚骨，推測日本人自古代起便將其視為重要的營養來源。對日本人而言，可說是最平民、最親切的魚類代表。

由於是容易腐壞變質的魚類，據傳其名稱語源來自「弱（Yowashi）」。在國字（非中國傳入的漢字，而是和製漢字）中寫作「鰯」。

富含具有清血（預防血液凝塊）作用的DHA與EPA等不飽和脂肪酸，以及鈣質與維生素D，在營養層面上亦極為優異。

日本流通的沙丁魚主要有3種。

〈遠東擬沙丁魚（真沙丁魚）〉

背部呈藍色、體側排列著黑色斑點是其特徵。由於是迴遊魚，各地區捕獲的時期有所錯開，因此全年皆有流通，但盛產期約在6月至10月。梅雨季開始時的遠東擬沙丁魚特別油脂豐厚、極為美味，因而有「入梅沙丁魚」的美譽。



（Photo AC）

〈潤目沙丁魚〉

眼睛巨大，據說是因為看起來像積滿淚水般水汪汪（Urumi）而得名。秋季至冬季為盛產期。鮮魚型態在市面上流通較少，多加工成整尾魚乾或串乾等乾貨。



（PIXTA）

〈片口沙丁魚（日本鯷）〉

下顎較小，看起來就像只有單側開口般，此為名稱由來。將其於鹽水（海水）中煮熟後曬乾製成的小魚乾，是與昆布、柴魚片並駕齊驅的代表性「高湯」食材。瀨戶內海伊吹產（香川縣觀音寺市）的小魚乾特別受歡迎。因能熬煮出濃郁且風味強烈的「高湯」，亦常用於拉麵湯頭。更有許多被稱為「Nibora（小魚乾拉麵狂熱者）」的小魚乾高湯拉麵愛好者。



（Photo AC）

冷藏保存與冷藏運輸技術有限的江戶時代，大多加工成鹽醃、魚乾或小魚乾等型態進行流通。除了供人類食用外，將其曬乾加工成粉末狀的「干鰯（Hoshika）」亦被用作農田肥料，對農業生產力的提升做出了貢獻。

以西日本為中心，流傳著在節分時將烤過的沙丁魚頭插在枸骨（柊樹）枝條上並裝飾於門口的風俗。人們認為「尖銳的枸骨葉」與「沙丁魚獨特的臭味」能驅除邪氣（鬼怪），藉此祈求一年無病息災。



（PIXTA）

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