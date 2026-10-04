生食、煎烤、醬煮皆美味：沙丁魚料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

為什麼在迴轉壽司店裡，它的地位總是次於鮪魚和鮭魚呢？油脂豐厚、入口即化般的沙丁魚美味，可是一點也不輸給高級魚類！

握壽司

油脂豐厚的沙丁魚擁有入口即化般的口感。比起山葵（哇沙米），搭配薑泥更為合適！



（Photo AC）

梅干燉魚

體現先人智慧的經典燉魚料理。加入梅干一同燉煮能去除青魚特有的腥味，且在酸性作用下連魚骨都能變得軟爛。



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沙丁魚丸湯

連同細骨一併打成魚漿做成魚丸，不僅鮮味十足，還富含豐富鈣質。



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蒲燒

不是只有鰻魚才能蒲燒。油脂豐厚的沙丁魚做成蒲燒亦是美味絕品。



（Photo AC）

天婦羅

裹上薄薄的麵衣，炸至香酥爽口吧！



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味醂干

將食材浸泡在醬油加入砂糖與味醂調製的調味液後製作成干物。帶有微微甘甜，不僅非常下飯，作為下酒菜也是經典選擇。



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串乾（目刺）

用竹籤或稻草等穿過魚眼後曬乾，故稱「目刺（Mezashi）」。這是將小魚集中在一起高效曬乾的先人智慧。部分地方也會以穿過魚鰓的「頰刺」方式曬乾。主要使用潤目沙丁魚。堪稱搭配日本酒與燒酎的最強下酒菜。



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標題圖片：沙丁魚生魚片（Photo AC）