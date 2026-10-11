干瓢（瓢瓜條）：以鹹甜醬汁燉煮入味做成壽司餡料是經典做法

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

外表雖然十分不起眼，但正因為不喧賓奪主，反而能充分吸飽高湯與調味料，變身為絕妙美味。

東海道五十三次中亦有描繪

「干瓢」顧名思義即為「乾瓢」。這是一種將葫蘆科夕顏（瓠瓜）的果實切成薄而細長的帶狀後曬乾的食材。

夕顏原產於非洲與熱帶亞洲，傍晚時分會開出清秀的白色花朵，因而得名。平安時代的歌人清少納言在《枕草子》中寫道：「花的形狀與牽牛花相似而富有情趣，果實卻實在不合拍得令人遺憾。」此外，《源氏物語》中也出現了年輕的光源氏所傾心並有所交集的女性「夕顏」。在平安時代，或許已被廣泛栽培了吧。



大者重達6~7公斤的夕顏果實（PIXTA）

加工成「瓢瓜條」食用的歷史始於15世紀左右，據傳發源地為大阪市。直到明治時期，關西地區一直是生產中心，歌川廣重的《東海道五十三次 水口＝現在的滋賀縣甲賀市》中，便描繪了在恬靜的田園風光中，女性們分工製作瓢瓜條的情景。



歌川廣重 東海道五十三次 水口（ColBase）

如今，瓢瓜條有98%生產於栃木縣。據傳這是因為水口藩的藩主改易至壬生藩（現在的栃木縣壬生町）時，從水口調來了當地栽培的夕顏種子而開始的。

夕顏的收穫期為6~8月，晾曬瓢瓜條的景象已成為栃木夏季的風物詩。



將夕顏果實以電動方式旋轉，同時用專用刨刀刨成薄而長的帶狀（PIXTA）



過去多採用日光晾曬，但最近在不受天氣影響的塑膠溫室內運轉風扇吹乾已成為常態（PIXTA）

瓢瓜條本身的風味淡泊，並沒有特別突出的味道，但泡水復原後質地柔嫩飽滿，具有「極易入味」的特點。

〈壽司捲〉

用加入醬油與砂糖的高湯燉煮至鹹甜入味的瓢瓜條，是壽司捲的經典食材。關東多以瓢瓜條為核心做成細捲，關西則多作為太捲的食材之一捲入其中。



細捲（PIXTA）太捲（Photo AC）

〈可以食用的繩子？〉

利用其長度與柔韌度，作為綁紮食材的繩子非常實用。不僅用於昆布捲、麻糬福袋等和食，許多人在燉煮法式清湯或番茄醬汁的高麗菜捲時也會使用。由於沒有味道上的喧賓奪主，即使做成西式料理也毫無違和感。



（Photo AC）



（Photo AC）



（PIXTA）

【資料】

栃木縣干瓢商業協同組合 「 瓢瓜條的基礎知識」

調查、統籌：E-Craft

標題圖片：PIXTA