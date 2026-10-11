櫻花蝦：僅於駿河灣捕獲的海之寶石

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

雖然做成天婦羅或壽司配料的上等鮮蝦也很好，但比小指還要細小的櫻花蝦，其美麗的外觀與帶有微微甜味的滋味更令人心動。

在夜晚的大海中閃閃發光的微小寶石

體型雖小卻擁有濃郁風味、呈淡粉紅色的櫻花蝦。體長約為4~5公分，分布於駿河灣（靜岡縣）、相模灣（神奈川縣）與東京灣，但僅有駿河灣進行漁業捕撈。利用其白天棲息於水深200~350公尺的深海、傍晚至夜間浮上至水深20~60公尺附近的習性，於夜間進行捕撈。體表約有160個發光器，因在夜晚的大海中閃閃發光，故亦被稱為「海之寶石」。

由於將產卵高峰期的6月11日至9月30日定為禁漁期，因此漁期僅有3月中旬至6月上旬的春漁與10月至12月的秋漁共2次。口感彈牙的生鮮櫻花蝦是僅限當地才能品嚐到的特別美味。鬆軟綿密的鹽水水煮櫻花蝦可作為沙拉或涼拌菜的配料，亦可加入高湯玉子燒中，用途十分廣泛。將易變質的櫻花蝦延長保存期限的先人智慧則是日光晾曬。在漁期時，富士川河床彷彿鋪滿了櫻花色的地毯。背景聳立著日本第一的富士山，堪稱僅在此處方能一睹的絕景。



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近年來，櫻花蝦遭遇了打破紀錄的荒漁。過去年捕撈量曾達3000~5000公噸，到了2018年卻下滑至約312公噸，19年更跌破100公噸。據研判是富士川水系的混濁以及黑潮大蛇行導致幼蝦流出灣外等多重因素疊加所致。

漁會持續實施停捕秋漁、限制作業船隻數量與下網時間等自主管制，自23年起略有復甦…即便如此，距離高峰期仍相去甚遠。這種稀有性亦不愧對其「寶石」之稱號。

〈軍艦捲／雙色丼〉

僅能在捕獲當天品嚐到的生鮮櫻花蝦擁有特殊的風味。晶瑩剔透的櫻花色令人沉醉。放入口中的瞬間散發出的甜味無與倫比。隨著冷凍技術的進步，近年來雖偶爾也會出現在東京都內的高級店家…但果然還是想在當地品嚐！



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生櫻花蝦＆生吻仔魚丼（PIXTA）

〈什錦天婦羅〉

提到櫻花蝦就會想到什錦天婦羅。做成天婦羅蓋飯或天婦羅蕎麥麵都不錯，但撒上鹽簡單品嚐其酥脆口感時的濃郁香氣更是令人欲罷不能。



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〈日式炊飯〉

染上微微粉紅色的米飯。做成飯糰亦十分美味。



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〈櫻花蝦香蒜辣椒義大利麵〉

僅做成日本料理未免太可惜！搭配鮮綠的蔬菜做成香蒜辣椒義大利麵，便能讓餐桌大放異彩。



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【資料】

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標題圖片：生鮮櫻花蝦（PIXTA）