舞菇：獨特香氣與爽脆口感為其魅力 隨菌床栽培技術進步成為餐桌上的固定班底

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

全年皆能以穩定（而且平價！）的價格陳列於超市，是家庭開銷的堅實靠山。蕈傘層層重疊的特色外觀，搭配爽脆的口感極具魅力。

自1980年代起以工廠栽培為主流

舞菇為生長於山毛櫸、栗樹、櫻樹等闊葉樹老樹根部的蕈菇。野生極為稀少，不論香氣或滋味皆極具特色，據傳在江戶時代若獻給領主，便能獲得同等重量的銀幣作為賞賜。

關於名稱的由來，除了發現舞菇的人「高興得翩翩起舞」的說法之外，還有「形似蝴蝶飛舞的姿態」、「飄逸的蕈傘看起來就像歡舞者和服的裙擺」等諸多說法。

1970年代原木栽培與菌床栽培的研究有所進展。邁入80年代後，開發出徹底管控溫度、濕度、二氧化碳濃度等的室內栽培技術，並展開正式普及。

目前市面上流通的舞菇絕大多數皆為工廠栽培。由於不受天候影響，即使在蔬菜價格飆漲時也能以穩定的價格購買。用手就能輕鬆撕開，無需刀具即可用於料理，相當便利。

〈炊飯〉

香氣濃郁且爽脆的口感令人食指大動。搭配雞肉一同炊煮還能增添份量感。



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〈天婦羅〉

咬下一口的瞬間，鎖在麵衣中的濃郁鮮味與香氣便在口中蔓延開來。蕈傘酥脆輕盈與根部彈牙口感的對比亦十分有趣。沾鹽食用固然美味，作為蕎麥麵或烏龍麵的配料也極具人氣。



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〈豬五花肉卷〉

由於與油脂極為相配，用豬五花肉包覆後入平底鍋煎熟，便能做出一道份量感十足的家常菜。無論是以醬油和味醂進行鹹甜調味，或簡單搭配鹽與胡椒皆相當美味。



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〈烤米棒鍋〉

為秋田縣鄉土料理「烤米棒鍋」的經典食材。比內地雞的濃郁高湯與舞菇釋放的鮮味交融，讓整體滋味更添深度。



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〈義大利麵〉

不僅適合和食，與西式調味亦出乎意料地契合。作為奶油系或清炒系義大利麵的配料亦相當受青睞。



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