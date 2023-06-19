聯合國，致力於通過多邊主義解決現在和未來課題——專訪聯合國副秘書長蓋伊·賴德

聯合國面臨挑戰

赤阪清隆 首先想請教一下關於烏克蘭戰爭的問題。古特雷斯秘書長此前表示，俄羅斯和烏克蘭目前沒有認真開展和談的可能性。儘管西方國家在廣島G7峰會上展現出一致團結，但世人還是想知道，戰爭到底何時以何種方式結束？聯合國將發揮怎樣的作用？

蓋伊·賴德 坦白地說，我無法預測戰爭何時又如何結束。俄羅斯進攻烏克蘭顯然違反了國際法和聯合國憲章。雖然古特雷斯秘書長訪問了莫斯科和基輔，也與兩國領袖進行了溝通，但目前仍不具備展開和談的條件。

不過，希望大家不要因此認為聯合國沒有開展工作。全球上有各種衝突，而這一次的烏克蘭戰爭，在糧食、燃料和能源供給、金融領域造成了全球性的二次影響。「全球南方」的許多國家都在這3個方面遇到了困難。聯合國正致力於應對這些問題。我們通過促成土耳其、俄羅斯、烏克蘭達成的黑海糧食倡議，維繫糧食和肥料的出口。相關協議剛剛確定延長兩個月時間，我們正在努力斡旋，爭取再次延長。

或許大家不太了解，我們還在與國際原子能機構（IAEA）合作開展工作，確保扎波羅熱核電廠的安全。另外，我們也在開展包括交換俘虜在內的人道主義活動。雖然和平的未來仍不確定，但聯合國一直在上述領域積極開展工作。

赤阪 聯合國正在籌備召開2024年的「未來峰會」。如果戰爭久拖不決，將對峰會達成共識產生怎樣的影響？

賴德 烏克蘭戰爭的影響巨大，無論是在紐約的聯合國總部還是其他國際機構，都給多邊外交談判帶來了緊迫感。但無論情況如何，聯合國始終在堅定地推進峰會籌備工作。

未來峰會將提供機會，去推動各方共同加強多邊主義，將之打造為更加有效的網路化機制，以備更好地應對未來諸多嚴峻課題。我們期待各成員國以此次峰會為契機，加入「未來協定（Pact for the Future）」。我們對此次峰會的定位為，為實現永續發展目標（SDGs）行動的「渦輪增壓器」。

召開未來峰會，並不是要取代今年9月（將在聯合國大會下召開）的永續發展目標峰會。實際上，古特雷斯秘書長反覆表示，永續發展目標峰會是今年多邊領域的重要活動，它的成功召開將是未來峰會的成功保證。