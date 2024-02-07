輪椅上的「魔法公主」澀谷真子：打破禁忌，在YouTube上分享真實生活

5年前，澀谷真子因脊髓損傷導致下半身不遂。如今，她成為一名「輪椅上的YouTuber」，充滿活力，大膽地挑戰自己想做的事，如出國旅行、衝浪和騎馬。她還毫無保留地分享自己的經歷，甚至包括排泄障礙和性生活。這份活力和行動力源自何處呢？

從國外的「輪椅女性」身上收穫勇氣 手術結束幾天後，醫生告訴澀谷，由於脊髓受損，她以後只能坐輪椅生活了。即便如此，澀谷也沒有慌亂，因為她覺得就算為自己感到悲哀也無濟於事。她立刻上SNS查找資訊，想看看坐輪椅的人在生活中還能自由地做些什麼。然而，她看到的都是人們對自己後天身障的哀歎和困惑。 澀谷也陷入了沮喪的情緒：輪椅生活只會讓人變得如此悲觀，活動範圍大大受限嗎？那麼外國人的輪椅生活又是什麼樣子的呢？她用「# wheelchair girl（輪椅女孩）」這個英語主題標籤進行了搜索，結果發現了許多正常享受跳舞、聚會、時尚和旅行的魅力女性。 「當時，（那些資訊）真的拯救了我。因為即便坐上了輪椅，我也想繼續工作，想和朋友出去玩，還想談戀愛。但是在日本，幾乎沒有這方面積極正向的資訊。所以我想，那我可以先自己全部體驗一番，再發佈出來和大家分享，這樣一定能給其他人提供很大的參考價值。我從國外的『輪椅女性』身上收穫了勇氣和靈感。」 勇敢無畏的「現代魔法公主」 坐上輪椅1年後，澀谷在YouTube上開設了「現代魔法公主Maco」頻道。她覺得自己的家鄉山形縣自然豐富，就像宮崎駿導演的動畫作品《魔法公主》中出現的森林一樣，還將無法融入喧囂的都市生活的自己比作裡面的女主角。 從遊玩體驗到日常生活中必須面對的問題，澀谷上傳的影片內容豐富多彩。現在，她的頻道獲得了約12萬人的訂閱（截至2023年9月）。 5年間，澀谷勇敢地嘗試了一些自己從未體驗過的運動，如衝浪、騎馬、越野摩托車、浮潛、漂流、海釣、飛碟射擊、投擲標槍等。她還獨自出國旅行了。澀谷想通過分享自己的這些挑戰經歷，鼓勵其他身患類似身障的人。 「很多因後天性身障坐上輪椅的人都以為，自己的行動範圍極小。通過分享自己的各種挑戰經歷，我想告訴他們，只要勇敢地邁出第一步，就會發現自己能做的還很多。」 澀谷上傳的大部分影片都有日、英文字幕。日文字幕是為患有聽力障礙的日本觀眾準備的，英文字幕則是為海外觀眾準備的。就像自己通過搜索「# wheelchair girl」獲得了力量一樣，她也想向海外的觀眾傳遞一些資訊，希望能為大家的訪日安排提供參考。 同時，澀谷還有一個強烈的願望，即「通過拍攝身障人士在日常生活中感受到的不便之處，讓盡可能多的人了解到我們所面對的現實問題」。 作為輪椅使用者，澀谷會指出自己在外出或外宿時遇到的各種疑問和不便，如路面的落差、多功能廁所的位置、旅館的舒適度、超市貨架的高度等。 「我常常無法使用（原本供輪椅使用者使用的）直升梯、多功能廁所、停車位等，因為有健康的普通人在用。他們以為空著就可以用，但我希望他們在這麼想之前能意識到有的人只能使用這些設備，（因為被他們用了）想用卻不能用，為此備受困擾。」

毫不遮掩地談論排泄障礙 在澀谷上傳的影片中，有一集她談論排泄障礙的影片反響尤為強烈，播放次數超過了430萬次。 「住院期間，護士給了我一張介紹如何排泄的示意圖，讓我照著做。小便時，在馬桶上把雙腿呈M形張開，然後一邊照鏡子一邊把導尿管插進去。但實際上，這麼做很難成功。畢竟護士們對自主導尿（患者自行將導尿管通過尿道插入膀胱以排出尿液的方法）沒有經驗，因此也無法很好地指導患者。」 澀谷費了好大功夫才最終掌握了排泄要領。因為她胸口以下部位毫無知覺，即使有尿或便已經出來了，也不知道什麼時候該排泄。如今，澀谷已經形成了自己的排泄規律：每3個小時將導尿管插進尿道口進行排尿；吃完早飯後，戴上橡膠手套，塗上凡士林，用手指摳出便。不過，在沒有適應這個規律之前，她也曾經常漏尿或漏便。 澀谷頻繁地收到觀眾留言，訴說自己關於排泄的苦惱。用語言解釋不清楚了，她就準備了人體下半身的模型，演示自己實際使用的導尿管和吸尿墊，製作成了影片。澀谷說，這條影片不僅拍給那些和自己擁有相同煩惱的人看，同時希望普通的健康人也了解到排泄對於他們這個特殊人群而言有多難。 「有時候腸胃不適，自己都不知道什麼時候就漏便或漏尿了。說實話，比起無法走路，在別人面前失禁更讓我感到難堪。不過，在了解排泄障礙的人面前失態，和在對此一無所知的人面前失態，給自己帶來的心理負擔大不一樣。」 「就算在護士或護理人員面前失禁，我的壓力也相對較小，因為他們知道我有排泄障礙，失禁也是沒辦法的事。我希望通過我上傳的影片，盡可能多的人能了解排泄障礙。希望社會能發展到即使我們在大街上失禁也不必在意他人目光的程度。」