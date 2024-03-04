聯合國所面臨的挑戰及改革的必要性：期待日本的領導力——採訪聯合國助理秘書長費爾南德斯·塔蘭科

聯合國所面臨的挑戰及改革的必要性：期待日本的領導力——採訪聯合國助理秘書長費爾南德斯·塔蘭科政治外交 國際
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SDGs與氣候變化問題
赤阪清隆 恭喜您就任開發計畫的助理秘書長一職。您一直致力於開發相關事務，特別是與氣候變化有密切關聯性的「永續發展目標」（SDGs）(*1)。適逢正在舉行的COP28（氣候變化綱要公約締約方大會），對於這次會議的成果，您有何期待？（編輯部註：本採訪於2023年12月7日在東京進行。）
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 全球都在關注COP28會採取哪些應對方針，超大型颱風、極端高溫、頻發的洪水、長期乾旱、森林火災等，都讓人深感氣候極端的變化。從低度開發國家到開發中國家、已開發國家，氣候變化將影響所有人，需要全面性的應對措施。
從科學角度來看，我們應對氣候變化的動作實在過於緩慢。我不僅期望能夠達成迅速行動的共識，也希望能夠制定出上屆COP27中決議設立的「損失與損害」基金的詳細規定（支援開發中國家受災的基金）。
在決議後迅速付諸實行至關重要。雖然還不算太晚，但時間確實有限。為了大幅減少全球溫室氣體的排放量，必須制定相應政策並投注資金。希望像日本這樣在技術創新上領先的國家，能夠將其科學知識轉化為解決能源問題的實際成果。
這牽涉到「氣候正義」的問題，即對於過去較少使用化石燃料的開發中國家來說，連帶受到氣候變遷影響災害並不公平。我們需要思考如何讓所有人都能使用清潔能源。全球必須轉向使用可再生能源，越早推動越有助於留下一個更美好的世界給未來世代。為了消除地球上的飢餓和貧困，同時實現永續發展目標（SDGs），必須對氣候變化採取相應措施，因為它是一個實際存在的威脅。
赤阪 因應氣候變遷的措施必然是永續發展目標的一環。為了實現此目標，我們目前的進展如何？方向是否正確呢？
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 在日本，永續發展目標不僅是教育課程的一部分，對於政策而言也是很重要的一環。永續發展目標不僅是聯合國的計劃，也是各會員國應透過其政策實現的課題。這些課題包括貧困、氣候變化和社會排除等，皆是現代社會急需應對的問題，值得我們關注。最為重要的是不讓任何人被排除在外，性別平等以及讓年輕人有發言的機會都是理所當然的。
在當前全球緊張局勢升高的情況下，聯合國會員國重新認識永續發展目標的重要性固然是相當重要的事情，然而，我們很難說目前的狀況是好的。以目標達成度來說，應該要實現至少一半，但實際上僅達成15％。我們需要基於政治決斷和科學的依據，鼓起勇氣實際採取行動。此外，聯合國應該快速且有效地行動，持續傳遞希望的訊息。這是我們的職責。實現永續發展目標需要根本性地改變過往的作法。
(*1) ^ 2015年在聯合國大會上通過的「應在2030年前實現」的17項全球目標。這些目標下還有169項具體指標。
全面性開發與聯合國的角色
赤阪 千禧年發展目標（MDGs）(*2)的實施結果中，中國和印度在消除貧困方面有相當的進展。目前響應永續發展目標（SDGs）的國家中，哪一些最引領全球積極應對呢？
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 印度採取了許多有效對策，而其他國家如印尼和巴西也有所進展。不僅是追求經濟成長，而是轉型為能夠因應氣候變化影響的經濟。
永續發展目標比千禧年發展目標更為複雜，含括教育、貧困、女性賦權、良善治理等範疇。全面性的永續發展概念極其重要，並不僅止於單純的開發。事實上，推動得越全面，就越有可能加速進展。因此，聯合國的角色變得更加多元，促成民間部門、基金會、民間社會、地方政府和政府等組織相關人士之間的溝通，進行全面性的調整。
在全球的動態變化中，聯合國了解為了履行其角色，必須進行改革，以及必須著手的事務。為什麼聯合國安全理事會和世界銀行需要進行改革呢？這是因為這些組織成立於戰後初期，並無法應對目前社會所面臨的問題，包括和平威脅、氣候變化、衝突等各種原因所引起的人口流動等。
赤阪 聯合國是否因為應對烏克蘭戰爭和以色列與哈馬斯的衝突，而只能暫緩正在進行的發展計畫？戰爭是否有結束的端倪呢？
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 當前世界在地緣政治上處於分裂狀態。然而，聯合國憲章擁有亙古不變的價值，是聯合國的核心，並且支持國際規範與權利。我相信聯合國是人們的希望之光。即使會員國分裂，聯合國仍然是唯一一個能夠牽起所有國家的機構。
另一方面，聯合國的存在其實是建立在會員國尊重這些原則，並遵守自身所簽署的協議的基礎之上。
所有會員國都同意必須保護市民（非戰鬥人員）免受戰爭迫害，此原則適用於戰爭的任何一方。我們必須保持公平，並正視每個人都擁有這些權利的事實。
(*2) ^ 聯合國在2001年制定的8個目標，旨在消除極端貧困和飢餓等全球應在「2015年前實現」的目標。
探究聯合國的改革
赤阪 聯合國的重要性和秘書長的角色似乎在歐洲受到高度評價，美國對聯合國的評價也相當正面。根據今年夏季由美國皮尤研究中心公布的調查，歐洲對聯合國的好感度在60～80％之間，美國為58％，而日本則僅為40％，儘管相對較低，但比幾年前的29％有所提升。在日本，有傾向認為聯合國的角色等同於聯合國安全理事會。雖然有人認為安理會功能失調，但在日本，對於安理會改革有期望，也有聲音希望成為準常任理事國。對於這方面，您如何看待聯合國的改革？
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 聯合國已經開始重新討論幾個尚未實施的議題。作為一個政府中間組織，聯合國將綜觀開發、人道援助、和平與安全保障、人權等議題，而非只關注其中一項。對於我們現在需要應對且規模較大的挑戰，需要採取與過去全然不同的方法。
至於聯合國安全理事會的改革，應該使其成為更加全面性、更具世界代表性，並更加賦予責任的機構。當前的安理會在這三個方面都沒有跟上時代腳步。實際上，安理會無法解決的問題通常會被轉交給聯合國大會。
預計於明年舉辦的「未來峰會」將成為安理會改革的重要契機，同時也是改革戰後成立的布雷頓森林機構(*3)的機會。這些機構目前都無法應對時代需求。
全球有許多國家對聯合國的評價相當低，但這並非因為聯合國的活動缺乏救助人命和保護人權等的價值。人們對聯合國的印象通常是「會員國集結的地方」，對於實地的活動了解甚少。實際上，聯合國同時具有這兩個層面。作為一個組織，聯合國只能展示面對變革的選擇和其願景。如果有使聯合國安全理事會停擺的認知差異問題，能否填補落差則取決於日本等會員國的反應。
(*3) ^ 意指國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行等機構。
日本與聯合國的未來
赤阪：在我個人看來，我期望日本在國際社會扮演更重要的角色。然而，許多日本人對於人口減少以及其對未來經濟的影響感到擔憂。您認為日本在聯合國是否被視為一個重要的存在呢？
奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科：戰後的日本一直重視和平，支持聯合國的舉措也明確表現出其重視多邊主義的外交態度。聯合國希望與各會員國分享知識、開發經驗和技術，並將日本視為在解決氣候變化等重要課題上的關鍵領袖。現今的世界正需要日本這種一直在國際社會中展現的寬容和團結精神。
未來，預期日本將在實現全球高效發展目標方面扮演重要的角色。在聯合國大會、安全理事會和經濟及社會理事會等場合，擁有穩固的領導地位至為關鍵。
在聯合國預算中，大部分的資金被用於維持和平活動和特殊政治使命。必須使這些和平維持和衝突應對的活動變得非必要。如果聯合國能夠以長期和戰略的方式進行開發投資，就不再需要建立昂貴的和平維持機制。
目前，聯合國的開發調整系統並未獲得足夠的資金。若未能靈活投入資金在支持聯合國的駐地協調員制度和開發系統上，將難以實現各國的共識合作、高效推動事務，以及使聯合國晉升為更具戰略性的組織。在推動多邊主義、實現永續發展目標（SDGs）、促進和平對話、防止衝突和推動開發方面，日本在眾多面向都是重要的領導者。
透過「人類安全保障」或「綜合性開發」的方式，我們致力於預先應對可能導致衝突和不穩定的因素，以防止問題的表面化。為實現這一目標，我們需要集中心力於開發上，改善人們的基本生活狀況，也就是終結飢餓和貧困，讓人們能夠謀生，提供平等的機會。在預算執行和決策時，牢記這些原則至關重要。
（原文英文。本採訪地點位於東京都虎門的nippon.com辦公室，日期為2023年12月7日。nippon.com攝影）