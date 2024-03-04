聯合國所面臨的挑戰及改革的必要性：期待日本的領導力——採訪聯合國助理秘書長費爾南德斯·塔蘭科

SDGs與氣候變化問題

赤阪清隆 恭喜您就任開發計畫的助理秘書長一職。您一直致力於開發相關事務，特別是與氣候變化有密切關聯性的「永續發展目標」（SDGs）(*1)。適逢正在舉行的COP28（氣候變化綱要公約締約方大會），對於這次會議的成果，您有何期待？（編輯部註：本採訪於2023年12月7日在東京進行。）

奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 全球都在關注COP28會採取哪些應對方針，超大型颱風、極端高溫、頻發的洪水、長期乾旱、森林火災等，都讓人深感氣候極端的變化。從低度開發國家到開發中國家、已開發國家，氣候變化將影響所有人，需要全面性的應對措施。

從科學角度來看，我們應對氣候變化的動作實在過於緩慢。我不僅期望能夠達成迅速行動的共識，也希望能夠制定出上屆COP27中決議設立的「損失與損害」基金的詳細規定（支援開發中國家受災的基金）。

在決議後迅速付諸實行至關重要。雖然還不算太晚，但時間確實有限。為了大幅減少全球溫室氣體的排放量，必須制定相應政策並投注資金。希望像日本這樣在技術創新上領先的國家，能夠將其科學知識轉化為解決能源問題的實際成果。

這牽涉到「氣候正義」的問題，即對於過去較少使用化石燃料的開發中國家來說，連帶受到氣候變遷影響災害並不公平。我們需要思考如何讓所有人都能使用清潔能源。全球必須轉向使用可再生能源，越早推動越有助於留下一個更美好的世界給未來世代。為了消除地球上的飢餓和貧困，同時實現永續發展目標（SDGs），必須對氣候變化採取相應措施，因為它是一個實際存在的威脅。

赤阪 因應氣候變遷的措施必然是永續發展目標的一環。為了實現此目標，我們目前的進展如何？方向是否正確呢？

奧斯卡·費爾南德斯·塔蘭科 在日本，永續發展目標不僅是教育課程的一部分，對於政策而言也是很重要的一環。永續發展目標不僅是聯合國的計劃，也是各會員國應透過其政策實現的課題。這些課題包括貧困、氣候變化和社會排除等，皆是現代社會急需應對的問題，值得我們關注。最為重要的是不讓任何人被排除在外，性別平等以及讓年輕人有發言的機會都是理所當然的。

在當前全球緊張局勢升高的情況下，聯合國會員國重新認識永續發展目標的重要性固然是相當重要的事情，然而，我們很難說目前的狀況是好的。以目標達成度來說，應該要實現至少一半，但實際上僅達成15％。我們需要基於政治決斷和科學的依據，鼓起勇氣實際採取行動。此外，聯合國應該快速且有效地行動，持續傳遞希望的訊息。這是我們的職責。實現永續發展目標需要根本性地改變過往的作法。