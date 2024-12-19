笑下村塾負責人たかまつなな以「好笑！」方式，積極推動公民教育，並以實踐「校園民主主義」為目標

由たかまつなな策畫的「好笑！政治教育秀」，是一項由搞笑藝人擔任講師至全國各地高中推廣政治教育的活動。高松對「公民教育」充滿熱情，希望透過詼諧好笑的方式，讓年輕人重視與自身息息相關的社會議題，並且意識到自己其實擁有改變社會的力量。

笑下村塾股份有限公司負責人。時事評論 YouTuber。1993年出生於橫濱市，2012年進入慶應大學就讀，在學期間以「千金小姐藝人」形象的諧星角色開啟演藝圈之路。2018年完成慶應大學政策與媒體研究所碩士課程。2018年至2020年任職於NHK。致力於在全國校園推廣「愉快的政治課」。 YouTube頻道內容多元，從主要政黨領袖訪談乃至各項社會議題，皆有涉獵。

低投票率與社群媒體的影響 在2024年10月底的眾議院選舉中，受到自民黨政治獻金醜聞風暴影響，導致自民、公明兩黨議會席次慘遭滑鐵盧，淪為少數執政黨。另一方面，投票率僅53.85%，為戰後以來第三低。 笑下村塾負責人たかまつなな（31歲）表示，「政治與金錢問題讓許多人對政治產生不信任感。讓我更震驚的是，投票率竟如此低迷」、「如果無法信賴政治，將致使越來越多民眾敬而遠之，這是非常可怕的警訊」。 年輕人的投票率也相當低迷。自從選舉權年齡下修至18歲後，歷經了六次的國會選舉，在第六次選舉中，18至19歲的投票率為43.06%，比全國平均值還要低10個百分點。其中值得注意的是，國民民主黨成功獲得了年輕世代的支持，並在公告前即取得4倍的28個議會席次。據報導，他們巧妙靈活的社群媒體戰略成功吸引了10至30歲的選民。 「是否要將選舉戰擴大到網路戰場，已經成為影響選舉結果的重要因素。候選人無法面對面進行充分討論，政策辯論也難以深度探討。」 たかまつなな希望年輕人不僅只單方面接收網路訊息，而是要重視與自身息息相關的社會議題，主動並充分思考後行使自己的投票權。為了加強年輕人與政治的聯繫，高松自8年前開啟了校園政治教育推廣活動計畫「好笑！」，與超過7萬名學子進行面對面交流。

於文化學園大學杉並高等學校進行的政治教育推廣活動（2024年10月2日，笑下村塾提供）

寄託於「搞笑表演」的想法 為何たかまつなな會將「搞笑表演」運用在公民教育上呢？ 她在小學四年級時，參加了富士山的淨山活動，對當時非法丟棄垃圾的情況感到相當震驚，而這也是高松之所以開始關心社會議題的契機。升上中學後，她成為兒童新聞記者，撰寫環境議題文章，但讀者反應不如預期。當她試圖尋求其他能更有效推廣的方法時，她遇到了一本主題是討論憲法第九條的書籍，對談者是爆笑問題的太田光與某人類文化學者，高松從這本書獲得了啟發。她決定透過搞笑表演來喚起大家對社會議題的重視，並在努力學業的同時，磨練自己的搞笑表演技巧，力求二者並進發展。 另一方面，高松也積極參與各式論文比賽及座談會，高三時榮獲聯合國新聞中心大獎。她也曾以高中生和平大使的身份，代表參加日內瓦裁軍會議（Geneva Disarmament Conference），並於會議上發表了呼籲廢除核武的演講。 就讀慶應大學時，她以自己出身名門菲利斯女子學校的背景，以「千金小姐藝人」的諧星形象出道，並活躍於電視劇和舞台表演。如今她能邀請到當紅搞笑藝人參加政治教育推廣活動，正是得益於當時所建立的人脈。 2016年，當她就讀慶應大學研究所一年級時，適逢選舉權年齡下修至18歲，這成為她創立「笑下村塾」的契機，她希望能夠拉近年輕人與政治的距離。公司名稱發想自吉田松陰的私塾「松下村塾」，以此致敬。 研究所畢業後，高松進入NHK電視台擔任導播，她希望能製作一個以年輕世代為對象，探討政治及社會議題的節目，但卻也感受到在大公司做事的綁手綁腳，工作幾年後便離職。隨後她積極投入推廣公民教育，並開啟時事評論 YouTuber之路。

於YouTube頻道「たかまつなな的Social Action!」全力傳達理念（圖片來源：©nippon.com）

「好笑！政治教育秀in群馬」 當選舉權年齡確定下修至18歲之時，許多NPO法人團體和教育相關機構著手開始進行「公民教育」的推動，不過由於資金不足，這些活動被迫中止。現今唯一仍持續在日本全國各地進行推廣活動的也只有笑下村塾了。 然而，這一路走來並非一帆風順。由於到各縣市高中舉辦的教育推廣活動為無償性質，但仍有固定費用產生，如交通費、藝人通告費、教材費等。單憑高松自己的演藝活動及演講收入完全無法負擔，因此她透過捐款和群眾募資的方式來籌措資金。 同時，她也爭取到與群馬縣山本一太知事合作的難得機會，向更多的孩子們推廣政治教育。她配合群馬縣「教育創新」計畫，以2022年7月舉行的參議院選舉為主軸，於同年4月起，前往群馬縣共79所高中舉辦「好笑！政治教育秀」的推廣活動，縣政府也特別撥出經費，確保專案順利進行。在3個月後的大選中，群馬縣18歲選民的投票率比起上一次2019年的參議院選舉提高了8.34個百分點。據聞山本知事對此成效相當驚豔。 去年，筆者前往群馬縣高中採訪校園政治教育推廣活動。擔任講師的搞笑藝人們將民主主義和選舉融入到表演的段子內，以生動有趣的方式搭配猜謎和遊戲與學生互動，讓他們了解，如果年輕人不參與投票的話，那些政治人物便不會優先考慮適合年輕世代的政策，最終將導致自身權益受損。 一開始，學生們似乎對高松和搞笑藝人們的演說不感興趣，然而隨著活動進行，學生們反應漸入佳境並投入其中，90分鐘的活動結束後，所有人的眼中都閃耀著興奮的光芒。 「我從來沒有和朋友討論過政治，但今天透過遊戲方式，學習得很開心，感覺政治不再離我那麼遙遠。」 「我對未來充滿希望，覺得自己也許能改變社會。」 「我決定每次選舉都要去投下神聖的一票。」 活動結束後，聽到學生們給予的回饋，讓人深刻感受到實際前往校園推廣政治教育的成果。