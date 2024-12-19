笑下村塾負責人たかまつなな以「好笑！」方式，積極推動公民教育，並以實踐「校園民主主義」為目標

笑下村塾負責人たかまつなな以「好笑！」方式，積極推動公民教育，並以實踐「校園民主主義」為目標人物訪談 政治外交 社會 教育
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低投票率與社群媒體的影響
在2024年10月底的眾議院選舉中，受到自民黨政治獻金醜聞風暴影響，導致自民、公明兩黨議會席次慘遭滑鐵盧，淪為少數執政黨。另一方面，投票率僅53.85%，為戰後以來第三低。
笑下村塾負責人たかまつなな（31歲）表示，「政治與金錢問題讓許多人對政治產生不信任感。讓我更震驚的是，投票率竟如此低迷」、「如果無法信賴政治，將致使越來越多民眾敬而遠之，這是非常可怕的警訊」。
年輕人的投票率也相當低迷。自從選舉權年齡下修至18歲後，歷經了六次的國會選舉，在第六次選舉中，18至19歲的投票率為43.06%，比全國平均值還要低10個百分點。其中值得注意的是，國民民主黨成功獲得了年輕世代的支持，並在公告前即取得4倍的28個議會席次。據報導，他們巧妙靈活的社群媒體戰略成功吸引了10至30歲的選民。
「是否要將選舉戰擴大到網路戰場，已經成為影響選舉結果的重要因素。候選人無法面對面進行充分討論，政策辯論也難以深度探討。」
たかまつなな希望年輕人不僅只單方面接收網路訊息，而是要重視與自身息息相關的社會議題，主動並充分思考後行使自己的投票權。為了加強年輕人與政治的聯繫，高松自8年前開啟了校園政治教育推廣活動計畫「好笑！」，與超過7萬名學子進行面對面交流。
寄託於「搞笑表演」的想法
為何たかまつなな會將「搞笑表演」運用在公民教育上呢？
她在小學四年級時，參加了富士山的淨山活動，對當時非法丟棄垃圾的情況感到相當震驚，而這也是高松之所以開始關心社會議題的契機。升上中學後，她成為兒童新聞記者，撰寫環境議題文章，但讀者反應不如預期。當她試圖尋求其他能更有效推廣的方法時，她遇到了一本主題是討論憲法第九條的書籍，對談者是爆笑問題的太田光與某人類文化學者，高松從這本書獲得了啟發。她決定透過搞笑表演來喚起大家對社會議題的重視，並在努力學業的同時，磨練自己的搞笑表演技巧，力求二者並進發展。
另一方面，高松也積極參與各式論文比賽及座談會，高三時榮獲聯合國新聞中心大獎。她也曾以高中生和平大使的身份，代表參加日內瓦裁軍會議（Geneva Disarmament Conference），並於會議上發表了呼籲廢除核武的演講。
就讀慶應大學時，她以自己出身名門菲利斯女子學校的背景，以「千金小姐藝人」的諧星形象出道，並活躍於電視劇和舞台表演。如今她能邀請到當紅搞笑藝人參加政治教育推廣活動，正是得益於當時所建立的人脈。
2016年，當她就讀慶應大學研究所一年級時，適逢選舉權年齡下修至18歲，這成為她創立「笑下村塾」的契機，她希望能夠拉近年輕人與政治的距離。公司名稱發想自吉田松陰的私塾「松下村塾」，以此致敬。
研究所畢業後，高松進入NHK電視台擔任導播，她希望能製作一個以年輕世代為對象，探討政治及社會議題的節目，但卻也感受到在大公司做事的綁手綁腳，工作幾年後便離職。隨後她積極投入推廣公民教育，並開啟時事評論 YouTuber之路。
「好笑！政治教育秀in群馬」
當選舉權年齡確定下修至18歲之時，許多NPO法人團體和教育相關機構著手開始進行「公民教育」的推動，不過由於資金不足，這些活動被迫中止。現今唯一仍持續在日本全國各地進行推廣活動的也只有笑下村塾了。
然而，這一路走來並非一帆風順。由於到各縣市高中舉辦的教育推廣活動為無償性質，但仍有固定費用產生，如交通費、藝人通告費、教材費等。單憑高松自己的演藝活動及演講收入完全無法負擔，因此她透過捐款和群眾募資的方式來籌措資金。
同時，她也爭取到與群馬縣山本一太知事合作的難得機會，向更多的孩子們推廣政治教育。她配合群馬縣「教育創新」計畫，以2022年7月舉行的參議院選舉為主軸，於同年4月起，前往群馬縣共79所高中舉辦「好笑！政治教育秀」的推廣活動，縣政府也特別撥出經費，確保專案順利進行。在3個月後的大選中，群馬縣18歲選民的投票率比起上一次2019年的參議院選舉提高了8.34個百分點。據聞山本知事對此成效相當驚豔。
去年，筆者前往群馬縣高中採訪校園政治教育推廣活動。擔任講師的搞笑藝人們將民主主義和選舉融入到表演的段子內，以生動有趣的方式搭配猜謎和遊戲與學生互動，讓他們了解，如果年輕人不參與投票的話，那些政治人物便不會優先考慮適合年輕世代的政策，最終將導致自身權益受損。
一開始，學生們似乎對高松和搞笑藝人們的演說不感興趣，然而隨著活動進行，學生們反應漸入佳境並投入其中，90分鐘的活動結束後，所有人的眼中都閃耀著興奮的光芒。
「我從來沒有和朋友討論過政治，但今天透過遊戲方式，學習得很開心，感覺政治不再離我那麼遙遠。」
「我對未來充滿希望，覺得自己也許能改變社會。」
「我決定每次選舉都要去投下神聖的一票。」
活動結束後，聽到學生們給予的回饋，讓人深刻感受到實際前往校園推廣政治教育的成果。
如何提升公民意識
2022年，高松前往歐洲調查當地年輕人的政治參與度，與日本狀況大相逕庭的結果令她震驚。
在瑞典，年輕世代投票率超過八成，她拜訪了當地中學，而當她詢問學生「是否曾經有與政治人物直接對話的經驗」時，所有人都舉起了手。
「選舉期間，瑞典會在車站和街道設置『選舉小屋』，各政黨有各自的攤位，政治人物和黨員可以直接與市民對談。而學校也會舉辦『模擬選舉』，讓學生模擬實際投票給政黨及候選人，因此，孩子們當然可以參觀選舉小屋，並直接向候選人提問。這與日本街頭單方面地向選民發表政見的形式截然不同。」
在德國的柏林州，「學校會議」這個制度已行之有年。會議由校長、老師、家長代表、及學生代表所組成。他們可以透過會議來決定課表等校園生活相關規定，甚至可以決定校長人選。
「在英國和法國也有類似制度，學生代表在聽取其他學生的意見後，將之傳達給學校。而學校方面也會認真傾聽學生代表的聲音。這正是實踐「校園民主主義」的真諦。」
「一般來說，在日本的學校中，學生們是需要被規範的對象。我認為，我們必須重新審視，將孩子們視為擁有權利的個體，並尊重他們的自由，讓他們的聲音能夠被聽見。」
年輕世代也擁有改變社會的力量
2024年4月，日本財團對六個國家（日、美、英、中、韓、印度）的年輕人進行「18歲國民民意調查」，調查結果顯示，認為「透過自己的行為能夠改變國家和社會」為45.8%、認為自己國家的未來「將會變得更好」為15%，這兩項結果在所有參與調查的國家中都是最低的。從其他問題的調查結果也反映出年輕人普遍缺乏自信心。
在たかまつなな的政治教育活動中，她跟學生分享了10多歲年輕世代實際解決了社會議題的案例，並鼓勵同學們思考目前想要改變哪些現況、以及該用什麼方法去改變。透過思想的交流，讓學生們表達自己的觀點。
學生們的訴求諸如「想改變校規」、「想變更制服款式」、「想拓寬自行車通學道路」、「想增加通勤時段的電車班次」等，同時學生們也提出相應的解決方法，包括「民眾連署」、「社群網路發聲」、「尋求媒體協助」、「向政府和企業陳情」、甚至提出「成為政治人物」等各式方案。
「提高年輕世代的投票率固然重要，但我不希望只把這一點當作公民教育的評價基準。我真正的目的是想要引導更多年輕人學會自主思考並實際採取行動，積極參與社會活動。我期望他們充滿自信，並堅信自己能夠改變社會。」
高中生成為知事的「智囊團」
有鑒於政治教育活動的成果，群馬縣於2023年導入了「翻轉輔導制度」。此制度通常是指部下擔任主管的智囊團，笑下村塾所執行的制度則是由雀屏中選的十位高中生來擔任知事的智囊團，透過學生天馬行空的發想提出政策建議。政府接受了他們的提議，像是舉辦不同年齡層皆可互相交流的電競運動大賽、製作子宮頸癌疫苗施打宣傳影片、以及在購物中心設置疫苗接種站點等，讓學生成為實踐公民教育的一份子。
福岡縣古賀市效法群馬縣的做法，與笑下村塾合作，導入了高中生翻轉輔導制度。雖然高松很希望能將此制度進一步推廣到日本全國各地，但是她也意識到，不同縣市的孩子在意見表達和實踐公民教育方面的認知存在差異。她認為，唯有一步一步腳踏實地穩健累積成果，才是正途。
「雖然是一點一點慢慢做，但實際上改變正在發生，那些曾經上過笑下村塾課的孩子，已聽說有學生實際向學校提出改變校規的例子。對於高中生而言，擁有讓自己聲音被社會聽見的經驗，比任何事情都重要。我希望他們能從發現身邊的問題開始付諸行動。小小的成功經驗也會帶來自信，而這份自信即是改變社會的原動力。」
她提到，最終目標是實踐校園民主主義的制度化。
「為了達到此目標，首先必須要做到互相信賴，教師相信學生、學生們相信自己所選出來的學生代表，因為信賴是民主主義的基石。舉例來說，在法國，學生代表參與學校事務的制度已相當成熟，據說這個過程花了30年才完成。在日本或許需要50年的時間，儘管如此，建立一個能夠好好聽取孩子們聲音的機制，是絕對不可或缺的。」
標題圖片：文化學園大學杉並高等學校舉辦「好笑！政治教育秀」活動，正聽取學生意見的高松（2024年10月2日，笑下村塾提供）