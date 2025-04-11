日本中老年獨居女性的困境——工作不穩定，住房沒保障，老了怎麼辦？

《時薪一直都是最底薪，這是我的錯嗎？我尋問了國會議員》——和田靜香在疫情期間出版了這本「標題超長」的書，並因此受到廣泛關注。到了50多歲，她的女性主義意識覺醒才「姍姍來遲」。我們就中老年獨居女性生存困境的背景，對她進行了採訪。

1965年生。曾擔任音樂評論家、作詞家湯川Rei子的助理，後成為自由音樂撰稿人。2021年出版的《時薪一直都是最底薪，這是我的錯嗎？我尋問了國會議員》一書，成為「異類」政治暢銷書。2023年出版了《50多歲才知道女性主義的我，為了安心地過好獨居生活而思考身邊的政治》。目前其「獨自生活的我們」系列文章正在月刊《世界》連載。

年過半百，陷入人生低谷 和田靜香長年從事音樂撰稿工作。疫情期間，年過半百的她陷入了人生中最嚴重的經濟困境，從而對日本的政治制度和社會現狀產生了強烈的不信任感。她說，其實上了40歲以後，謀生就已經開始變得艱難了。 「年輕時，我靠寫作糊口。而40歲之後，工作量驟減，我不得不開始靠打工維持生計。我在超商、麵包店、超市、餐廳、飯團店等都打過工，大多都是餐飲業。」 打工的時薪永遠是最底薪。例如，2008年，44歲的和田在超商打工的時薪是850日圓。做了3年後，她辭職了。但店裡招人替她的時候，時薪就變成了900日圓。「為什麼我在的時候不給我漲薪？當時我特別生氣。」 那時，她的年收入只有150萬日圓左右，日子過得捉襟見肘。「我一直以為這一切都是自己的責任。為什麼自己選擇了這樣的人生？我對自己充滿了憤怒和悲傷。在這個社會，（女性）結婚生子被認為是理所當然的。我是不想結婚，但至少當時應該去找一份正式工作啊！對此，我曾無比後悔。」 到了2020年，疫情暴發，和田被自己打工的地方解雇，失去了「依靠」。55歲，她的人生跌到了谷底。

直接向國會議員發問 疫情對弱勢群體，尤其是女性造成了直接衝擊。大量非正職員工遭解雇或不予續約，其中女性的比例約是男性的1.8倍。

2021年，《時薪一直都是最底薪，這是我的錯嗎？我尋問了國會議員》以單行本形式出版。2024年文庫本出版（朝日新聞出版社） 老了之後怎麼辦？未來充滿不確定性，這真的完全是「自己的責任」嗎？這樣的想法讓和田飽受折磨。就在那時，她偶然看了一部紀錄片——《為什麼你當不上首相？》（2020年上映）。該片向觀眾呈現了眾議院議員小川淳也（現立憲民主黨幹事長）長達17年的政治生涯。和田被這位在理想與現實的夾縫中掙扎的政治家深深打動，產生了直接向他表達自己憂心未來的想法。 「我想和小川先生一起，出版一本能幫我答疑解惑的政治類圖書。」和田勇敢地將之付諸了行動。她的熱情打動了對方，兩人進行了多輪對談。話題涉及低生育率、老齡化、貧富差距、稅收、社會保障等，和田直率地問，小川耐心地答。有時，和田發現小川的回答無法讓自己信服，便提出異議或深入追問。最後，和田把兩人交流的過程整理成書，讓讀者身臨其境。

住房問題是生死攸關的大事 透過兩人的對談，我們可以看到日本中老年獨居女性所面臨的生存困境。例如，對於和田來說，住房問題關乎生死。儘管日本政府有支持自有住房的政策，比如對新建住宅實行稅收優惠等，但福利政策層面的住房保障問題一直沒有受到重視。這讓和田深感震驚。 「上了40歲，我就付不起之前一直住的公寓的房租了。於是我開始去超商打工。但兩年後我還是不得不搬走。從那時起，我一直在尋找租金便宜的房子，不停地搬家。在不動產公司，我開始遭到無情的估價，『自由業？單身？這個年紀，（租房）難喔』。想到未來可能連房子都租不到了，我甚至萌生出『乾脆早點死了算了』的念頭。我想中老年獨居女性都面臨類似的處境。」 女性非正職員工大多屬於「就業冰河期世代」。「男性的話，哪怕一開始是非正職，後來轉正職的也大有人在。但對於女性來說，一旦成為非正職，就可能一輩子都無法轉正職。」 「日本的養老金制度由國民年金（基礎養老金）和上班族、公務員享有的厚生年金這兩部分構成。對於自由業者和非正職員工來說，即使連續40年如期繳納國民年金保險費（2024年度月繳1萬6980日圓），退休後每個月也只能領到約6萬5000日圓養老金。到那時，假設房租是7萬日圓，光這一項就已經入不敷出，走投無路了。」 「公營住宅房租低廉，如果住得進去或許能勉強度日。儘管現在獨居的人越來越多，絕大多數公營住宅卻還都是面向家庭的。房源少，中簽率低。東京都營住宅面向單身人士的房源須年滿60歲才能申請，我現在連入住的資格都沒有。中老年單身人士很難在房屋租賃市場上租到房子，希望政府能增加一些讓我們可以安心住到終老的公營住宅。」