專訪芥川獎作家九段理江：與 “共同作者”AI的距離，以及對「語言」「節奏」的堅持

海外的翻譯出版熱潮

「5%內容由生成式AI協作。」──去年，九段理江以《東京都同情塔》（以下稱《同情塔》）獲得芥川獎之際，在記者會上發表的這一句話，掀起熱烈議論。

該作品的現實世界中，被棄為廢案的札哈・哈蒂（Zaha Hadid）的「新國立競技場」得以建設，舞台即是2020年東京奧運後的另一個日本。建築師牧名沙羅生活在對罪犯極度寛容的社會，並參與新監獄「シンパシータワートーキョー/ Sympathy Tower Tokyo」的設計。雖然她對工作全力以赴，但是對於塔的命名也好，概念也好，都感到不協調。以這座被牧名評為「重現巴別塔」的高塔建設為中心，描寫生成式AI的人工語言不斷增生的世界，大量使用片假名的外來語，對日文和日本社會拋出諸多疑問。

此作獲獎後不久，也在海外引起話題。目前已經在韓國、臺灣、法國、義大利、德國翻譯出版，預計8月在英國、9月在美國發行。此外，包括俄羅斯在內的6個國家也預定出版。

若是“95%” 由AI創作的話，會是如何？

“使用AI”的言論不斷發酵，《同情塔》出乎自己意料地引起了廣大迴響，但九段表示：「並非一開始就戰略性地打算使用AI，」「最初只決定好要寫建築，以及關於語言的題材。我經常還沒構思情節就開始動筆，邊寫邊與自己的生活做連結是我的一貫作風。」

「2年前開始寫《同情塔》的時候，剛好ChatGPT受到矚目，所以就私下使用看看。剛開始是因為自己正在煩惱身為作家今後應該如何走下去，才找ChatGPT諮詢。」

「陷入沮喪的時候，該如何重新振作？──首先我試著提出單純的疑問，它的回覆超乎我所預期的，完全不遜於精神科醫生等專業人士寫的建議文章，這一點令我感到有趣。」

「不過，如果和ChatGPT一來一往地交談下去，就會發現與人類之間的對話不同，或感受到AI的極限，如果把這種不協調感呈現在小說裡面，說不定會激發有趣的化學反應？契機就是始於這個念頭。」

實際上，針對登場角色的提問，來自AI的回覆頂多僅有一小部分是參考ChatGPT的文章，「5％」是九段在記者會上脫口而出的數字罷了。

「得獎後的這1年間接受了各種採訪，都會被問到 “5％是哪個部分？”“ 5％嘗試用AI協作，感想如何？”之類的，但我沒有自信能夠回答得很好。就連我自己本身，仍無法好好說明與AI之間的距離感。」

這個時候，雜誌《廣告》的編輯部提出「與AI共同創作」的邀約，由九段寫5%，而生成式AI寫95%。比起回答採訪問題，透過“5%”的《同情塔》和 “95%” 的AI創作相互比較，包括她本人在內，以及社會大眾也會有個明確的答案，因此接受了這項寫作挑戰。

共同創作的短篇小說是《影之雨》，而且在作品完成之前，網路上也同步公開九段和AI的大量“對話”（指示詞＝prompt），可以很清楚知道現階段用AI“寫小說”是怎麼一回事。「AI想出的點子遠不及人類的知性」，九段在相關的採訪中如此說道。