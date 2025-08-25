專訪芥川獎作家九段理江：與 “共同作者”AI的距離，以及對「語言」「節奏」的堅持

專訪芥川獎作家九段理江：與 “共同作者”AI的距離，以及對「語言」「節奏」的堅持文化 文化 生活 書訊
海外的翻譯出版熱潮
「5%內容由生成式AI協作。」──去年，九段理江以《東京都同情塔》（以下稱《同情塔》）獲得芥川獎之際，在記者會上發表的這一句話，掀起熱烈議論。
該作品的現實世界中，被棄為廢案的札哈・哈蒂（Zaha Hadid）的「新國立競技場」得以建設，舞台即是2020年東京奧運後的另一個日本。建築師牧名沙羅生活在對罪犯極度寛容的社會，並參與新監獄「シンパシータワートーキョー/ Sympathy Tower Tokyo」的設計。雖然她對工作全力以赴，但是對於塔的命名也好，概念也好，都感到不協調。以這座被牧名評為「重現巴別塔」的高塔建設為中心，描寫生成式AI的人工語言不斷增生的世界，大量使用片假名的外來語，對日文和日本社會拋出諸多疑問。
此作獲獎後不久，也在海外引起話題。目前已經在韓國、臺灣、法國、義大利、德國翻譯出版，預計8月在英國、9月在美國發行。此外，包括俄羅斯在內的6個國家也預定出版。
若是“95%” 由AI創作的話，會是如何？
“使用AI”的言論不斷發酵，《同情塔》出乎自己意料地引起了廣大迴響，但九段表示：「並非一開始就戰略性地打算使用AI，」「最初只決定好要寫建築，以及關於語言的題材。我經常還沒構思情節就開始動筆，邊寫邊與自己的生活做連結是我的一貫作風。」
「2年前開始寫《同情塔》的時候，剛好ChatGPT受到矚目，所以就私下使用看看。剛開始是因為自己正在煩惱身為作家今後應該如何走下去，才找ChatGPT諮詢。」
「陷入沮喪的時候，該如何重新振作？──首先我試著提出單純的疑問，它的回覆超乎我所預期的，完全不遜於精神科醫生等專業人士寫的建議文章，這一點令我感到有趣。」
「不過，如果和ChatGPT一來一往地交談下去，就會發現與人類之間的對話不同，或感受到AI的極限，如果把這種不協調感呈現在小說裡面，說不定會激發有趣的化學反應？契機就是始於這個念頭。」
實際上，針對登場角色的提問，來自AI的回覆頂多僅有一小部分是參考ChatGPT的文章，「5％」是九段在記者會上脫口而出的數字罷了。
「得獎後的這1年間接受了各種採訪，都會被問到 “5％是哪個部分？”“ 5％嘗試用AI協作，感想如何？”之類的，但我沒有自信能夠回答得很好。就連我自己本身，仍無法好好說明與AI之間的距離感。」
這個時候，雜誌《廣告》的編輯部提出「與AI共同創作」的邀約，由九段寫5%，而生成式AI寫95%。比起回答採訪問題，透過“5%”的《同情塔》和 “95%” 的AI創作相互比較，包括她本人在內，以及社會大眾也會有個明確的答案，因此接受了這項寫作挑戰。
共同創作的短篇小說是《影之雨》，而且在作品完成之前，網路上也同步公開九段和AI的大量“對話”（指示詞＝prompt），可以很清楚知道現階段用AI“寫小說”是怎麼一回事。「AI想出的點子遠不及人類的知性」，九段在相關的採訪中如此說道。
以語言為前提
從2021年的出道作《糟糕的音樂》到《同情塔》為止，發表的 4部作品各有特色。
「每次，我都會思考這部小說需要什麼樣的語言，適合什麼樣的文體？我自己必須先理出一個頭緒，不然就會感覺渾身不舒服，在開始寫小說之前，先有語言。」
為何對「語言」的堅持如此強烈呢？
「活了34年，從小開始就覺得活著這件事很不可思議，這種感覺跟我動筆寫小說有關係，我把語言當作是證明自己依然活著的手段，因為能夠用語言把自己的生活表達出來，把思考落實。」
小說的構思契機各式各樣。第2部小說《Schoolgirl》的概念是把太宰治於1939年發表的《女生徒》更新為「2022年版本」，描寫一位14歳少女在影片網站上不斷地向這個世界談論環境問題和自己的母親，以及母女關係。
第3部小說《寫詩的馬》裡，描寫人類和馬的歷史之際，賽馬成了重要因素，內容穿插名駒的名字與直播賽馬實況的情形。「《寫詩的馬》一詞是有天睡午覺醒來時，腦海中閃過這個詞彙，直覺地想用在小說標題，為了寫小說而收集的資料裡面有賽馬，也做了很詳細的調查。」
在《同情塔》中，腦中浮現「重現巴別塔」一詞，覺得必須要把它寫入小說裡。此外，為了寫建築的故事，大量涉獵建築師寫的書，其中也受到三島由紀夫的《金閣寺》的影響。
初戀對象是三島由紀夫
對九段而言，三島由紀夫是特別的存在。14歲時，她在網路上看到1969年三島在東京大學與全共鬪學生展開辯論的影片，內心大受震撼。
「三島曾經是我認真談戀愛的對象，而且是初戀。透過影像，對他的聲音和動作感到怦然心動，讀了他的小說之後，更是完全沉迷其中，包括文體在內，我喜歡三島的一切。因為是從聲音、動作認識他的，所以每次反覆閱讀他的作品，就能感覺他的聲音栩栩如生地重現。」
中學3年級時，出現拒學（不登校）情形，其背景是父母離婚而轉學的緣故，這也是之所以會被三島由紀夫吸引的環境因素，她如此分析自己。
「與三島的相遇，是在我對自己的未來感到絕望的時候，那時因為拒學，甚至還想到出席天數不夠的話，說不定沒辦法升高中。」
「這段期間，身邊沒有可以依靠的朋友，14歲的自己背負著太過沉重的東西。生活中，與同年齡層的人完全沒有對話，只有和書的交流最為深厚。以三島由紀夫為中心，有10年左右的光陰，都活在與“死人”的交流裡頭。」
當時自己還是個孩子，卻仍然拼命地想辦法改善父母失和或者溝通障礙的問題，然而遭遇到「挫折」的記憶一直揮之不去。「這或許和我對於語言和對話的強烈堅持有所關聯。」
翻譯重視節奏勝於意義
九段仿效30歲開始健身的三島由紀夫，這幾年熱中於上健身房鍛鍊肌肉。她認為身體和文體密切相關，鍛鍊身體的話，文體也會跟著改變。還有，她熱愛聽音樂，從古典到嘻哈，涉獵範圍廣泛。和音樂一樣，她說：「文體的節奏也很重要。」
《東京都同情塔》一書在海外被陸續出版，而關於翻譯，講究語言和文體的九段又是如何思考的呢？
「去年，我和（負責英譯的）Jesse Kirkwood見面時，告訴他即使有損原文意思，也希望能夠以英文的節奏為優先。」
「我並不拘泥於正確性，但英文要能夠流暢易讀，這絕對重要。Jesse已經翻譯過我的短篇小說（以饒舌音樂為主題的〈Planet Her 或最早的女饒舌歌手〉），日文的押韻無法照著字面翻，雖然無法忠實呈現原文，但我覺得對語言節奏的感覺要很敏銳。我知道他很重視英文的音韻，是一位我很信賴的譯者。」
近年，日本女作家在海外成為矚目焦點。起初，九段也以為《同情塔》陸續被翻譯出版是因為「AI」「芥川獎」「女性作家」的“熱門字”湊在一起的關係。但是，今年參加臺灣和義大利的書展後，她感受到出版社真誠的態度。
「像是義大利的L’IPPOCAMPO出版社原本是以出版視覺書或童書為主，並非小說，當然這次也是首度發行日本小說。當我知道由該社喜愛日本文化、文學的人士熱情推動下決定發行，也真實感受到對方重視這部作品的心意，促成了這次的翻譯出版。」
當《東京都同情塔》被翻譯成世界上的各種語言，分別會以什麼樣的節奏呈現出來呢？以及，今後九段會推出何種題材、文體的作品，又會帶給讀者什麼樣的驚喜？讓人感到興味盎然。
標題及採訪圖片攝影：花井智子
標題圖片：攝於新潮社（東京都新宿區）的屋頂。