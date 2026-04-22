海外突破百萬冊，八木澤里志《在森崎書店的日子》——寫出「歸屬之地」與「日常」的珍貴

海外突破百萬冊，八木澤里志《在森崎書店的日子》——寫出「歸屬之地」與「日常」的珍貴人物訪談 書訊 社會 文化
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印度簽書會大排長龍
2026年1月，八木澤里志首次造訪印度。此行是為了參加「欽奈國際書展」以及亞洲最大規模之一的文學活動「喀拉拉文學節」。兩場活動之間，也在班加羅爾的書店舉辦座談，展開一段10天內走訪南部三座城市、行程緊湊但收穫豐富的旅程。據悉，各城市的簽書會現場皆吸引數百名讀者排隊參與。
八木澤表示：「印度讀者的讀書熱真的讓我很驚訝。一開始大家都是讀英文版，最近也推出了印地語和坦米爾語版本。因為印度是多語言國家，預計會再翻譯成另外8種語言。」
最初在歐美掀起熱潮的是2022年出版的義大利語版。隔年推出的英文版，目前發行量已突破60萬冊。到了2024年，該書入圍英國文學獎「英國圖書獎」，並於今年3月受邀參加「倫敦書展」。
如今可說是當紅的國際級人氣作家，但一路走來，其實並非一帆風順。無論是在海外走紅，還是在日本再次受到關注，都是在新冠疫情之後的事。
深深著迷於古書店街
出道作《在森崎書店的日子》於2010年由小學館出版，之後也被改編成電影。
失去愛情與工作的女主角，在情傷之中，來到叔叔在神保町經營、專賣日本近代文學作品的古書店。她在這裡透過與周遭人們的交流，以及書本的陪伴，逐漸被療癒，也慢慢找回自我。
八木澤回憶道：「當時我在神田的一家編輯製作公司打工當寫手，每天下班回家都會經過二手書店街。傍晚走在街上的時候，突然浮現小說的點子，大概花了一個月左右就寫完了。」
自高中時期第一次造訪神保町後便深深著迷，大學主修劇本期間也經常前往。常泡在專賣劇本與電影相關書籍的古書店裡，也會到喜愛的喫茶店（咖啡廳）消磨時光，例如，成為小說中咖啡廳原型的老字號「さぼうる（Sabor）」。
「可以逛古書店，也有我很喜歡、帶點古味的咖啡廳。結婚前，我太太在神保町的書店工作，她很喜歡近代文學，我也因此開始閱讀。這些經驗，或許也影響了作品的設定。」
從低谷一躍登上世界舞台
雖然踏出了作家生涯的第一步，但要成為「暢銷作家」並不容易。之後陸續出版了《森崎書店》的續作、以東京谷中咖啡廳為舞台的《純喫茶トルンカ》，以及描寫沒有血緣關係的兄妹與貓的日常生活的《きみと暮らせば》，但銷售表現始終不如預期。
「當時流行的是所謂的『職場小說』，市場偏好設定華麗、帶有刺激感的作品。我的作品節奏偏慢，似乎被認為比較平淡。」
有時也會遭到周遭毫不留情的言語攻擊，徹底失去自信，接連好幾年都寫不出新作。甚至一試著動筆，就會恐慌症狀發作。那段期間，為了讓自己多少能從低潮中恢復，沉浸於閱讀哲學與心理學的書籍。
「那段時間是我人生中最痛苦、跌到谷底的時期，但同時也是一段很有意義的日子，讓我得以從零開始重新學習自己原本就感興趣的人類心理。心理狀態也逐漸恢復，正因為有過那段經歷，才能再次面對寫作。」
《森崎書店》最早以繁體中文（臺灣）翻譯出版。之後之所以能迅速擴展至歐美，很大程度上歸功於一位以台北為據點、促成各國小說翻譯出版的版權經紀人莊靜君（Emily Chuang）。
「聽說Emily在讀了臺灣版之後非常喜歡。她是以歐美為中心推動全球出版的版權經紀人，之後進展順利。在義大利大受歡迎，很快就確定由全球五大出版社之一的哈潑柯林斯推出英文版。這一切對我來說，反而有點像個旁觀者，只覺得『哇，好厲害喔』。」
「歸屬之地」與人際之間的距離感
「被認為『平淡』的我的作品，之所以能在海外走紅，並開始在日本受到更多讀者關注，是從疫情開始之後。或許也是因為人們的心有些疲憊了吧。」
根據小學館的說法，過去以來有貓登場的日本小說在海外也相當受歡迎，例如夏川草介的《守護書的貓》（2017年）確定會有40種語言出版。此外，自疫情以來，主打療癒、閱讀起來輕鬆的小說（healing fiction／cozy fiction）需求也持續升高。柏井壽（Hisashi Kashiwai）的《鴨川食堂》（2013年，已收到超過30種語言的翻譯出版報價）以及《在森崎書店的日子》，都被視為這股風潮的先驅。
「常被稱為『療癒系小說』，但我一開始並不是以『療癒他人』為目的而寫。我只是陪伴在書中角色身旁，帶著想安慰對方的心情去書寫。當我在故事中細細描繪某個人逐漸被拯救的過程時，讀者似乎也會因此感到被療癒。」
八木澤的小說以神保町的古書店、谷中的喫茶店，以及最新作中的那須高原民宿（《ペンション・ワケアッテ》）等「場所」為舞台，描繪各式各樣的人際關係。登場人物之間雖然彼此關懷，卻不會過度干涉，始終維持著恰到好處的距離感。
「基本上，我都是以自己喜歡的地方作為故事舞台。或許是因為內心深處一直很重視『歸屬之地』吧。我成長於一個功能失調的家庭，對我來說，那並不是一個能讓人安心的地方。年輕時的我，總是強烈地渴望擁有一個屬於自己的去處。也因此，『找到歸屬之地』成為我寫作的一個重要主題。」
「日常生活中，我也總是在思考小說的舞台。像是會想，如果以電影院為背景來寫會是什麼樣子。我很喜歡描寫在同一個場域中，人與人之間的關係，以及角色之間那種微妙的距離感。」
與貓「共處」的日常
在日本，2025年出版了《在森崎書店的日子》及其續集的新版。《純喫茶トルンカ》則在疫情後推出新版，並於2024年以三部作形式完結。去年年底英文版發行。2026年2月出版的《ペンション・ワケアッテ》，在發行前就已確定將於多國翻譯出版。
八木澤並未被這樣的「熱潮」牽著走，依然珍惜地過著日常生活。對現在的他而言，與伴侶兩人和兩隻收養的貓一起生活，就是無可取代的「歸屬之地」。
「開始養貓，是在剛成為作家的那段時間。貓不會把多餘的事物強加在你身上，只是靜靜地與你共處，那樣的距離感常讓我感到被療癒。我在寫小說時，也希望不帶強加之意，創作出『輕盈卻深刻』的作品。如果帶著『請被療癒吧』『請哭吧』這樣的意圖去寫，讀者其實很敏銳，很快就會看穿。」
理所當然的日常，其實也可能隨時受到威脅——自疫情以來，這樣的「體悟」在世界各地逐漸擴散，加上國際局勢日益不透明，人們的不安也不斷加深。八木澤將人們的日常描寫為「珍貴且令人眷戀的時光」，他的小說未來想必仍會在國內外持續被廣泛閱讀。
標題圖片：手拿《在森崎書店的日子》各國翻譯版本的八木澤里志（攝於東京神保町「貓的書架」，花井智子攝影）