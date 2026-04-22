海外突破百萬冊，八木澤里志《在森崎書店的日子》——寫出「歸屬之地」與「日常」的珍貴

《在森崎書店的日子》以神保町的古書店為舞台，描寫書中人物的日常與細膩心境，是作家八木澤里志的出道作品。這部作品在問世十多年後於海外走紅，已被翻譯成英語等多種語言出版，全球累計發行冊數突破100萬冊。本文將透過專訪作者，探討在海外廣受歡迎的原因。

1977年生於千葉縣，畢業於日本大學藝術學部。2010年以《在森崎書店的日子》（小學館）出道，該作後來改編為電影，並推出續作《續．在森崎書店的日子》。接獲來自全球50種語言的翻譯出版報價單，英語版入圍2024年英國圖書獎（British Book Awards）新人小說獎。另有著作《純喫茶トルンカ》系列、《きみと暮らせば》（以上由德間書店出版）。2026年2月推出新作《ペンション・ワケアッテ》（Poplar Publishing）。

印度簽書會大排長龍 2026年1月，八木澤里志首次造訪印度。此行是為了參加「欽奈國際書展」以及亞洲最大規模之一的文學活動「喀拉拉文學節」。兩場活動之間，也在班加羅爾的書店舉辦座談，展開一段10天內走訪南部三座城市、行程緊湊但收穫豐富的旅程。據悉，各城市的簽書會現場皆吸引數百名讀者排隊參與。 八木澤表示：「印度讀者的讀書熱真的讓我很驚訝。一開始大家都是讀英文版，最近也推出了印地語和坦米爾語版本。因為印度是多語言國家，預計會再翻譯成另外8種語言。」

在神保町的共享型書店「貓的書架」進行採訪（上圖）。每個書格都有各自的「格主」，依照個人喜好打造迷你書店。八木澤也是其中一位格主，書格裡陳列自己作品的各國語言版本（下圖）（花井智子攝影） 最初在歐美掀起熱潮的是2022年出版的義大利語版。隔年推出的英文版，目前發行量已突破60萬冊。到了2024年，該書入圍英國文學獎「英國圖書獎」，並於今年3月受邀參加「倫敦書展」。 如今可說是當紅的國際級人氣作家，但一路走來，其實並非一帆風順。無論是在海外走紅，還是在日本再次受到關注，都是在新冠疫情之後的事。

深深著迷於古書店街 出道作《在森崎書店的日子》於2010年由小學館出版，之後也被改編成電影。 失去愛情與工作的女主角，在情傷之中，來到叔叔在神保町經營、專賣日本近代文學作品的古書店。她在這裡透過與周遭人們的交流，以及書本的陪伴，逐漸被療癒，也慢慢找回自我。 八木澤回憶道：「當時我在神田的一家編輯製作公司打工當寫手，每天下班回家都會經過二手書店街。傍晚走在街上的時候，突然浮現小說的點子，大概花了一個月左右就寫完了。」 自高中時期第一次造訪神保町後便深深著迷，大學主修劇本期間也經常前往。常泡在專賣劇本與電影相關書籍的古書店裡，也會到喜愛的喫茶店（咖啡廳）消磨時光，例如，成為小說中咖啡廳原型的老字號「さぼうる（Sabor）」。 「可以逛古書店，也有我很喜歡、帶點古味的咖啡廳。結婚前，我太太在神保町的書店工作，她很喜歡近代文學，我也因此開始閱讀。這些經驗，或許也影響了作品的設定。」

在喫茶店「さぼうる（Sabor）」前（花井智子攝影）

從低谷一躍登上世界舞台 雖然踏出了作家生涯的第一步，但要成為「暢銷作家」並不容易。之後陸續出版了《森崎書店》的續作、以東京谷中咖啡廳為舞台的《純喫茶トルンカ》，以及描寫沒有血緣關係的兄妹與貓的日常生活的《きみと暮らせば》，但銷售表現始終不如預期。 「當時流行的是所謂的『職場小說』，市場偏好設定華麗、帶有刺激感的作品。我的作品節奏偏慢，似乎被認為比較平淡。」 有時也會遭到周遭毫不留情的言語攻擊，徹底失去自信，接連好幾年都寫不出新作。甚至一試著動筆，就會恐慌症狀發作。那段期間，為了讓自己多少能從低潮中恢復，沉浸於閱讀哲學與心理學的書籍。 「那段時間是我人生中最痛苦、跌到谷底的時期，但同時也是一段很有意義的日子，讓我得以從零開始重新學習自己原本就感興趣的人類心理。心理狀態也逐漸恢復，正因為有過那段經歷，才能再次面對寫作。」

2025年出版的新版《在森崎書店的日子》（左）與英文版（小學館提供） 《森崎書店》最早以繁體中文（臺灣）翻譯出版。之後之所以能迅速擴展至歐美，很大程度上歸功於一位以台北為據點、促成各國小說翻譯出版的版權經紀人莊靜君（Emily Chuang）。 「聽說Emily在讀了臺灣版之後非常喜歡。她是以歐美為中心推動全球出版的版權經紀人，之後進展順利。在義大利大受歡迎，很快就確定由全球五大出版社之一的哈潑柯林斯推出英文版。這一切對我來說，反而有點像個旁觀者，只覺得『哇，好厲害喔』。」