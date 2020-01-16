鋼彈40年：被一代又一代人喜愛的經典動畫

日本動畫的潮流

1979年螢幕開播，今年已經40歲的《機動戰士鋼彈》，作為給機器人動畫帶來變革的里程碑式作品經久不衰，如今依然人氣堅挺。

動畫粉絲的成長與成熟 日本商業動畫片經過多年發展，形成了百花齊放的局面，現在也依然在進化中。促使其發展的一個巨大契機就是《機動戰士鋼彈》。 動畫片在很長一段時間內被認為是「小孩子看的東西」。即便是1963年30分鐘的TV動畫《原子小金剛》大熱，動畫製作開始了穩定的量產之後，大眾也依然是這樣的看法。顛覆大眾這一觀念的是1974年的TV動畫《宇宙戰艦大和號》。雖然播出時收視率並不理想，但1977年上映的重編電影版卻掀起熱潮，受眾人群已經長大成十幾歲的少男少女一事也受到媒體報導。至此開啟了新的時代——要求動畫作品內容豐富，經得起多次重刷。 以往日本很多動畫片都是漫畫的動畫版，不過1978年月刊雜誌《Animage》創刊後，這一狀況發生了改變。雜誌專業性極高的報導讓長久以來認為「是漫畫家的助手們在製作動畫片」的大眾了解到了，其實是「有專門製作動畫片的公司，動畫片是這些公司的專業創作者們共同努力的結晶」。其結果就是讓更多的動畫粉絲知道了，在動畫片的世界，有著與漫畫迥然不同的影像創作流程和技法。然後，大眾才慢慢知道了，存在一大批立志創作原創作品的動畫人，他們有獨立的思考，並以此為基礎創作人物角色和故事。就在粉絲追問「有沒有更好的作品？」，對好作品的期待不斷高漲的時候，1979年，《機動戰士鋼彈》閃亮登場了。它來得正是時候。 這部作品是完全原創的動畫片，沒有原作漫畫或小說。原作兼總導演是富野由悠季，負責人物設定和動畫導演的是安彥良和，機甲設定是大河原邦男，主創都是動畫人。因此，這部動畫給了觀眾「只能從動畫影像中獲得的興奮感和未知故事帶來的驚喜」，粉絲為之瘋狂。構思巧妙的厚重的世界觀和故事，讓觀眾不得不費盡心思解讀，但包括這種晦澀和隱喻在內，整部作品都讓粉絲收穫了快樂。 助推這股熱潮的是當時正處於普及擴大期的家用錄影機。它讓觀眾能夠多次享受動畫，去挖掘第一次觀看時忽略或沒理解的伏筆和細節，也讓觀眾能夠將喜歡的動畫片推薦給朋友。這算是80年代中期「視訊軟體銷售時代」的先驅吧。即使從這個意義來說，《機動戰士鋼彈》也算是一部符合時代節點特色的具有象徵性的動畫作品了。