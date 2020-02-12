實驗心理學研究告訴你，「Kawaii」到底是怎麼回事

從科學的角度研究「Kawaii」

「Kawaii」（日語「可愛」的音譯——譯注）是現代日本人最常用的詞語之一。不僅是對小動物和小寶寶，也會用於服裝、室內裝修、小點心等事物，是一種讓人不由得心生喜悅、欣喜雀躍的感覺。但是「Kawaii」到底是怎樣一種情感？「Kawaii」會產生哪些正面作用？這些卻很難解釋清楚。

一般認為，日本關注「Kawaii」的文化是從上世紀70年代的年輕女性開始的。當時很多成年人感歎年輕人詞彙貧乏，面對任何事物，年輕人都大呼「Kawaii！」。不過當這代人走上社會，成為日本社會的主力後，與時裝和卡通商品相連的「Kawaii」，就開始作為日本獨特的流行文化而受到矚目。據說扮演動漫和遊戲人物的Cosplay盛典進軍國外之後，日本的「Kawaii」就變成了世界的「Kawaii」了。

聽到自己國家的文化被外國人善意地接受，自尊心忍不住就要膨脹起來。只可惜，「Kawaii」這個詞語在國外並不是那麼有名。況且「Kawaii」在日本還有「kawa-EE」這種把「E」拖長的發音方式，這就更沒有多少人知道了。外國人說「Kawaii」時的發音一般都很像「Hawaii（夏威夷）」。

「Kawaii」到底是什麼？我們該怎麼給外國人講解這個詞語的含義呢？「Kawaii」跟「cute」是一回事嗎？日本人不太習慣用語言有條理性地進行說明，而是更注重自己的所見所聞、體驗和感受。很多情況下，人們在解釋「Kawaii」時只是舉幾個例子，讓對方大致明白就完事了。不過，如果希望「Kawaii」作為發源於日本的流行文化被全世界所了解，那就最好用語言好好地對「Kawaii」進行一番解釋。

要想解讀複雜的現象並向更多的人進行說明，則需要科學的助力。實驗心理學是一門用資料揭示人類心理和行為一般規律的科學。我大概從10年前就開始基於實驗心理學理論對「Kawaii」進行研究。我在最近出版的一本書《「Kawaii」的力量：通過實驗探明心理機制》（化學同人）裡，對這項研究的來龍去脈進行了介紹。關於「Kawaii」的文化研究，目前已有多部著作問世，但從科學視角進行系統性探討的專著，我這本書是全球首創。

如果想從「Kawaii」的對象屬性切入，那麼很快就會走進死巷子。因為我們可以找到很多例外。有時候同一個對象，有人覺得可愛，有人卻完全感受不到可愛之處。於是我試著改變了思路。即便能讓人感到「Kawaii」的對象形形色色數不勝數，但產生「Kawaii」這種感受的人恐怕都有相似的心理狀態，否則人們也沒法用「Kawaii」這個詞語來進行交流。我的思路是，把焦點轉向產生「Kawaii」這種感受時的心理，就可以從實驗心理學的視角對這個題目進行研究了。

具有多樣性，不適用此前的學說

動物行為學家Konrad Lorenz(*1)在1943年發表的論文中提出，人類具有一種本能的傾向，會認為某種身體形狀很可愛。他認為，如果具備某些特徵，諸如頭相對於身體顯得大、額頭寬且向前凸起、一雙大眼睛長在臉的下半部分，那麼對象無論是不是有生命，都會給人以可愛的感覺。這種心理機制被稱作「嬰兒圖式（baby schema）」。

到了60年代，嬰兒圖式的實證研究開始進行，基於Konrad Lorenz的直覺而提出的假說得到了實驗的驗證。因為這個學說的理論簡單易懂，所以很快就被大眾所熟知。

然而日語的「Kawaii」也會用在跟嬰兒圖式無關的事物上，比如時裝或小點心之類。不僅如此，還衍生出了一些奇特的複合詞，比如「Kimoi（噁心）」和「Kawaii」組合成「Kimokawaii（髒萌）」，「Busaiku（醜）」和「Kawaii」組合成「Busakawaii（醜萌）」。這些用嬰兒圖式理論無法解釋的多種多樣的「Kawaii」，我們又該如何進行說明呢？我以此為出發點開始了研究工作。

通過開展以日本大學生為對象的實證研究，我得出了以下結論。

「Kawaii」跟「Osanai（幼小）」不是一個概念

比起「養育」或「保護」，更貼切的心情是想接近並與對方在一起（產生接近動機）

比如「笑臉」，就不能評價為「Osanai（幼小）」，但無論是男性還是女性都會覺得可愛。而且通過記錄臉部表情肌的肌電活動得知，看到可愛的事物後，被試者會在一秒鐘之內露出笑容。一個人看到可愛的事物後展露笑容，而他的笑容又會讓周圍的人覺得可愛，不由得也露出笑容。可以認為，「Kawaii」這種情感正是這樣在社會場景中擴散開來，並呈螺旋狀不斷增強。我將這一現象命名為「Kawaii螺旋」。