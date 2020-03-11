找對象，更重視的是結婚而非戀愛

確實這十年間越來越多的女性走向了社會，雙職工家庭一直在增加。然而，婚活的現實卻朝著山田和白河描繪的反方向一路狂奔。也就是說，投身婚活的單身女性們，不僅沒有降低對男性的要求，反而積極參加烹飪班、禮儀班，不斷「打磨自己」，並以旺盛的精力參加相親派對，呈現出龍爭虎鬥，不釣到條件更好的「金龜婿」決不甘休的局面。

「婚活」這個詞語現在已經融入了日本人的日常生活。不過這個詞的歷史卻並不久，它是在社會學者山田昌弘2007年接受月刊雜誌《AERA》記者白河桃子的採訪時第一次出現的， 2008年兩人合作出版了《「婚活」時代》一書，這個詞才開始為世人所知。第二年，NHK和富士電視臺播了以婚活為主題的電視劇後，婚活一詞以迅猛之勢在日本傳播開來。2009年可謂是婚活元年，而婚活僅用了短短十年的時間就滲透到了整個日本社會。

日本人的家庭觀和婚姻觀發生動搖

未來的婚姻將走向何方？有人說「在戀愛和婚姻生活中，將沒有性伴侶的時期以日記功能公開，然後徵集伴侶的行為，在交友類網站或配對APP、交際俱樂部的世界已經是很常規的做法了」，如果從共用經濟的觀點去看，那麼這種做法就叫做「身體共用」。而且他還幻想著，在婚前性行為和婚外戀的禁忌意識越來越淡薄的背景下，婚姻制度或將發生變化，伴隨婚姻帶來的義務和權利也都能夠自由地去選擇了(*6)。

即便上述只是幻想，但婚姻已經處於變革的洪流之中，這也是無可爭議的事實。目前的當務之急，是要解決「可選擇的夫妻別姓(夫婦使用不同姓氏)」和同性婚姻的問題。前者在2017年內閣府實施的調查中，有42.5%的人表示贊成，並且60歲以下人群中無論男女近半數的受訪者都回答，即使修改法律允許婚後依然使用婚前的姓氏也無所謂（《家庭法制相關問卷調查》）。而後者，2019年NHK的問卷調查顯示，有51%的受訪者，尤其是40歲以下人群中，70%以上男性和80%以上女性認為「應該允許男男或女女的婚姻」。不過，對此表示反對或者持謹慎態度的政黨目前政權基礎牢固，因而相當一段時期內很難期待發生變革。由此可預想的一種事態就是婚姻這種法律制度本身將失去公信力。年輕人中就有不少因不想改姓而採取事實婚姻的人和同性婚姻者。而一個無法包容她/他們的制度究竟能支撐多久呢？

另一方面，年輕人所描繪的夫妻畫像呈現另一種傾向也是事實。從社會整體來看，「男主外女主內」的想法在減少，但最近20多年裡，卻在20來歲的女性中呈現出增加傾向（《有關男女共同參與社會的輿論調查》），讓人頗感吃驚。年輕人中，一方面接受自由的婚姻觀，一方面又有不少人尋求保守的家庭模式。為什麼會發生這種誤解呢？看看以18-19歲年輕人為物件的2016年的調查，我們會發現，18-19歲的女性回答「贊同」或者「相對來說贊同」）的只有16%而已。雖說樣本數太少，需要進一步展開探討，但是當女性們踏入20歲的門檻後，面對社會現實時又重新回歸保守的家庭觀，也是很有可能的。

像這樣反映了日本人婚姻觀和家庭觀的婚活現象，不僅僅是年輕人的問題，更是整個社會的問題。事實上，在與其他國家相比，非婚生子女在日本極少，婚活更是作為少子化對策的一環而備受關注。山田昌弘表示，從婚活一詞問世之後，日本政府的少子化對策研究會愈發認識到結婚支援的重要性了(*7)。此外，2012年白河桃子等人在繼「就活」、「婚活「」之後又提出了「妊活（妊娠活動）」(*8)，這個詞語也以不亞於婚活的勢頭迅速滲透到日本社會，第二年安倍政府就商討發放《女性手賬》一事，以普及啟蒙女性妊娠生育相關資訊（因遭到社會反對而流產）。之後安倍政權又在提出「女性積極參與社會」和「全體國民共同參與社會」的同時，積極推出了婚活支援政策。

婚姻這一法律制度是否還能維繫？何面對同性婚姻和夫妻別姓的問題？女性走上社會問題將取得怎樣的進展？未來的家庭又會是什麼模樣？這些左右日本未來社會的問題，都需要政治層面的承諾和行動。婚活已經不是潮流，而是一個重要的政治問題。

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