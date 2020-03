找對象，更重視的是結婚而非戀愛

網上交友相親已經是世界級的現象了。比如有報告稱,美國2017年結婚的夫妻中,有39%是在網上相識相戀的(*3)。學術界近幾年也流行搞交友相親網站的活動資料分析。但是,這些網站基本上都是找「戀愛對象」,而不是找「結婚對象」。這是因為即便是網上認識的,也跟其他的認識方式一樣,之後要經過多次約會,有些人可能還會先同居一段時間才會結婚,這是許多發達國家的一般性做法。從這點來說,日本的網站更流行以脫離單身為目的的「婚活」,而非以談戀愛為目的的「戀活(戀愛活動,即找談戀愛對象)」,這可以說是日本婚戀市場的最大特點吧。

在這種21世紀日本婚戀狀況的背後,是將婚姻視為重要的社會地位標誌的婚姻觀。1966年出生並盡享了泡沫經濟一派繁華的散文家酒井順子,在她2003年的暢銷書《敗犬的遠吠》中,自嘲地將「30歲以上、未婚、未育」的女性稱為「敗犬」,由此而引發熱議。這無疑是人們根深蒂固將婚姻當作社會地位象徵的佐證。即使從統計資料也能看出,在90年代的調查中,希望結婚的人裡大多數人認為「在找到理想的物件之前不結婚也無妨」;而到了00年代,大多數人變得「到了一定年齡就打算結婚」了(《出生動向基本調查》(*4))。

與泡沫經濟時期那種比起結婚更重視戀愛的時代截然相反,女性們——儘管能夠自立自足的人不少——在泡沫經濟崩潰後不安定的情況下,都開始積極地去確保一個堅實可靠的生活支柱。同時男性們也堅信自己必須在這種經濟下行的時代成為一家之主,陷入了作繭自縛的境地(*5)。婚活就是這種日本社會的象徵。

