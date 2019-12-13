改變臺灣的日本人系列：在花蓮留下「棒球」和「港口」的江口良三郎

佐賀出身的江口良三郎，渡臺後接觸原住民，認可原住民在棒球上的體能優勢，籌組「能高團」棒球隊，推動棒球成為融合民族的全民活動。同時著手花蓮港的修築，在花蓮留下了莫大的貢獻。

至日本內地進行棒球友誼賽，真實呈現原住民的樣貌 花蓮港體育協會成立後，擔任會長的江口積極地獎勵推廣棒球，每年舉辦春秋兩季的棒球爭霸賽等活動，進而推動日本人與漢人積極參與賽事，原住民入場觀戰的情況也有所進展，於是棒球場作為日本人、漢人、原住民的共享空間，開始發揮作用。 1922年2月，經由臺灣體育協會的邀請，大每棒球隊（譯註：全稱為大阪每日新聞棒球隊，大阪每日新聞在1920年創立的棒球隊，目的是促進報紙銷售，由各地銷售處提出申請，四處遠征進行比賽，被認為是當時最強的半職業球隊，1929年解散。）首度遠征臺灣。1924年4月起又陸續轉戰臺北、花蓮港、高雄、臺南、臺中等地，30日與花蓮港的球隊同場較勁。大阪每日新聞棒球隊雖然沒有預定要和「能高團」對戰，但非常爽快地答應了他們「希望在此次臺灣之行能蒞臨進行指導賽」的請求，在花崗山球場舉行了友誼賽。 這場花蓮港總動員的熱烈球賽，盛裝的阿美族男女百餘人前來加油打氣，比賽途中，大每棒球隊的選手們一邊指導「能高團」的球員，一邊比賽，最後是大每棒球隊以22比4的比數大勝，但比賽時大每棒球隊因原住民的熱烈歡呼聲而感動不已。 江口「想要讓天下知道，原住民可以完美地熟練那些規律的運動，以及確實展現勇氣的動作」，在1923年9月實現了兼作校外教學的「能高團」西部遠征之行。「能高團」主要由花蓮港農業補習學校的學生組成，球員大部分是阿美族，而球員以外約有60名學生擔任加油隊伍，也一同前往。與「能高團」同行的還有「全花蓮港團」（オール花蓮港団），搭乘長春丸啟程，翌日抵達基隆港。「能高團」的球員身著藍白的學生服，腿上捲著卡其色的綁腿，踏著地下足袋（譯註：日文「足袋」為大姆趾分開的襪子，「地下足袋」則較為厚實且附有膠底，無需穿鞋即可直接行走），從基隆車站搭乘火車，身負行囊高舉校旗，下午抵達臺北車站。 對於如此的裝束打扮，新聞報導提到：「誰都不會認為是蕃人」、「不輸給文明人、擁有強健體魄的少年團」。「能高團」的西部遠征之行裡，曾與臺北、臺中、臺南、高雄、屏東、新竹、基隆等地的日本人球隊比賽。首先是9月21日與臺北商業學校的比賽。當年首次在臺灣舉辦「全國中等學校野球優勝大賽」的全島預選大賽，臺北商業學校在大賽中奪冠，才以臺灣代表的身份登上甲子園沒有多久。 比賽場地在圓山球場，這次比賽被新聞報導為「迎接稀客能高團」，約7千名球迷擠滿了球場。第一回合由「能高團」主將Komodo擊出飛越中右圍牆的全壘打，以2分領先，但最後「能高團」以9比5，敗給了臺北商業學校。 即使如此，「能高團」仍然在場內獲得巨大的加油呼聲。雖然江口「未將勝負放在心上」，但遠征之行的成績為5勝5敗，比預期為佳，而且比賽成績持續提升。 臺灣總督府一直都不知道該如何對日本內地宣傳臺灣理蕃事業的成果，對於提到「蕃人」就會聯想到獵人頭的日本內地，沒有機會廣為宣傳理蕃事業的成果。在如此情況下，臺灣總督府在1925年7月3日正式決定讓江口所組成的「能高團」前往日本內地觀光。觀光行程為期3週，也決定了遠征日本內地的15名球員。遠征日本內地的戰績為3勝4敗1和。對於「能高團」前往日本內地觀光的成果，江口敘述如下： 「不僅限於棒球技藝，更以演講和音樂的方式，面對日本內地的人們時，甚至被質疑是不是真的原住民，最有效的是由原住民自己宣傳臺灣的原住民，同時盡情地磨練了棒球技巧。他們替阿美族人，不，替全臺灣的原住民揚眉吐氣，阿美族能高團在日本的宣傳與遠征中大成功收場，馳名天下。球員們無論到何處都保持謙遜的態度，而且時常展現勇氣。」