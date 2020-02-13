「木材溫情」環抱的國立競技場亮相——東京奧運帕運主會場

國立競技場是2020年東京奧運帕運的主體育場，已於2019年11月末完工。12月15日竣工儀式之後，主辦方向新聞媒體開放了體育場內部及周邊設施。現將相關情況作一介紹。

新的國立競技場於2019年11月30日完工。從開始申奧一直到施工期間，人們都稱其為「新國立競技場」。但從竣工之日起，名稱正式變成了「國立競技場」。 12月21日，國立競技場舉行了正式開場儀式，首場賽事是2020年元旦的天皇盃全日本足球錦標賽決賽。國立競技場將作為7月24日開始的東京奧運帕運的主體育場，期間將在此舉行開幕式、閉幕式以及田徑賽事。



和式體育場使用了來自日本全國各地的木材 秉持「森林體育場」理念的國立競技場，大量使用了日本原產木材，是全世界少見的「能感受到木材溫情的體育場」。 從近處仰望，體育場周邊的木屋簷給人留下深刻印象。杉木條縱向鋪陳，環繞360度全覆蓋。入口處則有5層屋簷。規模超大的是最上層，被稱為「風之大庇」，被設計成能使體育場內四季保持良好通風效果。建造屋簷的木材來自日本全國47個都道府縣，據說最北側部位的木材來自北海道，最南側部位的木材來自沖繩，都是根據方位使用相應地域的木材。既照顧到了細節，又以現代手法再現了日本傳統木造建築的要素。



體育場結構包括了地上5層和地下2層，而田徑賽場相當於地下2層的位置。通過屋簷這種下沉式設計，最終成功將體育場的高度控制在了50公尺之內。場內雖有約6萬個觀眾席，但並不太讓人感到壓迫。木材溫情不僅緩和了大型建築固有的僵硬質感，還與相鄰的鬱鬱蔥蔥的明治神宮外苑相映成趣。





