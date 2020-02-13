「木材溫情」環抱的國立競技場亮相——東京奧運帕運主會場

「木材溫情」環抱的國立競技場亮相——東京奧運帕運主會場東京2020 運動 設計 日本指南 觀光旅遊
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新的國立競技場於2019年11月30日完工。從開始申奧一直到施工期間，人們都稱其為「新國立競技場」。但從竣工之日起，名稱正式變成了「國立競技場」。
12月21日，國立競技場舉行了正式開場儀式，首場賽事是2020年元旦的天皇盃全日本足球錦標賽決賽。國立競技場將作為7月24日開始的東京奧運帕運的主體育場，期間將在此舉行開幕式、閉幕式以及田徑賽事。
和式體育場使用了來自日本全國各地的木材
秉持「森林體育場」理念的國立競技場，大量使用了日本原產木材，是全世界少見的「能感受到木材溫情的體育場」。
從近處仰望，體育場周邊的木屋簷給人留下深刻印象。杉木條縱向鋪陳，環繞360度全覆蓋。入口處則有5層屋簷。規模超大的是最上層，被稱為「風之大庇」，被設計成能使體育場內四季保持良好通風效果。建造屋簷的木材來自日本全國47個都道府縣，據說最北側部位的木材來自北海道，最南側部位的木材來自沖繩，都是根據方位使用相應地域的木材。既照顧到了細節，又以現代手法再現了日本傳統木造建築的要素。
體育場結構包括了地上5層和地下2層，而田徑賽場相當於地下2層的位置。通過屋簷這種下沉式設計，最終成功將體育場的高度控制在了50公尺之內。場內雖有約6萬個觀眾席，但並不太讓人感到壓迫。木材溫情不僅緩和了大型建築固有的僵硬質感，還與相鄰的鬱鬱蔥蔥的明治神宮外苑相映成趣。
計畫一度受挫，但施工順利
最初的札哈·哈蒂方案由於工程量過於龐大，後來被放棄了。2015年12月，經過再次招標設計，決定採用由大成建設、梓設計、隈研吾建築都市設計事務所JV聯合提出的設計方案。從一年後施工算起，花了36個月時間按計劃完工，並在11月30日將其移交給了運營主體日本體育振興中心（JSC）。包括體育場主體及周邊的建設費用一共為1569億日圓，成功控制在了規劃時設定的費用上限1590億日圓之內。
體育場內部，也到處都使用了木材。由鋼筋、落葉松木和杉木組合而成的樑柱，支撐著重達2萬t的大屋頂。鋼筋有足夠強度，而木材則可吸收因地震或強風引發的扭曲變形，是一種混合結構。甜甜圈形狀的屋頂，由108根樑柱支撐著，所以觀眾席和內場地都包圍在木材溫情之中。
室內的休息室、露臺、展示空間的牆壁和屋頂，椅子等，也有效使用了木材。
運動健兒齊發力，與觀眾融為一體
場地上的草坪是天然草坪。為了讓其全年有最適宜的生長環境，還安裝了地下溫控系統。田徑跑道，則鋪設採用了義大利盟多公司用高彈力合成橡膠製造的知名產品「高速跑道」。期待選手們能借此掀起創造好成績的熱潮。
呈擂缽狀的3層分散式看臺上，沒有任何遮擋視線的柱子。由於一周360度都沒有任何阻擋，觀眾和運動健兒之間容易產生整體感。觀眾席的顏色是隨機5種顏色，與田徑場的紅色與綠色、大屋頂的木色，以及藍天搭配起來顯得十分和諧。觀眾席讓人聯想到陽光從樹葉空隙照進來的情形，即便有空座也不顯眼。
南北兩側看臺上方安裝了巨大的螢幕，二層看臺下方有繞場地一周安裝的帶狀LED告示板，預計將通過多彩呈現來調動比賽氣氛。
一層和二層看臺的上方，安裝了能夠產生氣流的風扇185臺。當來自「風之大庇」的風太弱或陽光太強烈時，可以通過這些風扇讓看臺溫度降低，將田徑場內的熱氣和濕氣往上抽取排放。這些設備，對於解決東京奧運帕運時人們擔心的酷暑問題，將發揮重大作用。
觀眾能安心舒適觀賽的體育場
國立競技場號稱採用「世界最高水準的通用性設計」。為了讓所有人群都能輕鬆觀賽，從設計階段一直到施工過程中，設計施工方與身障團體、育兒組織、老年人援助團體等組織廣泛交換意見，並體現到場館設備上。
國立競技場常設有500個輪椅座席，帕運期間計畫增設250個。不僅數量遠超過原國立競技場的40個輪椅座席，而且位置均衡分佈在不同看臺層。其它體育場館很多把輪椅座席設置在場館側翼等固定位置，而國立競技場考慮到了讓身障人士也能在自己喜歡的位置觀賽，還不需要與陪伴分開坐。
體育場出入口等的坡道很和緩，場館內的通道當然也完全無障礙，安裝了足夠多的盲道和臺階扶手。還準備了93處能應對輪椅或人工肛門等使用者的易用型洗手間。
對於國外擔心較多的應對地震問題，頂層部分通過斜梁和鋼筋條提高強度，底層則集中安裝了液壓減震器，形成吸收建築物震盪的減震結構。看臺和通道也設計得能及時迅速疏散人群。水箱、防災儲備倉庫、緊急電源等也一應俱全。
最頂層有條繞場一周850公尺長的散步路「空中森林」，計畫今後對市民開放。東京奧運帕運之後如何有效利用這座場館這個問題，目前還不清楚，暫無定論。但是，我們希望這座與自然和諧共處的日式體育場，能成為象徵奧運成功舉辦、並為國民繼續喜愛的有珍貴遺產價值的建築。
國立競技場
- 地址：東京都新宿區霞丘町10-1
- 竣工時間：2019年11月30日
- 面積：總占地面積約為10萬9800平方公尺，單層建築面積約為6.96萬平方公尺，合計建築面積約為19萬2000平方公尺
- 體育場：南北長約350公尺，東西長約260公尺，高約47公尺，包括地上5層、地下2層
- 觀眾席數量：約6萬席（其中輪椅座席500個）
- 交通方式：JR總武線「千馱谷」、「信濃町」車站步行5分鐘；都營大江戸線「國立競技場「車站步行1分鐘；東京地鐵銀座線「外苑前」步行9分鐘
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部 土師野幸德