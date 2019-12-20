區議會大勝後，持續為香港未來奮鬥的年輕世代

大勝仍不鬆懈 「衷心多謝大家！」一個辛勤的身影在12月初的香港荃灣街頭現身，不停地跟來往的香港市民握手致謝。他是25歲的香港青年謝旻澤，首次參加香港區議員選舉，在該區以5098票勝選，得到壓倒性地勝利。 11月24日舉辦的香港區議會選舉，是香港在6月爆發反送中抗議後，第一次的大型地方選舉。選舉結果出爐後，支持反送中運動訴求的泛民主派，在452席中拿下388席，獲得空前勝利，而屬於較親中國陣營的建制派，則僅拿下59席，獲得史無前例的慘敗，投票率也創下71.2%的歷史新高。 謝旻澤原先只是一位上班族，跟朋友一起開科技工作室，過著相當穩定的生活。然而，這半年來香港的局勢變化相當快速，反送中衝突延燒下，香港政府拒絕示威群眾的訴求，香港警方的執法動作也屢屢引發爭議，讓謝旻澤開始思考，用從政的方式來參與香港事務。 「剛開始很多居民會覺得，你這麼年輕，哪懂政治？但我覺得政治工作沒有想像中那麼難，有心做好地區事務最重要。」謝旻澤跟記者表示，家人剛開始也勸他別參與太多政治，不然會惹上麻煩，但經過說服後，家人也開始支持他。謝旻澤說：「我要成為香港政府與民眾的橋樑。」 區議員在香港政治中並不是很重要的職位，工作內容也以社區服務為主，解決社區內環境的相關問題，比如交通、衛生等。 不過這次的大勝，對謝旻澤來說極具意義，他說：「其實勝出選舉後，並沒有特別鬆一口氣，也沒有特別的興奮，因為我對於香港的前途未來仍然十分憂心。」擔心香港的未來，現在成為許多香港年輕人的首要煩惱。

不安持續籠罩 就在泛民主派獲得香港區議會大勝後，香港獲得短暫的平靜。然而在過了一週後，各地又開始發生大大小小的抗議，香港警方持續動用催淚瓦斯驅趕群眾，在觀光客聚集的旺角，與維多利亞港附近的黃埔等，12月初依舊發生示威衝突。 在投票當時，不少香港民眾也對於香港的未來相當憂心，28歲的旺角居民李小姐就說：「看到香港成為戰場，學生這代跟我們這世代的人出來，一定是累積很多不滿。我們也不想受傷，但更重要的是，很多年輕人心靈都受傷了。」 另一位旺角居民，30歲的吳小姐則對記者表示：「我想投票就是最低成本的抗爭，因為現在很多『和理非』（和平、理性、非暴力）遊行示威，都沒辦法順利進行。投票是唯一的機會，我擔心未來香港民主自由愈來愈少。」 投票結果雖然給香港政府很大的衝擊，香港特首林鄭月娥也聲明，會「尊重投票結果」，但是並未給示威者更進一步的妥協。相反地，香港政府換上新任警務處處長，是對示威者較強硬派的鄧炳強，未來香港的示威抗爭想必有更多阻礙。 26歲的香港區議員當選者岑敖暉，當選隔天也前往當時被香港警方包圍的香港理工大學，並沒有任何絲毫的喜悅。他對記者說：「看到這幾年愈來愈多年輕人出來，原因就是跟北京嚴重打壓有關，以前雖不是那麼直接（打壓），但現在超級直接打壓香港人權跟自由，不讓香港人有機會有民主，很多香港年輕人都看在眼裡。」



2047年的界限 從1997年回歸中國，當初中國政府雖然明文說香港享有「50年不變」的民主自由。然而22年過去後，香港的民主自由現在面臨持續倒退，甚至外界有很多預估，如果香港的抗議持續下去，未來中國中央政府也許會「提前結束50年不變」，直接變成一國一制。 2047年時，現在香港的抗爭年輕人也將成為40與50歲的中生代，只是對於很多年輕人來說，這些東西他們想都不敢想。24歲的香港居民黃先生就悲觀地說：「也許50年後就一國一制吧，現在政府又再提倡大灣區理念，到時中港融合會更緊密了。」 但對於「50年不變」，黃先生仍認為要教給下一代「香港精神」，他說：「 我自己的下一代，我當然要好好教育，我現在看到很多香港學生聊天都用普通話，中國滲透的蠻誇張的。」黃先生最後說，希望到時，香港的民主會更進步點。 然而，還是有香港市民抱持樂觀態度，31歲的市民李先生就說：「我希望到時應該要普選特首，自己選的我就沒藉口（批評），但現在也不是我選的，特首做的再差，也不對我負責。」 市民吳小姐則堅決地說：「如果香港未來沒有雙普選（特首與立法會議員全部直選），我就會支持香港獨立。」而事實上，在香港爆發衝突之後，愈來愈多年輕一代對一國兩制感到失望，轉而支持香港獨立。不過也有不同意見，市民李小姐就認為：「雙普選是一定的，但我個人立場不是說要跟中國分開，我希望香港的多元化持續，每個人都可以自由發出自己的聲音就好。」

