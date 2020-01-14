前往臺灣的小筏──西表島傳統儀式中的「Kabaranu」是否就是「Kavalan」？

「Gabaranu島」與「Kavalan」

西表島位於由許多島嶼構成的沖繩縣八重山地區，西表島西部地區的干立村，至今仍舉行著「Shimafusara」的儀式。

根據村莊代表，也就是擔任公民館館長的飯田晉平（48歲）所言，村裡居民約有100人。村裡為感謝豐收所舉辦的「西表島節祭」獲國家指定為重要無形民俗文化財，祭典期間其與鄰近的祖納村皆有許多遊客與研究者造訪，熱鬧非常，但在平時，這是一個安靜的小村莊，靜得即使隔著茂密的防風林，依然能聽到海潮的聲音。村莊西邊和臺灣隔海相對，距離僅約190多公里，反而是沖繩縣政府所在的那霸市距離此地約440多公里，是臺灣的兩倍以上。

根據琉球大學島嶼地域科學研究所的宮平盛晃研究員調查指出，沖繩縣內有許多以祈求去病除災、防治病害蟲等為目的所舉行的儀式，其名稱除了「Shimafusara」之外，尚有「Shimakusarashi」、「Shimafusarashi」、「Kanka」、「Shimakanka」等多種稱呼。縣內41個市町村中，除了南大東與北大東兩村外，剩下的39個市町村皆有舉辦，其村落數高達535處。

像干立村這般搭建小筏放流海中的儀式究竟有多少案例，我們不得而知，不過在八重山地區，石垣島白保村的事例倒是常受到當地報紙屢次報導。以干立村為據點舉行環保觀光旅行團的伊谷玄（60歲）對「Shimafusara」此一儀式，指出：「在過往人們還不清楚疾病發生原因的時代，島民們對於Shimafusara儀式的態度，應該是相當認真的。」

儀式中的小筏將會前往「Gabaranu島」，這裡的「nu」與助詞「no」（之、的）同義，因此「Gabaranu島」就是「Gabara之島」的意思。有些干立村居民認為這個名稱或許與臺灣有關，或許「Gabara」和臺灣原住民族之一的噶瑪蘭族（Kebalan、Kbalan、Kavalan）以及宜蘭的古稱「噶瑪蘭」是相通的。

「Kubalan」、「Kavalan」等詞最近在日本逐漸廣為人知，是因為一款名為「Kavalan」的臺灣產威士忌品牌。Kavalan威士忌官方網站上如此寫道：「噶瑪蘭（Kavalan）是宜蘭的舊稱，最早的原住民族以踏實辛勤將此地耕耘成一塊瑰寶。」

這裡所謂原住民族便包含噶瑪蘭族。根據行政院原住民委員會網站，該族於2002年受認定為原住民族，2019年9月的時間點人口為1494人。他們從香蕉抽取纖維成絲的編織工藝為人所知，從宜蘭縣移居花蓮縣豐濱鄉新社地區的噶瑪蘭族子孫，目前投入此工藝作品的製作及技藝傳承。

同年7月，位於宜蘭縣壯圍鄉的噶瑪蘭族村莊恢復了他們中斷已久的儀式「海祭」。此儀式已140年未舉辦，筆者前往採訪，並上傳到SNS。於是有位干立村居民，長澤孝道（42歲）在網路上留言，他頗在意「Shimafusara」與噶瑪蘭族之間的關係。



