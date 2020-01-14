前往臺灣的小筏──西表島傳統儀式中的「Kabaranu」是否就是「Kavalan」？文化 歷史 臺灣香港
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「Gabaranu島」與「Kavalan」
西表島位於由許多島嶼構成的沖繩縣八重山地區，西表島西部地區的干立村，至今仍舉行著「Shimafusara」的儀式。
根據村莊代表，也就是擔任公民館館長的飯田晉平（48歲）所言，村裡居民約有100人。村裡為感謝豐收所舉辦的「西表島節祭」獲國家指定為重要無形民俗文化財，祭典期間其與鄰近的祖納村皆有許多遊客與研究者造訪，熱鬧非常，但在平時，這是一個安靜的小村莊，靜得即使隔著茂密的防風林，依然能聽到海潮的聲音。村莊西邊和臺灣隔海相對，距離僅約190多公里，反而是沖繩縣政府所在的那霸市距離此地約440多公里，是臺灣的兩倍以上。
根據琉球大學島嶼地域科學研究所的宮平盛晃研究員調查指出，沖繩縣內有許多以祈求去病除災、防治病害蟲等為目的所舉行的儀式，其名稱除了「Shimafusara」之外，尚有「Shimakusarashi」、「Shimafusarashi」、「Kanka」、「Shimakanka」等多種稱呼。縣內41個市町村中，除了南大東與北大東兩村外，剩下的39個市町村皆有舉辦，其村落數高達535處。
像干立村這般搭建小筏放流海中的儀式究竟有多少案例，我們不得而知，不過在八重山地區，石垣島白保村的事例倒是常受到當地報紙屢次報導。以干立村為據點舉行環保觀光旅行團的伊谷玄（60歲）對「Shimafusara」此一儀式，指出：「在過往人們還不清楚疾病發生原因的時代，島民們對於Shimafusara儀式的態度，應該是相當認真的。」
儀式中的小筏將會前往「Gabaranu島」，這裡的「nu」與助詞「no」（之、的）同義，因此「Gabaranu島」就是「Gabara之島」的意思。有些干立村居民認為這個名稱或許與臺灣有關，或許「Gabara」和臺灣原住民族之一的噶瑪蘭族（Kebalan、Kbalan、Kavalan）以及宜蘭的古稱「噶瑪蘭」是相通的。
「Kubalan」、「Kavalan」等詞最近在日本逐漸廣為人知，是因為一款名為「Kavalan」的臺灣產威士忌品牌。Kavalan威士忌官方網站上如此寫道：「噶瑪蘭（Kavalan）是宜蘭的舊稱，最早的原住民族以踏實辛勤將此地耕耘成一塊瑰寶。」
這裡所謂原住民族便包含噶瑪蘭族。根據行政院原住民委員會網站，該族於2002年受認定為原住民族，2019年9月的時間點人口為1494人。他們從香蕉抽取纖維成絲的編織工藝為人所知，從宜蘭縣移居花蓮縣豐濱鄉新社地區的噶瑪蘭族子孫，目前投入此工藝作品的製作及技藝傳承。
同年7月，位於宜蘭縣壯圍鄉的噶瑪蘭族村莊恢復了他們中斷已久的儀式「海祭」。此儀式已140年未舉辦，筆者前往採訪，並上傳到SNS。於是有位干立村居民，長澤孝道（42歲）在網路上留言，他頗在意「Shimafusara」與噶瑪蘭族之間的關係。
船的繪畫與傳承是解謎關鍵？
同年的「Shimafusara」在11月11日舉行。在八重山地區，傳統祭神儀式一般由被稱作「神司」的女性神職主持，這天也由3位神司在村內聖地「干立御嶽」進行祈禱。往年這個季節由於偏北季風轉強，常是烏雲籠罩，今年卻碰上了好天氣，干立御嶽前的海洋，天水相映共一色。
上午8點多，神司在干立御嶽開始祈禱，與此同時，飯田館長等村民約30人在村內聚會所進行著供品的準備工作。他們必須從集落內將所需的芭蕉與蒲葵樹切下，以便製成小筏，這年是由干立公民館祭典部長齊藤幸平（41歲）等3人負責。
這個小筏名叫「Basafuni」，「basa」是芭蕉之意，「funi」則是船。他們將7根芭蕉樹幹排成橫條，用竹枝串起，靠近前方的中心部分立起蒲葵樹葉，以代替船帆，風一吹起便會帶動小筏在海面上行駛。本次的小筏長約1.7公尺，這種結構不太可能禁得起長時間的波浪搖擺，就算恰巧碰上好條件，恐怕也很難抵達臺灣。有時小筏受到潮流與風向的影響，會漂流到鄰近的村落，最近為了防止這種情況發生，會在小筏下水後，以獨木舟牽引至較遠處的海洋再行釋放。這次的Shimafusara也同樣是以獨木舟牽引至海上，約10幾分鐘後才在岩礁前方放流。
小筏的目的地是「Gabaranu島」。
我向神司之一，石垣哲美（64歲）詢問了這個詞的意思，她說：「『Gabaranu島』就是幻境之島的意思。」另外，關於傳說中設立干立御嶽的宇保一族，石垣表示：「我聽說宇保的祖先曾經由與那國島與臺灣進行交易。」
那麼「Gabaranu島」有沒有可能指的便是臺灣？石垣回答「有」。雖然「Gabaranu島」無法確定就是臺灣，但至少無法排除這個可能性。
舉行Shimafusara祈禱的干立御嶽，據信與祈求航海安全有相當深遠的關係，其根據之一，便是祭壇上掛著一幅山原船（戎克船）的繪畫。這幅畫是在道光7年（1827）被供奉至此處。若調查當時臺灣的情況便可發現，嘉慶元年（1796）福建出身的吳沙帶領大批移民開始開墾噶瑪蘭地區，其後15年間，東西縱貫蘭陽平原的蘭陽溪北側從荒地墾成了良田。清朝為了管理民眾與防止海盜侵擾，在嘉慶15年（1810）將此前視為化外之地的噶瑪蘭地區正式納入了版圖。
干立御嶽裝飾山原船的繪畫，便是在這17年後的事。當時造訪干立御嶽的船員們，或許對「噶瑪蘭」此一地名並非全然陌生，如此想來「Gabaranu島」這個詞，便有可能來自臺灣。
送往比自己更有力量的「高砂島」
在此我們換個觀點，來看看把小筏流放大海這個行為的意義。
將小筏流入大海的目的究竟為何？神司浦崎敏江（69歲）說：「這是為了作為供品，祈求疫病不要來到島上，Gabaranu島會代替我們接收疫病。」正因如此，將小筏從岸邊放流至海上的時間，總固定在退潮時，因為他們要把疾病從村裡趕出，趕至大海的另一端。此次的Shimafusara在11月11日舉行，當天的乾潮是中午12點41分，村民接受神司的指示，將供品放上小筏後，讓小筏下水的時刻，正是乾潮來臨的前一刻。
八重山地區還有其它島嶼與干立村的Shimafusara相同，會進行把小筏放流至海中的儀式，那就是日本最南端的有人島，波照間島。這裡與干立村所在的西表島，同屬竹富町。
波照間島放流小筏的儀式與Shimafusara不同，稱作「Pitatomun」，這是為了守護農作物免於病蟲害。儀式進行時會從島嶼東部捕捉害蟲、老鼠、蝸牛等，帶到西北側的海岸，製作芭蕉木筏，將抓來的害蟲等放到筏上放流至海中，祈禱時會吟唱：「這座島上沒有食物，西邊的高砂島非常富饒，請乘這艘船到那座島上輕鬆生活，安心去吧。」也就是說，島民們將高砂島──也就是臺灣──視為比自己村莊更有力量的地方，而將病害蟲交由高砂島處置。
「Gabaranu島」與Kavalan、噶瑪蘭族之間，目前尚無法發現明確的關聯性，但干立村的Shimafusara儀式，或許正顯示著從前島民曾視臺灣為一個相當可靠的存在。
參考文獻
- 吳密察監修、橫澤泰夫譯《臺灣史小事典 第三版》（中國書店，2016）
- 竹富町教育委員會編輯發行《竹富町文化財第5集 國家指定重要無形民俗文化財 西表島節祭（干立篇）》（1997）
- 本田昭正編纂《波照間島的歷史、傳說考──仲本信幸遺稿集》（私家版，2004）
- 宮平盛晃《琉球諸島的動物儀禮 Shimafusarashi儀禮的民俗學研究》（勉誠出版，2019）
標題圖片：在以芭蕉木組成的木筏放上供品，放流入海。木筏的目的地便是「Gabaranu島」，11月11日，竹富町西表島干立村（筆者攝影）