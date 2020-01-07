訪臺日本觀光客突破200萬人，單一集中於臺北等問題亦隨之浮現

2019年從日本來到臺灣的旅客與前一年度相比成長了至少5%，首度突破200萬人大關，而從海外造訪臺灣的所有旅客總數，也首次超過了1100萬人。中國觀光客因為臺灣與中國的緊繃關係而持續減少，臺灣當局在這樣的局勢下，為吸引日本等其他國家觀光客來訪而做出的奮鬥有了顯著成效，同時在另一方面，為了在2020年能更進一步成長，接下來的課題似乎也逐漸清晰了起來。

期待透過福原愛讓訪臺日本觀光客翻倍

11月27日，臺灣觀光局與臺灣觀光協會在東京舉辦了盼望200萬人次的紀念與新電視廣告發表會的活動，與臺灣桌球選手結婚，現生活在臺灣的日本前桌球國手福原愛也列席參加，她如此描述自己對臺灣的印象，為會場帶來歡笑。

「臺灣交通方便，食物便宜又好吃，人跟氣候都很溫暖，很容易居住。還有試吃的量都很大份，讓我嚇一大跳。吃東西的時候，就是我在臺灣覺得幸福的時刻，老公都叫我『貪吃鬼小愛』。」

當天福原愛身穿融入珍珠奶茶概念的服裝搭配，口中講著比主辦單位的口譯員還要巧妙的中文，展露出她身為架起日臺橋樑的代表性人物的存在感。





福原愛說，她最推薦的景點是能體驗各種食物的夜市，同時也表示自己還沒去過臺灣首屈一指的熱門景點「九份」，所以很想在2020年去那裡看看。活動尾聲時，她還呼籲：「要是很煩惱不知道該去哪裡玩，請務必來臺灣吧，最好還能帶著家人一起來臺灣玩。」





在種種背景之下，臺灣方面本來就期盼招攬更多日本觀光客。眾多因素中最主要的一項，莫過於民進黨政權跟中國的緊張關係持續，故中方發動制裁措施，限縮中國觀光客訪臺所致。中國觀光客在2015年時達到400萬人之多，這個數字在2019年被認為將滑落至半數左右。臺灣當局為了彌補中國觀光客的缺口，遂致力向其他國家招手，換來了東南亞、韓國觀光客大幅成長等等成效。

與此同時，近幾年來自日本的觀光客漲幅卻不甚理想，眼看著200萬人關卡在前卻遲遲跨不過去的停滯狀況持續了一段時間。日本人在一人平均消費金額上相對高，所以日本人數量增加帶動的經濟影響也大。12月上旬時，念茲在茲的200萬人關口總算跨越，而成為第200萬人的是一位來自宮崎的日本女性，她在桃園國際機場獲得獎勵的新聞也受到臺灣媒體大篇幅報導。