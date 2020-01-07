訪臺日本觀光客突破200萬人，單一集中於臺北等問題亦隨之浮現

訪臺日本觀光客突破200萬人，單一集中於臺北等問題亦隨之浮現觀光旅遊 社會 臺灣香港
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2019年從日本來到臺灣的旅客與前一年度相比成長了至少5%，首度突破200萬人大關，而從海外造訪臺灣的所有旅客總數，也首次超過了1100萬人。中國觀光客因為臺灣與中國的緊繃關係而持續減少，臺灣當局在這樣的局勢下，為吸引日本等其他國家觀光客來訪而做出的奮鬥有了顯著成效，同時在另一方面，為了在2020年能更進一步成長，接下來的課題似乎也逐漸清晰了起來。
期待透過福原愛讓訪臺日本觀光客翻倍
11月27日，臺灣觀光局與臺灣觀光協會在東京舉辦了盼望200萬人次的紀念與新電視廣告發表會的活動，與臺灣桌球選手結婚，現生活在臺灣的日本前桌球國手福原愛也列席參加，她如此描述自己對臺灣的印象，為會場帶來歡笑。
「臺灣交通方便，食物便宜又好吃，人跟氣候都很溫暖，很容易居住。還有試吃的量都很大份，讓我嚇一大跳。吃東西的時候，就是我在臺灣覺得幸福的時刻，老公都叫我『貪吃鬼小愛』。」
當天福原愛身穿融入珍珠奶茶概念的服裝搭配，口中講著比主辦單位的口譯員還要巧妙的中文，展露出她身為架起日臺橋樑的代表性人物的存在感。
福原愛說，她最推薦的景點是能體驗各種食物的夜市，同時也表示自己還沒去過臺灣首屈一指的熱門景點「九份」，所以很想在2020年去那裡看看。活動尾聲時，她還呼籲：「要是很煩惱不知道該去哪裡玩，請務必來臺灣吧，最好還能帶著家人一起來臺灣玩。」
在種種背景之下，臺灣方面本來就期盼招攬更多日本觀光客。眾多因素中最主要的一項，莫過於民進黨政權跟中國的緊張關係持續，故中方發動制裁措施，限縮中國觀光客訪臺所致。中國觀光客在2015年時達到400萬人之多，這個數字在2019年被認為將滑落至半數左右。臺灣當局為了彌補中國觀光客的缺口，遂致力向其他國家招手，換來了東南亞、韓國觀光客大幅成長等等成效。
與此同時，近幾年來自日本的觀光客漲幅卻不甚理想，眼看著200萬人關卡在前卻遲遲跨不過去的停滯狀況持續了一段時間。日本人在一人平均消費金額上相對高，所以日本人數量增加帶動的經濟影響也大。12月上旬時，念茲在茲的200萬人關口總算跨越，而成為第200萬人的是一位來自宮崎的日本女性，她在桃園國際機場獲得獎勵的新聞也受到臺灣媒體大篇幅報導。
對臺灣人來說赴日觀光是第一也是唯一，相較之下日本則・・・
觀光問題也牽動著臺灣的選舉。臺灣將在2020年1月11日當天，舉行4年一度的總統大選暨立法委員選舉，身為競爭對手的在野黨國民黨不時便會拿觀光客減少一事，作為批判蔡英文總統對中路線的材料。在日本觀光客突破200萬人關卡的幾乎同一時期，所有訪臺外國人的總計達到史上最高的1100萬人次，執政當局遂用類似競選策略的形式發布這條新聞，藉此消弭與中方關係惡化帶來的影響。
另一方面，弭平臺灣與日本的觀光不對等也是臺灣當局的夙願。今年從臺灣來到日本的旅客眼看著將突破500萬人，而從人口幾乎是臺灣6倍的日本來到臺灣的觀光客卻不到200萬人。對臺灣來說，希望更多日本人來臺灣的期盼相當強烈。
只不過，雖然對臺灣而言，赴日觀光固然是壓倒性首選，但對於日本人來說，在短程觀光地的選項裡尚有韓國、夏威夷、關島等其他地點，臺灣只是選項之一，這是日臺之間的差別。即便如此，這幾年日韓關係緊張再加上香港局勢的惡化，使得臺灣在亞洲更容易匯集人流，這點無庸置疑，繼續讓更多日本人造訪臺灣是有可能的。
增加日臺間航班，是左右未來成長的關鍵
當此之際，串連起日本與臺灣的航班問題令人關注。由於臺灣觀光客不分季節地大舉赴日，所以橋接日本與臺灣的幾間主要航空公司，諸如全日空、日本航空、長榮航空、中華航空的班機總是很搶手，機票的訂價也偏高，雖然有樂桃航空與虎航等LCC（廉價航空公司）來補足這個部分，但廉航的班數絕對算不上充足。近期又有遠東航空傳出營運危機，即便遠航從臺灣飛秋田、福島、新潟的航班載客率都算理想，卻不得不陷入停班窘境。
對臺灣人來說，赴日時不光只有東京，也能直接飛往北海道、沖繩、九州、關西、東北、北陸、四國等地，同樣是日本旅行卻有很多地方可以選擇，每次訪日都能換個地點、改變花樣而不覺厭倦。
然而，從日本來臺灣的旅客中，有高達8成的人是透過桃園國際機場或臺北松山機場來臺，所以多半會以臺北做為在臺灣的活動據點。可是，儘管臺北再怎麼大，只要有個2天就能大致繞完九份、故宮博物院、夜市等地點，而這些觀光景點也難保能吸引遊客二訪、三訪。
最理想的情況是增開更多連結日本各地與臺灣高雄、臺南、臺中、花蓮等地的航班，但這之中又有臺灣當地人口比率的問題，使得航空公司不願輕易點頭增開臺灣地方機場的航線，他們的態度更趨向於，不如把東京臺北這條賺錢航線的訂價喊高、銷售一空，更能確保事業安泰。除此之外，與其花費大量心力研發細膩的觀光行程，臺灣的旅遊業者更傾向於希望日本方面多走對己方省事的行程，也就是俗稱的故宮・九份・小籠包這套臺灣觀光鐵三角，如此便能省去培訓導遊與跟當地洽談的程序。
但是，亦有看法指出，從現實層面來看，仰賴臺北及其周邊所招攬的日本觀光客約莫已在200萬人左右達到飽和，勢必需要透過新的行程、新的創意來開拓觀光地，而這點顯然需要臺灣與日本雙方面的努力才行。臺灣的花蓮與臺東等東海岸一帶；能接觸客家文化的桃園・新竹・苗栗的「臺三線」；可以認識歷史與原住民文化的南部屏東等地，臺灣還有很多對日本人來說尚且陌生卻充滿魅力的地點。
擴充航空路線是此刻的首要課題。只要出現新的航線，就能期許孕育出新的觀光商品。在日臺雙方的合作之下，今後會推出什麼樣的路線？又會如何推廣臺北以外的觀光魅力呢？相信這將會成為訪臺日本旅客是否能在2020年之後，邁向300萬人這個新目標的關鍵。
標題圖片：手持「宣示『日本旅客訪臺達成200萬人次』」告示牌的臺灣觀光局鄭怡萍東京事務所所長（左）、蔡明耀臺北駐日經濟文化代表處副處長（中央左）、福原愛女士（中央右）、臺灣觀光局吉祥物Oh! Bear（右）（高橋郁文攝影）