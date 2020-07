多面新宿：東京最大的鬧市區

從黑市到欲望之城

作為鬧市區發展起來的新宿在二戰後變成了一片廢墟,殘留下來的只有新宿車站和伊勢丹和一些樓宇。但是新宿卻從灰燼中重生,再次展翅高飛。1945年8月15日,玉音放送將日本的戰敗投降傳達給了國民,5天後,在「希望之光始於新宿」的口號下,日本最早的黑市在新宿站東口形成。黑市裡,食物、衣物、日用品、餐飲店、娛樂場所應有盡有。當時的人,如果沒有黑市,生活都難以為繼。

1947年,伊勢丹前的電影院「帝都座」出現了被稱為日本最早的脫衣舞秀「畫框秀」。新宿的發源地新宿2丁目有一條紅燈街,60年代後期開始,逐漸變成日本代表性的「同志村」。忠實於人類欲望的新宿,作為一個虛懷若谷、海納百川的街區,在此之後也不斷發展著。

新宿的後院歌舞伎町,其歷史也是從戰敗後開始的。1948年,作為時任町會長的鈴木喜兵衛設想的「道義鬧市區(*1)」而誕生。歌舞伎町的名字來源於鈴木想要吸引歌舞伎劇場入駐的想法。鈴木在戰敗後不久,便從疏散地回到當時還叫「角筈北町」的歌舞伎町,然後召集志同道合的朋友,在土地產權人的配合下,整合了租地權,開始實施復興計畫。從散發著一絲危險氣息的歌舞伎町的現狀來看,我們很難想像到其實當時鈴木的理念是把這裡打造成為擁有歌舞伎劇場和電影院的、以顧客為本的商業區。結果歌舞伎劇場計畫流產,新宿KOMA劇場和紅磨坊新宿座最後的經營者林以文(*2)在這裡開了電影院地球座,最終構築了娛樂之城歌舞伎町的基礎。西武新宿站的開通也助力了歌舞伎町的發展。





另一方面,1957年《賣春防止法》實施,風俗業從業者大舉湧入歌舞伎町,道義鬧市區由此墮落了下去,取而代之的是逐步定型的危險街區形象。不過在當地商業街的努力下,還是扭轉了一些形象,就連世界旅行指南書《孤獨星球》的介紹也變成了:「東京最聲名狼藉的紅燈區。但讓人驚訝的是,即便是晚上走在這裡也很安全,而且新宿的夜世界還更有趣。(Tokyo’s most notorious red-light district. Remarkably, the area is generally safe (and much more interesting ) to walk through at night.)」現在電影院Milano座的舊址現在正在由東急電鐵和東急Recreation重新開發,等專案竣工後,相信離鈴木喜兵衛理想的道義鬧市區會更近一步了吧。





歌舞伎町邊緣有一條步行街「四季路」,最早是都電的軌道。即便是現在,往裡面走一走,就會發現道路分成了兩股,一看就知道以前是軌道。四季路的東側是黃金街。黃金街的熱鬧是黑市的攤販轉移到了這裡時帶來的,以前這裡是被稱為「青線」的非法紅燈區。之後,這裡作為通宵不打烊的酒吧街聚集了不少文人墨客,逐漸變成一條獨具個性的街區。想知道更多關於黃金街的資訊,可閱讀下列文章。