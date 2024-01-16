讓傳統技藝熠熠生輝——鑄件廠「能作」的蛻變

富山縣第二大城市高岡市，戰國時代是加賀藩前田家建造的高岡城的城下町。第2代藩主利長曾在附近村子招募鑄件師，鑄件產業由此扎下根基，高岡作為商都興盛起來。現在高岡的人口為17萬人，漫步在中心街道，可以看到許多商店都已關門停業。這是一個典型的缺乏活力的地方城市。

從市中心驅車約20分鐘，在一大片農田中央，有一家地方工業企業，每年有12萬參觀者到訪。這就是鑄件工廠「能作」。雖然參觀人數不及高岡市內最大景點、國寶瑞龍寺17萬人之多，但超過了與鐮倉大佛、奈良大佛並稱日本三大佛的高岡大佛的10萬人，成為市內第二大景點。除富山縣遊客外，來自中國和美國等的外國遊客也很多。



以「產業觀光」為宗旨設計的能作總部工廠，不僅具有生產物流功能，還接納許多參觀者，以宣傳公司技術能力以及高岡和富山的魅力。圖為榮獲2019年好設計獎的能作工廠（車田保攝影）

工廠的一大特點是展示鑄件的製造過程，人們可近距離看到匠人一邊流汗一邊將1100度高溫熔化的火紅金屬注入模具，或用打磨機將鑄造的金屬磨光。



將高溫加熱的金屬注入模具



參觀工廠時可近距離看到工匠的嫺熟操作

在追求「效率」和「生產率」的時代，高岡一直堅守從戰國時代傳承下來的手工技藝，這點是它的魅力所在。

體驗工作坊很受歡迎，在工作人員的指導下，參觀者可以製作純錫酒杯。在咖啡廳，人們可以用能作的鑄件餐具享用當地食材製作的美食。這裡儼然是一個鑄件主題樂園。



在體驗工作坊，參觀者將砂壓實後定型，創作屬於自己的錫製品，小朋友也可以參與



咖啡廳嘗試將金屬餐具融入用餐場景，菜品也大量使用了當地食材

現在的工廠建成於2017年。雖然老工廠時期也可以參觀，但一年最多接待1萬人。工廠遷址不到2年，參觀人數已成長到原來的10倍。之所以有這麼大的變化，還要源自第5任社長能作克治的「不甘心」。

能作克治不是富山縣人，他出生於福井縣，原是一家大報社的攝影記者，後到大阪工作，其間與「能作」家的獨生女相識。1984年入贅，同時辭去了記者工作，成為岳父經營的「能作」工廠的工匠。雖然現在工廠已成為擁有150名員工的中小企業，但當時員工只有8人，是一家承包工廠，從批發商那裡接訂單，生產佛具、花器等。



能作克治社長

有件事讓能作社長一直難以忘記。有一次，一位母親帶著孩子來工廠參觀，無視旁邊正在工作的匠人，對兒子說，「不好好學習，以後就只能做那種工作。」

傳統工業竟被如此看低，一想到這個，能作就覺得不甘心。「一定要讓孩子們覺得這項工作了不起」，於是他比以往更加努力，拼命地磨練技藝。作為承包工廠，他們的業務開展得很順利，但不久能作萌生了另外的想法，他想「看到客人的表情」。