我為何要去日本丸森町――臺南人赴日救災志工的告白（上）生活 社會 防災 國際交流 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
得知日本地方高齡化難以推動復興的災情現實
一青妙 在對日本態度較親近的臺灣人之中，又以臺南人跟日本的關係特別深厚，有日本朋友的人也不在少數。我自己在臺南也銜命出任親善大使，參與日本與臺灣的交流活動，看到最近來臺南的日本人數量增加很多讓我很欣慰。一開始，是因為在我的書裡寫到臺南市舊商業設施「西市場」活性化的問題，書中介紹了陳一銘先生在西市場裡開的店「chun 純薏仁」，因而在此過程中結識。當我在電視上看到陳一銘先生跟夫人辜純純的時候很訝異，心裡一直以為是因為在丸森町有朋友，有人牽線才會跑去當志工，但看起來似乎不是這樣子？
陳一銘 從我還是小孩子的時候開始，「日本」的「存在」對我們臺南人來說就是很普遍的。我的家族中，祖父跟祖母都受過日本時代的教育，會說日文，也常常聽附近的老人家懷念地提起「日本時代很安全，家裡都不用鎖門」。差不多6年前，我在西市場裡開店，店裡有很多日本客人上門，我也交了些日本朋友。不過，要問我是不是平常就很關注日本，倒也並非如此，何況我也幾乎不會說日文。
還有，那時候我根本對丸森一無所知，只是某一天，真的只是湊巧打開電視機，看到丸森的新聞映入眼簾。2018年「西日本豪雨」時我曾經去岡山當過水災志工，所以腦袋裡對水災也有某種印象。如果電視上播報的不是丸森町而是另外的地點，我大概就會跑去那裡了，這固然只能說是有緣，但我現在覺得很慶幸去了丸森町。
一青妙 我不知道你還曾經去岡山當過志工。其實不光是日本，各種災害不斷在世界各地發生。您剛才說沒特別關心日本，但陳先生接連去了岡山、然後是丸森，這讓我覺得您似乎對日本有特別的執著，您的看法呢？
陳一銘 我覺得臺南跟日本的連結特別濃烈。我從小在臺南長大，對日本的印象就是一個強大的國家，臺灣不論在任何事上一直都把日本當榜樣效法，對日本這個國家的印象就是有先進的技術、優秀人才多而且經濟發達。所以，我當時一心一意地覺得，現在的日本也是如同我印象中那樣的國家。然而，電視裡的新聞報導卻指出岡山很需要幫助，即便只多一人也好。我實際去過以後，才明白日本社會已然邁入高齡化，鄉下地方更為人口流失所苦，得知這場災害是發生在這樣的環境之下讓我非常吃驚。
這次我心裡或許是特別想去某個鄉下地方幫忙吧。更何況日本離臺灣很近，旅費也在負擔得起的金額範圍裡。坦白講若受災地是某個離臺灣更遠的其他國家，我大概就去不成了。臺南還曾經在2016年大地震發生時，承蒙日本方面的莫大援助，所以對我個人來說，心裡的確是有想回報日本這份恩情的想法。
於是，我在2018年8月6日到8日間去了岡山，然後在2019年11月3日到9日第一次造訪丸森町，接著在2019年12月2日到9日去了第二次丸森町。雖然因為有店要顧，最多只能待個一星期左右，但當地的人們還是願意接納我，多虧了他們我才有幸獲得這樣珍貴的經驗。
語言不通不會阻礙前往當地救援的決心
一青妙 之前在臺南當市長的賴清德也強調過，日本跟臺灣透過對震災的救援「環環」相繫彼此，人們必須珍惜這份關係。臺灣人在東日本大震災時提供的援助真得讓日本人很感動，我想也是因為這樣，臺南發生地震時日方的援助才會如此迅速地送達。更早於東日本大震災之前，還有1999年的臺灣921大地震，當時日本救難隊的活躍表現臺灣人都記在心裡。正是這樣的「救援連環」，延續到了像陳先生這樣的個人層級上呢。
不過，陳先生前往丸森町的前置作業會不會很辛苦？您不諳日語，在丸森也沒有認識的人，要在這樣的情況下跟當地取得聯繫、整裝、蒐集資訊等等，是不是吃了一番苦頭呢？我很好奇您究竟是如何成行的？
陳一銘 一開始是透過臉書聯繫日本朋友，確認「丸森那裡高齡人士的比例是多少？交通情況、志工數量、政府單位的支援狀況如何」等等事項。從以往經驗來看，只要確認這些資訊就能掌握當地狀況，能大致判斷那裡需要什麼、該帶什麼工具去比較好。另外我也建立了連絡群組，拉臺灣夥伴加入，也找了通日語、中文的人進來，大家集思廣益推動計畫。與此同時，我將交通受阻時，從當地機場到鎮上的交通路線記錄到google map裡，並安排好飛機與租車事宜。由於事出緊急，所以我花1到2天蒐集好所有資訊，然後做出判斷。
互相幫助本來就是臺南人日常生活的習慣，好比說家裡蓋新房時，大家就會互相伸出援手。這次參與日本志工行的成員之中，有的人能靠自己成行，但也有一些年輕人積蓄不夠多，拿不出錢負擔實際赴日的費用，我替這些人想出了一個叫做「認養」的方法，遂得以帶他們一同上路。認養的意思是，讓有錢卻沒辦法自己去的人代為出錢，贊助想去但沒錢的人。這跟募捐不一樣。大多數募捐活動中，募集來的錢實際上用在何種用途多半難以釐清。但「認養」這個方法，不但資助對象明確，返國後也能與贊助金錢的人共享這段志工經驗。事實上，在當志工的日子裡，大家每天晚上都會彼此分享經驗與想法，讓我看到年輕一輩的成長。
當志工的實際體驗，成為終生難忘的註記
一青妙 陳先生兩度來到受災地，兩趟行程都是同一批成員嗎？兩段經驗有何不同呢？您又為什麼會去兩次呢？
陳一銘 兩趟行程的成員都不一樣。我平常就很習慣做木工，今年上半期還在教會裡跟一些年輕人一起蓋了間工作室，第一批志工的成員就是那時教會的人，一共12名。我跑第一趟時也萬萬沒想到自己還會去第2次。第一次去時，丸森町的人跟我說：「希望你也有機會看見重建後美麗的丸森，而不是這樣受災受損的模樣。」所以我們約好會再去拜訪，原本我是打算重建後再去，但後來得知如果不能在下雪前把農耕地復原，就會連播種都沒辦法，便覺得焦急難耐，於是決心入冬前要再去一次。
不過，要湊齊跟我去第二趟的成員，就不容易了。我問過了臺南正興街與信義街、在臺東的朋友還有臺灣企業等等，基本上我打定主意只跟以前就認識的人一起去。要是帶陌生人同行，可能到了當地會難以順暢運作，所以我覺得要跟熟悉脾氣且理念相同的人一起去很重要。
後來湊齊的第二趟成員中，有60多歲的務農人家、50多歲的工程師、40多歲的我與妻子，還有20多歲的原住民朋友。志工行所需費用是一個人1萬5000臺幣（約54000日圓），其中包含了機票錢、保險、租車、伙食等8天所需的全部費用，唯一沒有付的就是住宿費。
還有就是，原本第一趟排定的日程，其實是我們家一年一度的家庭旅遊，本來打算去泰國，妻子有一點反對，但就隨之改了行程。我們隨時都可以請假去旅行，但更重要的是和家人一起度過一段有意義的時光，要是失去了陪伴孩子的餘裕，即便賺了一大筆錢變成有錢人，那也沒有意義。父母當志工的模樣一定能對孩子的成長有所助益，不光是孩子，對我們夫妻來說，也能從當志工的過程中獲得新發現。
在第一趟志工行中，我們是一家3口一同參與，那也是妻子與孩子第一次當志工。在跟當地民眾交流的過程中，妻子感受到了人的溫情，流下眼淚，她在返臺後對周遭的人說：「聽人家講跟自己實地體驗，是完全不一樣的」。妻子跟孩子接納了我的想法，又再一次全家去了丸森。12月2日，二度造訪丸森那天，我們住在托兒所，沒得洗澡，跟夥伴們一起睡大通鋪，就這樣度過結婚七週年紀念日，這件事我想我一輩子不會忘記。
標題圖片：志工們身穿「丸森：加油！」的夾克從事工作（陳一銘先生提供）