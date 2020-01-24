我為何要去日本丸森町――臺南人赴日救災志工的告白（上）

得知日本地方高齡化難以推動復興的災情現實

一青妙 在對日本態度較親近的臺灣人之中，又以臺南人跟日本的關係特別深厚，有日本朋友的人也不在少數。我自己在臺南也銜命出任親善大使，參與日本與臺灣的交流活動，看到最近來臺南的日本人數量增加很多讓我很欣慰。一開始，是因為在我的書裡寫到臺南市舊商業設施「西市場」活性化的問題，書中介紹了陳一銘先生在西市場裡開的店「chun 純薏仁」，因而在此過程中結識。當我在電視上看到陳一銘先生跟夫人辜純純的時候很訝異，心裡一直以為是因為在丸森町有朋友，有人牽線才會跑去當志工，但看起來似乎不是這樣子？

陳一銘 從我還是小孩子的時候開始，「日本」的「存在」對我們臺南人來說就是很普遍的。我的家族中，祖父跟祖母都受過日本時代的教育，會說日文，也常常聽附近的老人家懷念地提起「日本時代很安全，家裡都不用鎖門」。差不多6年前，我在西市場裡開店，店裡有很多日本客人上門，我也交了些日本朋友。不過，要問我是不是平常就很關注日本，倒也並非如此，何況我也幾乎不會說日文。

還有，那時候我根本對丸森一無所知，只是某一天，真的只是湊巧打開電視機，看到丸森的新聞映入眼簾。2018年「西日本豪雨」時我曾經去岡山當過水災志工，所以腦袋裡對水災也有某種印象。如果電視上播報的不是丸森町而是另外的地點，我大概就會跑去那裡了，這固然只能說是有緣，但我現在覺得很慶幸去了丸森町。





一青妙 我不知道你還曾經去岡山當過志工。其實不光是日本，各種災害不斷在世界各地發生。您剛才說沒特別關心日本，但陳先生接連去了岡山、然後是丸森，這讓我覺得您似乎對日本有特別的執著，您的看法呢？

陳一銘 我覺得臺南跟日本的連結特別濃烈。我從小在臺南長大，對日本的印象就是一個強大的國家，臺灣不論在任何事上一直都把日本當榜樣效法，對日本這個國家的印象就是有先進的技術、優秀人才多而且經濟發達。所以，我當時一心一意地覺得，現在的日本也是如同我印象中那樣的國家。然而，電視裡的新聞報導卻指出岡山很需要幫助，即便只多一人也好。我實際去過以後，才明白日本社會已然邁入高齡化，鄉下地方更為人口流失所苦，得知這場災害是發生在這樣的環境之下讓我非常吃驚。

這次我心裡或許是特別想去某個鄉下地方幫忙吧。更何況日本離臺灣很近，旅費也在負擔得起的金額範圍裡。坦白講若受災地是某個離臺灣更遠的其他國家，我大概就去不成了。臺南還曾經在2016年大地震發生時，承蒙日本方面的莫大援助，所以對我個人來說，心裡的確是有想回報日本這份恩情的想法。

於是，我在2018年8月6日到8日間去了岡山，然後在2019年11月3日到9日第一次造訪丸森町，接著在2019年12月2日到9日去了第二次丸森町。雖然因為有店要顧，最多只能待個一星期左右，但當地的人們還是願意接納我，多虧了他們我才有幸獲得這樣珍貴的經驗。



