福岡：不斷更新的歷史，發展為亞洲門戶的都市

自古代以來，福岡作為日本與歐亞大陸進行外交・貿易的交通要衝而繁榮。最近，開業率躍升為全國第一等，榮登最有活力的地方都市，前景備受矚目。

在競爭中脫穎而出，成為九州最大都市 1600年，在關原之戰中戰功彪炳的黑田長政被德川家康封賜筑前國領地。長政在博多西側的土地（現在的福岡市中央區）築城，並且以與黑田家淵源頗深的備前福岡（現在的岡山縣）來命名此地為福岡。城下町・福岡與中世以來的商業都市・博多形成的雙子都市於是誕生。1889年，首次實施市制（譯註：取代之前的郡區町村編制法，日本針對市這一行政區劃單位的基本構造制定法律。自1888年（明治21年）制定，到1947年（昭和22年）因制定地方自治法而廢除）時的福岡市包含了兩者，但面積不過是現在市域的1.5％。要區別福岡和博多，至今仍可以透過祭禮等方面來觀察兩者的不同。



市制施行後的福岡市在激烈的都市競爭中，脫穎而出成為九州地方一極集中的大都市。然而，在銳變為近代國家的進程中，九州的最大都市是江戸幕府的直轄地，也是唯一正式的對外窗口・長崎。在人口方面，明治維新的主角鹿兒島和大藩主細川氏統領的城下町・熊本皆為大城。另一方面，因被選定為官營製鐵所而走在工業化前端的八幡、作為鐵道起點及港灣都市而發展起來的門司等，這些北九州的大都市是整個九州在近代都市中的成功例子。 對福岡而言，最初都市化的一大契機應當是地方版的內國勸業博覧會，即1910年舉辦的「九州沖繩八縣聯合共進會」。因大會的舉辦，市內電車等交通基礎設施因而整備，之後爭取九州帝國大學的立校，1920年代到30年代轉變為現代型的消費都市等因素俱全，發展為擁有九州最多人口的大都市。

但是，福岡一面對北九州各大都市投以羨慕眼神，一面希望走向煙囪林立的工業都市，可惜在第2次世界大戰後仍無法實現。要到60年代中期以後，福岡市的都市戰略才轉變為管理中樞都市，也就是第3級產業聚集而開發。而且，正是80年代以後資訊化、全球化的進展，成為促使福岡市突飛猛進的關鍵契機。甚至，搭上了從商品消費切換到服務消費的時代趨勢的順風車，銳變為現在和亞洲各國相互連結的創業都市．福岡。 因挖掘調査而明朗化的史實 這座都市饒富趣味之處在於讓從大陸傳來的水田稻作更加洗練，因人民集居誕生出王權，不久發展為都市型的群聚，一連串的發展歷程在福岡平原這塊相對小巧扎實的地區上，層層疊疊，連續覆蓋，累積直至現代。在這裡，將福岡市這樣的存在樣貌稱之為「層層疊起的都市」。 現代開發也是檔案覆蓋的一種。但是，那些覆蓋行為並不等於抹消過去。例如光是比惠・那珂遺跡群（福岡市博多區）就有約300件的挖掘調査，透過調查，奴國的真實情況也更加明朗化。鴻臚館長久以來缺乏文獻以外的史料，但是1987年因平和台球場的看台整修而進行的挖掘調查，全貌才得以呈現，現在經過整備，成為國家的歷史遺跡。

博多遺跡群的挖掘調査。在大博通（博多車站附近的幹線道路）挖掘出從中世到近世的遺構，呈層狀分布。（福岡市埋藏文化財中心所藏） 博多遺跡群的挖掘調査從77年伴隨地下鐵建設工程開始，到現在仍然持續著，過程中發現的遺構，還有以大量的貿易陶磁為首的出土遺物，讓一直以來只能透過民間傳承和文獻資料來解說的國際貿易都市・博多的都市景觀有了更加具體的樣貌。超過30萬件的出土遺物裡面，有2138件的稀世珍品在2017年一齊被指定為國家的重要文化財。 標題圖片＝福岡市空拍照。填海造地而生的人工海濱旁的高樓建築群，是以1989年的亞洲太平洋博覧會為契機而開發的百道濱・地行濱地區（照片提供＝福岡市）