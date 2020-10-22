福岡：不斷更新的歷史，發展為亞洲門戶的都市

福岡：不斷更新的歷史，發展為亞洲門戶的都市歷史 觀光旅遊
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福岡市目前成為最有活力的地方都市而受到關注。根據2020年2月的推估，人口高達近159萬6000人，是政令指定都市中的第5名，人口增加率僅次於川崎市，排名第2。少子高齡化是日本社會整體面臨的沉重課題，在因應對策上，福岡市推出的重要成長戰略──創業輔導服務（Startup支援）和觀光・MICE(*1)事業──帶來了地區的活性化。
福岡市在14年5月被選定為國家戰略特區「跨國創業・創造雇用機會特區」，積極推動創業輔導及補助計畫。福岡市的開業率(*2)分別在2013~15年度、18年度榮登全國首位(*3)，年輕創業者的比率也頗高。另外，根據福岡市的觀光統計，18年的外國人入境人數約309萬4000人，在過去5年間增加了2.6倍。入境者以韓國的51％為首，加上臺灣、中國、香港，這前4名的國家・地區就占了74.8％。
其實，回溯至2000年以前，福岡就透過海路與朝鮮半島和歐亞大陸連結，最早接觸到無人知曉的外來文化。而且，發展出從未經歷過的生產手段和經濟活動，克服不曾遭遇過的威脅，一直維持繁華富足的都市樣貌。現在的福岡市透過「創業輔導Startup」和「對外交流」注入新的活力，彷彿繼承了自古代遺傳下來的歷史DNA。
古代日本的外交和貿易的表玄關
從朝鮮半島傳來的稻作技術可追溯至2500年以前，福岡平原是日本最早出現水田稻作之地。根據1978年的調查，在環濠聚落的板付遺跡（福岡市博多區）內，確認了透過水渠和攔河堰調節水量的灌溉技術。對以米飯為主食的日本人而言，板付遺跡是最古老的農村。
國寶「漢委奴國王」金印顯示了此地以首長權力開始進行「外交」的重要史料。中國的史書《後漢書》東夷傳裡記載東漢光武帝於西曆57年賜予「倭奴國」使者印綬一事，即此金印。直到目前的考古學研究中，「奴」被推定為博多灣岸的奴國，此見解已成為學界通說。
對東漢王朝而言，在情勢安定時期，遠道而來的使節無非是顯示天子之德的喜事。奴國應該是掌握了這般的大陸情勢而進行外交。奴國最遲是在紀元前1世紀成立的，存在時間至少到3世紀為止。奴國的中樞部被認為是現在的福岡市博多區到春日市一帶，可以說也正是2000年以前的都市起源所在。
在日本列島以畿内為據點形成國家的王朝底下，擔任外交最前線的是迎賓館「鴻臚館」。受大宰府管轄，接待來自海外的使者和商人，遣唐使和入唐僧也從此地出發，踏上旅途。即使是廢除遣唐使之後，也和海外商人保持交流，鴻臚館從外交轉換為貿易據點。他們帶來的物品被稱為唐物，受到珍視。唐物是王朝在處世上不可缺的奢侈品，帶給日本文化莫大的影響。若是包含其前身的「筑紫館」時代，鴻臚館自7世紀後半到11世紀前半的約400年間，擔任古代日本的外交．貿易最前線，時間長達約400年。如果日本是絲路的終點站，博多灣即為它的表玄關。
因交易而繁榮的「日日黃金」
當鴻臚館的機能接近壽終正寢之時，11世紀後半以後，貿易中心轉移到博多。旗手正是居住在博多的宋朝商人，他們的居住地被稱為博多津唐房，也是日本最初的中國街。博多因為宋朝的海商、日本商人、職人們等而熱鬧起來，唐物被運到京都或是幕府政權所在的鎌倉，受到珍視。像是榮西禪師（1141-1215年）創建的聖福寺等，許多禪宗寺院在中國貿易商人的援助下興建。他們與日本人的混居也越來越常見。
在大陸，由蒙古人建立的元朝分別於1274年（文永之役）和81年（弘安之役）兩度侵略以博多灣為中心的北九州（元日戰爭或蒙古襲來）。文永之役後，鎌倉幕府在博多灣沿岸建設石築防壘（元寇防壘），以及在弘安之役後，設置鎮西探題，博多因而轉為政治都市。
即便是元日戰爭之後，貿易船也在中國的寧波、朝鮮的高麗、博多之間往來，鎌倉幕府滅亡（1333年）後，博多也因日明貿易、日朝貿易、琉球貿易而繁榮。博多的豪商也熱絡地進行貿易活動。從11世紀到16世紀，對他們而言可以說是「日日黃金」的時代吧。
另一方面，鎌倉幕府滅亡後的南北朝動亂，或是15世紀末到16世紀末戰國時代的爭亂中，博多不時遭到戰火的洗禮。尤其是戰國時代末期，有力大名之間相互爭奪博多的支配權。其中，在1580年龍造寺隆信進攻筑前國時，博多遭受毀滅性的打擊。87年，平定九州的豐臣秀吉著手復興整建化為焦土的博多，被稱為「太閤町割」的區劃整理事業因而奠定了現今博多部（譯註：指JR博多車站面向博多灣，往北展開的福岡市博多區的御供所、冷泉、大濱、奈良屋等四個地區）街區的基本構造。
在競爭中脫穎而出，成為九州最大都市
1600年，在關原之戰中戰功彪炳的黑田長政被德川家康封賜筑前國領地。長政在博多西側的土地（現在的福岡市中央區）築城，並且以與黑田家淵源頗深的備前福岡（現在的岡山縣）來命名此地為福岡。城下町・福岡與中世以來的商業都市・博多形成的雙子都市於是誕生。1889年，首次實施市制（譯註：取代之前的郡區町村編制法，日本針對市這一行政區劃單位的基本構造制定法律。自1888年（明治21年）制定，到1947年（昭和22年）因制定地方自治法而廢除）時的福岡市包含了兩者，但面積不過是現在市域的1.5％。要區別福岡和博多，至今仍可以透過祭禮等方面來觀察兩者的不同。
市制施行後的福岡市在激烈的都市競爭中，脫穎而出成為九州地方一極集中的大都市。然而，在銳變為近代國家的進程中，九州的最大都市是江戸幕府的直轄地，也是唯一正式的對外窗口・長崎。在人口方面，明治維新的主角鹿兒島和大藩主細川氏統領的城下町・熊本皆為大城。另一方面，因被選定為官營製鐵所而走在工業化前端的八幡、作為鐵道起點及港灣都市而發展起來的門司等，這些北九州的大都市是整個九州在近代都市中的成功例子。
對福岡而言，最初都市化的一大契機應當是地方版的內國勸業博覧會，即1910年舉辦的「九州沖繩八縣聯合共進會」。因大會的舉辦，市內電車等交通基礎設施因而整備，之後爭取九州帝國大學的立校，1920年代到30年代轉變為現代型的消費都市等因素俱全，發展為擁有九州最多人口的大都市。
但是，福岡一面對北九州各大都市投以羨慕眼神，一面希望走向煙囪林立的工業都市，可惜在第2次世界大戰後仍無法實現。要到60年代中期以後，福岡市的都市戰略才轉變為管理中樞都市，也就是第3級產業聚集而開發。而且，正是80年代以後資訊化、全球化的進展，成為促使福岡市突飛猛進的關鍵契機。甚至，搭上了從商品消費切換到服務消費的時代趨勢的順風車，銳變為現在和亞洲各國相互連結的創業都市．福岡。
因挖掘調査而明朗化的史實
這座都市饒富趣味之處在於讓從大陸傳來的水田稻作更加洗練，因人民集居誕生出王權，不久發展為都市型的群聚，一連串的發展歷程在福岡平原這塊相對小巧扎實的地區上，層層疊疊，連續覆蓋，累積直至現代。在這裡，將福岡市這樣的存在樣貌稱之為「層層疊起的都市」。
現代開發也是檔案覆蓋的一種。但是，那些覆蓋行為並不等於抹消過去。例如光是比惠・那珂遺跡群（福岡市博多區）就有約300件的挖掘調査，透過調查，奴國的真實情況也更加明朗化。鴻臚館長久以來缺乏文獻以外的史料，但是1987年因平和台球場的看台整修而進行的挖掘調查，全貌才得以呈現，現在經過整備，成為國家的歷史遺跡。
博多遺跡群的挖掘調査從77年伴隨地下鐵建設工程開始，到現在仍然持續著，過程中發現的遺構，還有以大量的貿易陶磁為首的出土遺物，讓一直以來只能透過民間傳承和文獻資料來解說的國際貿易都市・博多的都市景觀有了更加具體的樣貌。超過30萬件的出土遺物裡面，有2138件的稀世珍品在2017年一齊被指定為國家的重要文化財。
標題圖片＝福岡市空拍照。填海造地而生的人工海濱旁的高樓建築群，是以1989年的亞洲太平洋博覧會為契機而開發的百道濱・地行濱地區（照片提供＝福岡市）