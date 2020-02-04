向日本介紹臺灣文學的意義

2019年10月出版的林奕含《房思琪的初戀樂園》（日文版由白水社出版）是繼2018年九把刀《那些年，我們一起追的女孩》（日文版與阿井幸作共同翻譯，由講談社出版）之後，我翻譯的第二本臺灣文學作品。

此前我翻譯的作品，絕大多數都是我大學畢業後留學北京大學，在北京生活16年期間所結識的中國作家的作品。學生時代我主修日本文學，與現代中國文學幾乎沒有緣分，也沒有系統性學習翻譯的經驗，剛開始只是作為閱讀的延長線試著做做看，沒想到不知不覺間竟成了職業；此外，自從在《朝日新聞GLOBE》的「來自世界的書店」專欄上介紹北京的暢銷書以來，我也開始閱讀那些即便是日文我都不太會讀的類型的作品，特別是暢銷書。

在「來自世界的書店」介紹書籍時，我都會參考中國的書籍專門網站「北京開卷（OpenBook）」以及「當當網（dangdang.com）」上的暢銷書書單。連載開始已10年有餘，觀察北京的書店以及各種各樣的書單便會發現，具有穩定高人氣的書籍，除了日本或歐美的翻譯作品外，大都是已出版30年、40年以上的長期暢銷書，與之相比，華語現代文學作品便不怎麼起眼。

臺灣作品在中國進入長銷作品之列

這現象代表，能令人切身感受到急劇變化的現代中國社會的樣貌，以及生存其中的人們喜怒哀樂的作品，竟是驚人的少。在排行榜外當然也有好作品，卻不一定暢銷。在此之中，近幾年常常列入北京暢銷書排行榜的，便是來自臺灣的作品。也就是說，對北京而言，臺灣文學也是相當近距離的存在。

當對中國的讀者問及臺灣文學的魅力時，許多人首舉其用詞和文章之美。但這之間沒有好壞優劣，只不過對於讀者而言，能夠純粹地享受兩者之不同而已。

例如龍應台《目送》（日文版由天野健太郎翻譯，白水社出版），就是在北京長年名列暢銷榜單前十名的超長銷作品，若在北京詢問「最近讀了什麼書覺得好看？」或是「有沒有喜歡的現代作家？」，許多人都會回答龍應台。

臺灣繁體字的書在中國出版簡體版時，不少語句以及表達形式往往會被改編或刪除，因此和臺灣讀到的版本略有不同，但即使如此，許多中國讀者仍會持續閱讀並產生共鳴，這正是「文學的力量」。一座人口不過2300多萬人的小島上誕生的作品，竟能席捲人口約14億的中國，成為暢銷書甚至長銷書，擁有如此實力的臺灣文學，對日本人而言當然不可能不有趣。

《那些年，我們一起追的女孩》2011年、2012年在北京成為暢銷書時，我就已經讀過簡體版，並在「來自世界的書店」介紹過了。當時我壓根沒想到自己會翻譯這本書，迷上了這本小說以及改編電影。說實話，由於臺灣版的電影已經太過精彩，我本來對日本的翻拍版並不太抱持期待，不過日本版表現倒是出乎我的預期。觀看製作團隊及演出人員皆為原創的日本翻拍版，處處都可感受到對臺灣原版電影的致敬，許多看了日版的日本年輕世代也會回去看臺灣版，甚至到臺灣取景地進行聖地巡禮，這讓人頗感欣喜。翻拍版演員裡現正當紅的山田裕貴和齋藤飛鳥也發揮了影響力，我翻譯的小說版不斷再刷，氣勢如虹，令人驚訝。