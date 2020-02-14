「嫁到」臺南的日本人公務員在婚禮上的所見所思

「嫁到」臺南的日本人公務員在婚禮上的所見所思社會 文化 國際交流 臺灣香港
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從2013年開始，我居住在臺灣的臺南市。
我是一位來自日本群馬縣水上町的公務員，雖然只是一名非常平凡的日本地方公務員，但是因為目前是臺南市政府裡工作，因此顯得非常地特殊。
我的故鄉水上町是一個人口不到2萬人的小村町。一開始我的長官派遣我到臺南的目的是為了「交流調查」，預估是5個月左右的短期交流，但是因為工作一直進展的緣故，不知不覺間我來到臺南已經6年多了。
直到現在，我仍然是唯一一個「在臺灣地方政府工作的日本公務員」。由於這樣特殊的身分，有些報章媒體會在新聞裡提到我。登上媒體時，我的名字「阿部真行」前面一定會加上「唯一駐臺日本地方公務員」的名號。雖然一開始不太習慣，但這樣的介紹，卻讓日本許多地方政府的職員因而認識臺南，進而促進臺日交流的關係，現在覺得非常感謝。
喝啤酒的方式大不相同！
臺灣和日本不僅距離相近，也維持著超級友好的關係，但工作方式、思考方式和文化風俗都有相異之處。巧妙地傳達轉介這個「些微差異」，讓雙方得以順暢地進行交流，就是我的主要任務。
例如喝啤酒的順序就有差異。地方政府的交流活動上常有餐會，但日本和臺灣在喝啤酒時的順序不同。日本人習慣在正式開始用餐前，先喝杯啤酒，而臺灣人則傾向於好好地用餐後，再暢快舉杯。
因此，由臺灣單位主辦的宴會裡，先端上桌的都是菜餚，啤酒卻遲遲不來（有時候甚至不提供啤酒），常常會令日本人無法安心用餐。這雖然是小事，但因為很多時候是一邊用餐一邊討論重要的工作內容，為了能順暢舒心地相互交流，最好能事先理解對方的習慣。
關於喝酒，不僅順序有別，連喝酒的方式也不同。日本人說的乾杯，只要喝一口就放下杯子，但臺灣人的乾杯就如字面之意要「整杯乾掉」。持續這樣一直乾杯下去，對日本人來說有點難以消受。所以在臺日交流的餐會裡，也常聽見大家開玩笑問說是要「臺式（乾杯）？還是日式（乾杯）？」
除此之外，在打招呼、洗澡入浴、脱鞋、工作的進行方式種種層面上，存在著雙方之間的各種文化差異。我個人則是在2017年與臺灣妻子結婚，這成為了我本身得以深深融入臺南文化的巨大轉機。透過結婚，深切地感受到各種文化差異。
經由「語言交換」而認識了現在的妻子
我並不是在工作場合上認識現在的妻子。當初來到臺灣，我的中文能力還無法勝任工作上的需求，因此給周圍的人增添了許多麻煩。臺南市政府的同事建議我「直接和不同的人談話，累積實際的語言使用經驗，會學得比較快」，也就是稱為「語言交換」的學習方法。這個學習方法是臺灣人教我中文，而我教臺灣人日語，因為可以認識許多工作場合以外的朋友，是非常珍貴的經驗。我的妻子就是偶然參加了我那個語言交換朋友的生日宴會而結識。在日本也是如此，但在臺灣所到之處都有邂逅，人的緣份真是非常奇妙！
結婚典禮和婚宴的行程如下，先在我的故鄉群馬縣舉行（2017年9月3日），然後在臺南市也辦了2次（2017年11月11日和12日），共計3次之多。
①9月3日 在群馬縣猿京溫泉的婚宴→當事人主辦。
②11月11日 在台南市的千人婚宴→當事人主辦。
③11月12日 台南市政府主辦的聯合結婚→台南市政府民政局主辦。
在日本舉辦的結婚宴，參加的不只是家人和親戚，還有臺南市政府國際關係科的上司和同事也一同來參加。出發前大家比較在意是「在日本，紅包要包多少比較好啊？」。
在日本，紅包的金額跟臺灣比起來，相對來講比較高。朋友和同事的話，30,000日圓、家人和親戚的話50,000至100,000日圓左右。以數字來說，像30,000和50,000奇數的話比較好。20,000的話，因為想到是「偶數可以拆開」，不適合用於婚禮、40,000的話，因為4的發音會讓人聯想到「死」，也不適合用於祝賀。
對於從臺灣特地搭機來參加婚禮的家人和朋友們，雖然有著不好意思讓他們包紅包的心情，但大家卻說「有這樣的機會出席日本的傳統婚禮，一定要依照日本的方式」，只好滿懷感謝地收下了。
在日本舉辦結婚宴會的場所是當地的猿京旅館。決定這個場地的是當時水上町的町長岸良昌先生。他說「把阿部派遣到臺南的是我。所以從阿部和臺南的交流成果到阿部結婚，我都要好好的見證。」，相當果決地決定了日期和場所。說這番話的岸良昌町長，確實也在11月11日和12日來臺灣參加我的婚禮。事實上，岸良昌町長在10月的町長選舉中落選了，當他跟我說11月要來臺灣的時候，我和臺灣的家人朋友都相當驚訝和感動。他雖然不是町長了，但還是說到做到，真的來見證我的重要時刻。
還有，因為我在日本的婚宴場所不夠大，很多日本朋友我都無法邀請，覺得很可惜。沒想到群馬縣、京都府、滋賀縣、新加坡等等各地的朋友都告訴我：「沒關係，如果可以的話，我們想去去臺南參加你的婚禮哦！」結果真的很多日本各地的朋友都專程來臺南參加我的婚禮。其中也有9月3日、11月11日和12日三場都參加的朋友，真的非常感謝。
行政院長賴清德的祝賀之詞
當時身為臺灣行政院長（地位相當於日本首相）的賴清德準副總統，也出席了11月11日我在臺南舉辦的婚宴，並祝賀：「臺南市政府雖然沒有付阿部先生薪水，但給了他臺南的女生作為補償。如此一來，臺南市和水上町不只是朋友，更成了親戚家人的關係。」
臺灣和日本招待賓客的方式也有些不同。在日本，除了持有請帖的本人之外，其他人無法參加婚宴，但在臺灣，受邀者有時會帶朋友一同參加婚宴。在圓桌擺上氣派桌菜的臺灣料理和日本的宴會料理不同，可以相當自由地增減座位。由於從日本前來參加的親戚、同事、朋友以及眾多臺灣朋友要來參加我的婚宴，所以當初預估要招待800名賓客並進行準備，結果最後參加的人數是970人。因為比想像中的人數還多，所以造成櫃臺一片混亂，從儀式開始之後，就一直推出預備桌，真的是忙得不可開交。
婚宴隔天的11月12日，舉行了由臺南市政府民政局主辦的聯合婚禮。時任民政局的陳宗彥局長（他是開啟連接臺南市和水上町交流的重要人物）向我說：「希望阿部先生能穿著和服參加」，由我代表超過100對的新人們站到臺上，成為相當珍貴的經驗。
臺灣媒體大幅報導阿部的結婚典禮
因為「唯一駐臺的日本地方公務員」這樣特殊的身分，在與臺灣妻子結婚時，受到蘋果日本與中華日報當地媒體的注目。這個新聞也登上了雅虎新聞。曾經有朋友問我「阿部，你是跟臺灣的名人結婚嗎？」，即使我告訴朋友，「我在臺灣小有名氣」，卻沒人相信我。
對我而言，當時能夠順利派遣到臺南市政府工作，多虧了很多臺南長官、朋友的幫忙。不僅僅是市政府裡的長官，還有許多民間的友人，大家對於臺灣與日本交流的支持，讓我非常的感動。
更重要的是，為了向更多人介紹「不一定是中央政府或是縣政府，而是鄉鎮層級就能進行的國際交流」方式，2019年我寫了一本書《臺灣・臺南以及安平》（暫譯。『台湾・台南そして安平』，由日本上毛新聞社出版），介紹我的臺灣經驗，歡迎有興趣的讀者參考我的書籍。
標題圖片：在戶外餐廳與友人合影（筆者提供）