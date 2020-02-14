「嫁到」臺南的日本人公務員在婚禮上的所見所思

有一位在臺灣臺南市政府裡工作的日本公務員，他來自日本群馬縣裡一個小村町，他被派駐到臺南已經6年，也與一位臺南女生結婚。同時身處在臺南與日本不同的文化當中，在自己的婚禮上有著怎麼樣的衝擊與感動呢？

經由「語言交換」而認識了現在的妻子 我並不是在工作場合上認識現在的妻子。當初來到臺灣，我的中文能力還無法勝任工作上的需求，因此給周圍的人增添了許多麻煩。臺南市政府的同事建議我「直接和不同的人談話，累積實際的語言使用經驗，會學得比較快」，也就是稱為「語言交換」的學習方法。這個學習方法是臺灣人教我中文，而我教臺灣人日語，因為可以認識許多工作場合以外的朋友，是非常珍貴的經驗。我的妻子就是偶然參加了我那個語言交換朋友的生日宴會而結識。在日本也是如此，但在臺灣所到之處都有邂逅，人的緣份真是非常奇妙！ 結婚典禮和婚宴的行程如下，先在我的故鄉群馬縣舉行（2017年9月3日），然後在臺南市也辦了2次（2017年11月11日和12日），共計3次之多。 ①9月3日 在群馬縣猿京溫泉的婚宴→當事人主辦。

②11月11日 在台南市的千人婚宴→當事人主辦。

③11月12日 台南市政府主辦的聯合結婚→台南市政府民政局主辦。 在日本舉辦的結婚宴，參加的不只是家人和親戚，還有臺南市政府國際關係科的上司和同事也一同來參加。出發前大家比較在意是「在日本，紅包要包多少比較好啊？」。 在日本，紅包的金額跟臺灣比起來，相對來講比較高。朋友和同事的話，30,000日圓、家人和親戚的話50,000至100,000日圓左右。以數字來說，像30,000和50,000奇數的話比較好。20,000的話，因為想到是「偶數可以拆開」，不適合用於婚禮、40,000的話，因為4的發音會讓人聯想到「死」，也不適合用於祝賀。 對於從臺灣特地搭機來參加婚禮的家人和朋友們，雖然有著不好意思讓他們包紅包的心情，但大家卻說「有這樣的機會出席日本的傳統婚禮，一定要依照日本的方式」，只好滿懷感謝地收下了。 在日本舉辦結婚宴會的場所是當地的猿京旅館。決定這個場地的是當時水上町的町長岸良昌先生。他說「把阿部派遣到臺南的是我。所以從阿部和臺南的交流成果到阿部結婚，我都要好好的見證。」，相當果決地決定了日期和場所。說這番話的岸良昌町長，確實也在11月11日和12日來臺灣參加我的婚禮。事實上，岸良昌町長在10月的町長選舉中落選了，當他跟我說11月要來臺灣的時候，我和臺灣的家人朋友都相當驚訝和感動。他雖然不是町長了，但還是說到做到，真的來見證我的重要時刻。 還有，因為我在日本的婚宴場所不夠大，很多日本朋友我都無法邀請，覺得很可惜。沒想到群馬縣、京都府、滋賀縣、新加坡等等各地的朋友都告訴我：「沒關係，如果可以的話，我們想去去臺南參加你的婚禮哦！」結果真的很多日本各地的朋友都專程來臺南參加我的婚禮。其中也有9月3日、11月11日和12日三場都參加的朋友，真的非常感謝。

行政院長賴清德的祝賀之詞 當時身為臺灣行政院長（地位相當於日本首相）的賴清德準副總統，也出席了11月11日我在臺南舉辦的婚宴，並祝賀：「臺南市政府雖然沒有付阿部先生薪水，但給了他臺南的女生作為補償。如此一來，臺南市和水上町不只是朋友，更成了親戚家人的關係。」

臺灣和日本招待賓客的方式也有些不同。在日本，除了持有請帖的本人之外，其他人無法參加婚宴，但在臺灣，受邀者有時會帶朋友一同參加婚宴。在圓桌擺上氣派桌菜的臺灣料理和日本的宴會料理不同，可以相當自由地增減座位。由於從日本前來參加的親戚、同事、朋友以及眾多臺灣朋友要來參加我的婚宴，所以當初預估要招待800名賓客並進行準備，結果最後參加的人數是970人。因為比想像中的人數還多，所以造成櫃臺一片混亂，從儀式開始之後，就一直推出預備桌，真的是忙得不可開交。

婚宴隔天的11月12日，舉行了由臺南市政府民政局主辦的聯合婚禮。時任民政局的陳宗彥局長（他是開啟連接臺南市和水上町交流的重要人物）向我說：「希望阿部先生能穿著和服參加」，由我代表超過100對的新人們站到臺上，成為相當珍貴的經驗。