古都的品格――京都市長門川大作專訪

從京都相關出版品的數量來看，臺灣人熱愛京都的程度堪稱世界第一，這樣的狂熱不只出現在出版市場，更直接反映在前往京都旅遊的人數上；近年來，臺灣觀光客人數在京都始終名列前茅，2016年「入洛」住宿的臺灣旅客人數僅次於中國，而這只不過是2011年來首次屈居2位。

京都的美融合了古典與現代，難以一言蔽之；但實際上，在這世界級城市景觀的背後，存在著嚴格縝密的法規，以及守法且充滿城市驕傲感的市民，在官民齊心協力之下，造就了令世界讚嘆的京都。而在這之中，自2008年上任至今的門川大作市長是至關重要的人物。透過此次的專訪，門川市長暢談京都市的發展定位，以及近年來在鄰近國家造成話題的幾項觀光政策，使我不禁感嘆那些總是把「拚觀光」掛在嘴上的臺灣政治人物，其實對於觀光的本質有著多大的誤解。

京都不是「觀光都市」

在社群網站上相當活躍的門川市長令人印象最深的就是那一身不同於其他政治人物、非常京都的傳統和服，不論走到哪都是最佳的城市代言人。當問及他京都在城市行銷與觀光發展上有哪些具體戰略時，或許是早已習慣臺灣政治人物的說辭，門川市長的論點反而令我有些意外。

他認為，京都並非是一座「觀光都市」，而只是在千餘年的歷史長河中，透過與自然景觀的共生、傳統技藝的傳承來活化其背後的宗教、生活美學與哲學而已。只不過這些作為剛好和「觀光」這件事被一起檢視罷了。此外，京都並不想做任何城市都能做的事；創造、發揮自己的特質並珍視在地文化，這才是京都的核心。

這樣的論點，實在和習慣誇口幾百億商機的臺灣政客大相徑庭，也讓人見識到這位古都市長的格局。



