二二八事件與沖繩人──阻礙受難者認定的厚牆

1947年2月28日，從日本手上接收了臺灣的國民黨政權，以鎮壓叛亂為藉口，在臺灣全島殺害了許多民眾，這場被稱為「二二八事件」的紀念日今年又即將到來。從以前便有許多人指出，在高達數萬名的受難者中可能包含滯留於臺灣的沖繩縣相關人士，然而這些人在受難者身分的認定上，至今卻仍存在著厚重之牆。

兩人與已認定受難者的差異 2016年2月，出身鹿兒島縣與論町的青山惠先（事發當時38歲）成為首位受到認定的外籍二二八事件受難者。同年11月，具志堅和德田等人申請石底加彌與仲嵩實的受難者認定，在2017年7月遭到駁回。眾人提出異議，卻在2018年3月再次遭到駁回。 駁回的根據是兩人的死亡登記書與死亡診斷書，其中有著如下記載： 【石底加彌】

死亡時間：1949年3月28日凌晨4時

死亡地點：自家（與那國町）

直接死因：瘧疾

死亡診斷日：1961年10月31日

與那國町公所受理日：1961年11月13日

【仲嵩實】

死亡時間：1949年3月28日凌晨3時

死亡地點：自家（與那國町）

直接死因：瘧疾

死亡診斷日：未記載

與那國町公所受理日：1958年7月18日

從死亡到受理日之間，石底經過了12年，仲嵩則是9年。石底的死亡診斷是死後12年才進行，仲嵩則是連有沒有進行診斷都不曉得。這兩份死亡登記書究竟是何種原因而如此記載？前文提到的崎原乃里推測：「可能是因為（從下落不明之後）經過太久了，才不得不提交失蹤登記的吧。」這裡說的「失蹤登記」指的便是「死亡登記」。

談及石底加彌與仲嵩實的崎原乃理，2019年5月28日，沖繩縣那霸市（筆者攝影） 如此情形特殊的文件，竟成了判斷石底和仲嵩是否為受難者的依據。死因寫「瘧疾」很可能根本是權宜之計。另一方面，被認定為受難者的青山，則是沒有提交死亡登記書。