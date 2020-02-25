屏東的池上文庫──滋育臺日深厚情誼的小型日文圖書館

屏東的池上文庫──滋育臺日深厚情誼的小型日文圖書館社會 文化 語言 歷史 國際交流
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成立池上一郎博士文庫的來龍去脈
從臺鐵的竹田站下車後，在日本統治時期的1939（昭和14）年完工的木造車站即映入眼簾，位在一旁的是當時車站的貨物倉庫，如今改造成了池上一郎博士文庫，並以圖書館的形式成立於2001年1月16日。入口掛著「亞細亞最南端の日文圖書館」的牌子，進入館內，可以發現藏有各種類型的書籍──日本古文的經典書籍、文學和歷史，甚至還有「烏龍派出所」這樣的漫畫。
圖書館名稱裡的池上一郎先生，1911（明治44）年1月16日生於東京，曾就讀東京府立第一中學校和第一高等學校，從東京帝國大學醫學部畢業後成為醫師，是一位菁英中的菁英。他在二戰時期的1943（昭和18）年，以軍醫的身份前往竹田赴任，擔任戰地醫院的院長。
池上先生前往竹田赴任之際的幾個小故事，至今在當地仍為人傳頌。不會騎自行車的池上先生，在當地練習騎乘技術，學會之後就立刻在車上插上軍刀，頻繁地在村裡巡邏，積極地與當地民眾深化交流。據說當孩子們向池上先生敬禮時，他也都鄭重懇切地回禮。即使身為少佐軍官，也不會趾高氣昂，無論對誰都是誠懇實在的池上先生，深受當地民眾的敬愛。
當時臺灣正流行瘧疾這個傳染病。治療瘧疾的藥品既昂貴又數量稀少，一般庶民難以取得，但據說池上先生卻提供藥品給感染瘧疾的當地民眾，並且完全不收取費用。不僅治療軍人士兵，對當地民眾亦施以溫厚的醫療照護。
戰後遭遣送回日本之後，他也曾幫助前往日本留學的臺灣學生，他的一生與臺灣的緣分綿延長久，未曾間斷。目前擔任池上一郎博士文庫理事長的劉耀祖先生，也曾在早稻田大學留學時，參加過池上先生主辦招待臺灣留學生的餐會，而劉先生在東京舉行結婚儀式之際，池上先生夫婦也特地前往祝賀，受到池上先生的各種照顧，非常感念他的恩情，至今仍長存心中。
池上先生雖然在竹田並未久居，但對於「第二故鄉」的思念卻是深厚，生前寄贈了自己5000冊的藏書給竹田。而前述的劉先生和當地的人們，也想以某種形式表達對池上先生的謝意，於是配合池上先生的生日，在2001年1月16日開設文庫。雖然池上先生年事已高，未能如願參加開幕典禮，但據劉先生說，從錄影中看見開幕當天的景象，池上先生顯得相當開心。池上先生在圖書館成立的數個月後，於2001年離開人世。
從臺灣戰後史來思考池上一郎博士文庫的意義
臺灣有一群人，曾在日本統治時期接受日語教育，也就是「日語世代」，從幼年開始就在家中或學校學習日語，至今仍常常使用。但在戰後的臺灣──由中華民國・國民黨體制所統治支配的臺灣，日語遭到禁用，被迫學習並使用新的語言「國語」。從長期禁用日語的臺灣戰後史來看，這些日語世代的人們，在民主化之後的臺灣，終於可以不受限制地接觸日語，應該不難想像他們對於日文書籍的需求會有多大。
因此，池上先生寄贈自己的藏書，讓池上一郎博士文庫成為長期以來希求「日語」的人們所待望之處。
根據圖書館成立時即擔任館長的曾貴珍女士所言，圖書館成立之初，不僅是居住在文庫附近的日語世代，許多住在臺灣南部的人們，會騎機車或搭火車前來參觀，非常熱鬧。而且文庫也成為參觀者之間享受日語談天閒聊的休憩之處，發揮意想不到的功能。
從圖書館變成臺日交流之處
池上一郎博士文庫每年都會配合成立日期的1月16日，舉辦年度紀念儀式。今年慶祝成立19週年的紀念儀式，選在1月11日舉行。
典禮上由王陽宗理事向文庫相關人士報告文庫現況，此外，公益財團法人日本臺灣交流協會高雄事務所所長加藤英次先生，以及長期向文庫取材的駐臺作家片倉佳史先生等人也向與會來賓致詞，慶祝成立19週年。會後在當地音樂老師林和珍女士的指揮之下，全體來賓一同合唱了《一月一日》和《樂土臺灣》等日語歌謠。林女士也屬於日語世代，以前頻繁地騎機車往返於家中和文庫。
紀念典禮當天，屬於日語世代的當地居民和定居臺灣的日本人，以及為了這個活動專程從日本遠道而來的人們，超過百人一同共襄盛舉。而當地屏東大學的應用日語學系學生和學習日語的高中生都前來擔任當天營運活動的義工，讓文庫成為不分男女老幼、臺日交流的場所。紀念典禮結束後，前述的劉先生感慨良多地談到日本和臺灣之間跨越時代的關係，「日本人和臺灣人臉上露出一種回到家了的表情，就像回到日本時代一樣。」
思考池上文庫今後的發展
池上一郎博士文庫明年將迎接成立20週年紀念日，換言之，屬於日語世代的人們，年齡也增長了20歲。當然在這期間離開人世的也不在少數，臺灣的日語世代逐年減少之中。根據前述的曾館長所言，近年來，日本觀光客等參觀者增加，但圖書館的使用者卻年年減少，幾乎沒有人真的來借書閱讀。對於今後的展望，曾館長說「希望不要委託給某些機構或團體，不用歸還建築物，能在日本人和臺灣人志工的相互協力之下，繼續留存」，但在現實層面上要維持圖書館的機能，非常困難。
而擔任文庫日方理事的住安克人先生也指出，以圖書館定位的文庫將難以繼續存續，此外更談到今後應該面對的課題，「必須思考要以何種方式讓池上博士的名字留存於臺灣」。
池上先生逝世後，再過不久將滿20年的歲月。現在無法直接詢問池上先生本人，為何對臺灣・竹田抱有特殊的情感，又為何寄贈日文書籍。但冠上池上先生名字的小型圖書館從成立以來，確實地營造出一個臺日交流的友好據點。
臺灣日語世代的人數減少，也就意味著圖書館的使用者減少，面對這個現實，思考池上一郎博士文庫──已從圖書館演變成滋育臺日交流之處──如何留存於世的問題，相關人士的苦思與不懈的努力將持續下去，想像著池上先生的功績，思考今後的存續之道。
【池上一郎博士文庫】
- <地址>屏東縣竹田鄉履豐村豐明路23號
- <開館日>
平日 8:30～11:30・14:00～16:30
六日 8:30～11:30
休館日 週一及例假日
- 官方FB粉絲頁 https://www.facebook.com/ikegamibunko
標題圖片：慶祝池上一郎博士文庫成立19週年，有關人士在建築物前合影（筆者攝影）