屏東的池上文庫──滋育臺日深厚情誼的小型日文圖書館

成立池上一郎博士文庫的來龍去脈

從臺鐵的竹田站下車後，在日本統治時期的1939（昭和14）年完工的木造車站即映入眼簾，位在一旁的是當時車站的貨物倉庫，如今改造成了池上一郎博士文庫，並以圖書館的形式成立於2001年1月16日。入口掛著「亞細亞最南端の日文圖書館」的牌子，進入館內，可以發現藏有各種類型的書籍──日本古文的經典書籍、文學和歷史，甚至還有「烏龍派出所」這樣的漫畫。

圖書館名稱裡的池上一郎先生，1911（明治44）年1月16日生於東京，曾就讀東京府立第一中學校和第一高等學校，從東京帝國大學醫學部畢業後成為醫師，是一位菁英中的菁英。他在二戰時期的1943（昭和18）年，以軍醫的身份前往竹田赴任，擔任戰地醫院的院長。



昔日年輕時的池上一郎先生（筆者攝影）

池上先生前往竹田赴任之際的幾個小故事，至今在當地仍為人傳頌。不會騎自行車的池上先生，在當地練習騎乘技術，學會之後就立刻在車上插上軍刀，頻繁地在村裡巡邏，積極地與當地民眾深化交流。據說當孩子們向池上先生敬禮時，他也都鄭重懇切地回禮。即使身為少佐軍官，也不會趾高氣昂，無論對誰都是誠懇實在的池上先生，深受當地民眾的敬愛。

當時臺灣正流行瘧疾這個傳染病。治療瘧疾的藥品既昂貴又數量稀少，一般庶民難以取得，但據說池上先生卻提供藥品給感染瘧疾的當地民眾，並且完全不收取費用。不僅治療軍人士兵，對當地民眾亦施以溫厚的醫療照護。

戰後遭遣送回日本之後，他也曾幫助前往日本留學的臺灣學生，他的一生與臺灣的緣分綿延長久，未曾間斷。目前擔任池上一郎博士文庫理事長的劉耀祖先生，也曾在早稻田大學留學時，參加過池上先生主辦招待臺灣留學生的餐會，而劉先生在東京舉行結婚儀式之際，池上先生夫婦也特地前往祝賀，受到池上先生的各種照顧，非常感念他的恩情，至今仍長存心中。

池上先生雖然在竹田並未久居，但對於「第二故鄉」的思念卻是深厚，生前寄贈了自己5000冊的藏書給竹田。而前述的劉先生和當地的人們，也想以某種形式表達對池上先生的謝意，於是配合池上先生的生日，在2001年1月16日開設文庫。雖然池上先生年事已高，未能如願參加開幕典禮，但據劉先生說，從錄影中看見開幕當天的景象，池上先生顯得相當開心。池上先生在圖書館成立的數個月後，於2001年離開人世。



