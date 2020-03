北極星連繫了臺灣原住民與日蓮宗的日臺宗教交流

橫跨京都府.大阪府.兵庫縣的妙高山標高有660公尺。這座美麗的山除了有山毛櫸原生林以外,還覆蓋著各式各樣的樹種。能勢妙見山的山頂附近就是日蓮宗的靈場。在參拜道路邊的廣場上,豎立著一座高3公尺寬8公尺的木製雕刻裝置作品。

這個由幾百片木片所做成的拱形作品從樹幹底部的剖面延伸出去。就像海上的波濤或是像乘著強風的草木,抑或是像一道彩虹。在上方有一艘船,面向著北方的天空。

作品的名稱是「Facing toward the north, the place to which I return」。意思是面向北方的方向就是回家的方向。此作品為臺灣原住民族阿美族出身的藝術家拉黑子.達立夫在2019年10月起身為「能勢電鐵藝術節」長期駐紮藝術家的一員時所創作,之後成為公共藝術,繼續擺設在原地。





「日本的刀最棒了」

我與拉黑子一同行動了三天。那三天我們做了即時翻譯的訪談、協調統整訪談內容,還有很多閒談夾雜其中。我也研讀了他用阿美族語、中文、英文寫的著作《Journey in the space of 50 steps》,一點一點了解這位藝術家的個性與思考。

有一天我們租車一起去買工作用的道具還有生活用品時,偶然發現一間很小很舊的個人經營的刀刃店。進去後拉黑子的眼睛一亮,物色起雕刻刀和鑿子,最後大概買了快11萬日圓。拉黑子帶著滿足的表情說「日本的刀刃品質是最棒的了。感覺都可以做出很好的作品呢。」



在吉川刀刃店(大阪府池田市)購買工作道具的拉黑子.達立夫(筆者攝影)

1962年出生在面太平洋的花蓮豐濱港口部落的拉黑子,其父系家族長輩曾為祭司,母親那邊則有擔任巫師的長輩,因此他是在濃厚的阿美族傳統文化與思想中長大的。15歲時他前往都市學習木工,又因為家庭環境前往遠洋捕魚,30歲時回到故鄉,從2011年開始在東海岸的阿美族部落.都蘭的日治時期建造的製糖工廠遺跡區蓋了個人工作室持續創作。

拉黑子的作品所用的材料很一致。有從海邊撿到的漂流木、海廢拖鞋、漁網、寶特瓶、或已經成為廢墟的製糖工廠在日治時期萃取甘蔗汁液時使用的麻布等等,都是大自然的素材或是曾經大量生產後廢棄的物品。

拉黑子說他創作的原動力來自豐富廣大的海洋。對大自然力量的敬畏、以及對自古以來代代相傳下來的阿美族思想與生活方式的敬愛。他抱持著對現代社會的煙波將他所愛的大自然與阿美族傳統文化消滅的危機感。因而立志用他的作品重新審思大自然所賦予的豐富資源與傳統文化的智慧,將那些失去的部分找回來。在這個大自然不斷被破壞與少數民族文化不斷衰退的世界中,拉黑子立基於表現阿美族傳統思考而創作出一連串的作品,帶著現代人必須有所省悟的強烈訊息。



俯瞰能勢妙見山境內的山毛櫸原生林的拉黑子.達立夫(筆者攝影)