面對肺炎疫情，臺灣與日本的社會氛圍何處不同？

日本防疫過慢遭批評

日本政府在2月25日，正式宣佈因應新型冠狀病毒引發的肺炎（武漢肺炎）疫情，制定民間需該對應的基本方針，包括若患者出現發燒症狀，希望能自動請假在家休養、鼓勵企業允許在家工作、並指示各級學校研擬暫時放假。隨後，日本職業足球聯賽宣布聯賽延期；職業棒球聯盟宣布剩下的熱身賽改為無觀眾比賽。如今傳統國技相撲的定期聯賽也有可能推延。

面對日本政府宣布，許多日本網友都表明政府行動過於遲緩、或是魄力不夠，甚至要求內閣應全盤負起責任。遠在另一頭的臺灣，面對日本政府的反應，則是大嘆日方反應「太不及時」、「感覺一直在開會，始終沒什麼結論」、「這是叫人民自己看著辦嗎」。不少臺灣網友對於日本這種慢好幾拍的作法，感覺相當詫異、甚至是失望。

對許多臺灣民眾來說，日本當局對於新型冠狀病毒的防疫態度，至今仍是「佛系防疫」。不只認為日本官員屢屢開會討論、卻沒有得出具體結論、甚至許多官員還只會重申過往的老調——勤洗手與戴口罩，根本無助於控制疫情。

肺炎疫情在日本境內擴散下，許多日臺間的航線和旅行團紛紛出現取消航班、更改觀光行程等狀況。包括3月底的櫻花季與北海道的滑雪等，不少筆者的友人在近日內忍痛取消，縱使有些錢是不能退的，但面對日本疫情擴大，他們紛紛表示擔憂，只能認賠殺出。一場肺炎疫情，打擊的更是臺灣人對於日本旅遊的信心。

臺灣政府介入力道強

相反地，為了防止新型冠狀病毒和肺炎的擴散，在臺灣可以說既SARS、登革熱、禽流感、非洲豬瘟以來，再度激發起全國人民的防疫意識。從1月23日中國武漢爆發疫情、中方宣布封城以來，臺灣當局幾乎是同時間宣布禁飛武漢班機，並禁止口罩出口，同時呼籲民眾在出入密閉場所與搭乘交通工具時，如果感覺擁擠就必須戴口罩。

1月24日，同時也是傳統農曆新年，當時筆者在搭乘火車回到家鄉時，就看到了火車上的乘客幾乎都戴上了口罩的情景。隨後，臺灣雖然一度出現口罩搶購熱潮，但是官方隨即宣布徵用全部口罩、並實施口罩實名購買制，限制每人每週可以購買的數量讓人人都有口罩可戴，同時也避免一部分人惡意囤積口罩打亂市場價格的局面。

縱使一開始還是有些反彈聲浪，但至今為止，民眾大多已經習慣，也不再有爭先恐後的惡習。疫情爆發以來，臺灣政府在許多時機點上選擇快速止血、解決民怨外，防疫上也快速增闢口罩生產線、並透過多項宣傳短片不厭其煩地在電視上教導民眾如何防疫，一定程度上讓民進黨政府的民意受到刺激，支持度創下新高。

臺灣這次反應如此快速即時，很大原因也要歸於過去SARS時期的慘痛教訓。2003年時，臺灣因SARS疫情造成了73人死亡，也造成臺北市和平醫院一時封院的局面。筆者依舊清晰記得，當時上學時要排隊測量體溫、手部要用酒精清潔的情形，每天戴口罩上課，成為學生時代的難忘回憶。