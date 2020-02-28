面對肺炎疫情，臺灣與日本的社會氛圍何處不同？社會 生活 醫療健康 臺灣香港
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日本防疫過慢遭批評
日本政府在2月25日，正式宣佈因應新型冠狀病毒引發的肺炎（武漢肺炎）疫情，制定民間需該對應的基本方針，包括若患者出現發燒症狀，希望能自動請假在家休養、鼓勵企業允許在家工作、並指示各級學校研擬暫時放假。隨後，日本職業足球聯賽宣布聯賽延期；職業棒球聯盟宣布剩下的熱身賽改為無觀眾比賽。如今傳統國技相撲的定期聯賽也有可能推延。
面對日本政府宣布，許多日本網友都表明政府行動過於遲緩、或是魄力不夠，甚至要求內閣應全盤負起責任。遠在另一頭的臺灣，面對日本政府的反應，則是大嘆日方反應「太不及時」、「感覺一直在開會，始終沒什麼結論」、「這是叫人民自己看著辦嗎」。不少臺灣網友對於日本這種慢好幾拍的作法，感覺相當詫異、甚至是失望。
對許多臺灣民眾來說，日本當局對於新型冠狀病毒的防疫態度，至今仍是「佛系防疫」。不只認為日本官員屢屢開會討論、卻沒有得出具體結論、甚至許多官員還只會重申過往的老調——勤洗手與戴口罩，根本無助於控制疫情。
肺炎疫情在日本境內擴散下，許多日臺間的航線和旅行團紛紛出現取消航班、更改觀光行程等狀況。包括3月底的櫻花季與北海道的滑雪等，不少筆者的友人在近日內忍痛取消，縱使有些錢是不能退的，但面對日本疫情擴大，他們紛紛表示擔憂，只能認賠殺出。一場肺炎疫情，打擊的更是臺灣人對於日本旅遊的信心。
臺灣政府介入力道強
相反地，為了防止新型冠狀病毒和肺炎的擴散，在臺灣可以說既SARS、登革熱、禽流感、非洲豬瘟以來，再度激發起全國人民的防疫意識。從1月23日中國武漢爆發疫情、中方宣布封城以來，臺灣當局幾乎是同時間宣布禁飛武漢班機，並禁止口罩出口，同時呼籲民眾在出入密閉場所與搭乘交通工具時，如果感覺擁擠就必須戴口罩。
1月24日，同時也是傳統農曆新年，當時筆者在搭乘火車回到家鄉時，就看到了火車上的乘客幾乎都戴上了口罩的情景。隨後，臺灣雖然一度出現口罩搶購熱潮，但是官方隨即宣布徵用全部口罩、並實施口罩實名購買制，限制每人每週可以購買的數量讓人人都有口罩可戴，同時也避免一部分人惡意囤積口罩打亂市場價格的局面。
縱使一開始還是有些反彈聲浪，但至今為止，民眾大多已經習慣，也不再有爭先恐後的惡習。疫情爆發以來，臺灣政府在許多時機點上選擇快速止血、解決民怨外，防疫上也快速增闢口罩生產線、並透過多項宣傳短片不厭其煩地在電視上教導民眾如何防疫，一定程度上讓民進黨政府的民意受到刺激，支持度創下新高。
臺灣這次反應如此快速即時，很大原因也要歸於過去SARS時期的慘痛教訓。2003年時，臺灣因SARS疫情造成了73人死亡，也造成臺北市和平醫院一時封院的局面。筆者依舊清晰記得，當時上學時要排隊測量體溫、手部要用酒精清潔的情形，每天戴口罩上課，成為學生時代的難忘回憶。
日本社會相對冷靜
再回到日本。筆者在2月17日晚間來到東京，當晚班機上臺灣乘客幾乎不到5人，其他全都是回國的日本遊客。當時日本的疫情已經逐漸升溫，許多臺灣民眾紛紛自主取消赴日旅遊行程。入關時，海關人員也戒慎恐懼，但到了東京市區內時，雖然戴口罩的人很多，但大致上的生活一如往常，沒有很大的變化。
到了2月18日，筆者前往英籍觀光郵輪「鑽石公主號」，停泊在橫濱大黑埠頭的現場採訪時，現場工作人員都是只戴口罩處理事務。即便是19日，船上乘客14天隔離期滿，陸續下船時，許多日本記者依舊是只戴口罩就衝往下船乘客進行採訪工作。跟筆者同行的臺灣記者，也都不免驚呼：「我內心其實超擔心的，想說他們也太有種」。
長久以來，日本社會都是一種不疾不徐地態度面對疫情延燒。包括日本電視上的節目，也都是教導民眾如何防疫，或是一但出現症狀後該如何自我檢疫，在什麼樣的情況下該去醫院就診，並且在知識面上不斷教育民眾新型冠狀病毒的特徵。相比之下，臺灣電視節目討論還是以誇張的角度去詮釋世界各地的疫情。
對健康意識的態度不同
不過，與其去討論到底是臺灣太過緊張，還是日本太慢防疫，根本上還是兩國人民對於健康教育上的接受程度。臺灣因為有過去SARS的教訓，政府在對傳染病防治法上有較多的主控權，必要時可以強制終止大型集會，成立疫情指揮中心、加強海關檢疫、強制民眾就醫時要告知旅遊史與接觸史等，讓疫情在一定程度上得到控制。
但日本則是對於健康教育，採取人民自主管理。這樣的精神一直深植在日本的健康教育中，以往日本人只要覺得自己身體有咳嗽或流鼻水，就會自主戴上口罩，也是為了避免麻煩他人的性格，因為他們認為「自己健康是自己責任」，跟臺灣人一有病徵就去求醫、或是期盼政府趕快解決的心態不太一樣。
再來就是，臺灣過去對日本衛生觀念印象極好，包括從日本統治時期，首任民政長官後藤新平就在臺灣引進了許多衛生保健知識、政府建設下水道與普及健康防疫等，讓臺灣在當時流行的傳染病都得到控制。同時，日本一開始不太希望臺灣人接觸與政治相關的工作而鼓勵行醫，這也導致「唸好書當醫生」這種觀念深植於臺灣人的心中，並平時也養成一定程度上的衛生習慣。
也因為如此，現在的日本對於新型冠狀病毒的態度，不免讓許多臺灣人感到吃驚──由於過往臺灣人對日本的刻板印象中不外乎就是「有禮貌」、「守秩序」、與「愛乾淨」。加上SARS的教訓，這次臺灣的戒慎恐懼，讓防疫相對成功，但也相對投射自己的經驗與想法到世界各國上。
但一方面，日本也要面對可能將爆發的社區感染，社會氛圍也確實比往日更加緊張。日本的健康教育自我管理，能否在政府的「基本方針」實施後得到顯著效果，這直接關係到日本的防疫能否成功的問題。
標題圖片：MediaFOTO / PIXTA