三一一大地震9年：福島第一核電廠內「非日常」的日常

在前往福島第一核電廠採訪的前一天，也就是2月12日晚上，電視上播出了條即時快訊

——福島縣濱通地區 震度4

「這要是大地震的前兆可就麻煩了」、「不能告訴在老家的母親我明天要去福島第一核電廠」——各種想法瞬間在我腦海裡湧現出來。採訪的事情定下來之後，我在日常工作之餘，翻閱了一些過去有關核電廠的報導，一如平常地為出差做準備。然而，我的內心深處，似乎還是有些緊張。-

餐廳的伙食，量多卡路里高

採訪當天，進入現場需要通過層層關卡，工作人員會核對來訪者身份，檢查是否攜帶了危險品，令人重新體會到這裡絕非是一般的採訪現場。













現在有超過4000人在核電廠內工作。當然，他們不全都是東京電力公司的員工。核電廠商、土木工程、汙水處理、空氣淨化等各種領域的「相關合作企業」都派出人員，在這裡組成了一支聯合部隊。或許正因為如此，在走廊、換鞋區側肩而過時， 「你好」、「辛苦了」等寒暄聲，令人印象深刻，如同登山時打招呼的禮儀。與其說是單純的禮貌，更讓人覺得是一種日常的點滴累積鋪陳，即使彼此不熟，到了緊急時刻也能順暢溝通。





餐廳的伙食，有套餐、丼（蓋飯）、咖喱飯和麵類四種，每份390日圓。不同於大城市辦公室的員工餐廳，這裡的飯菜熱量偏高，每份有800～900卡路里。我點的拉麵套餐配有小籠包和米飯。由於這裡的人多數是在戶外從事體力工作，所以基本沒有「低卡路里健康餐」、「碳水化合物減肥餐」這種需求。





在這裡工作的人，不存在「發了工資，去外頭好好大吃一頓」這種選擇。據說為了避免大家吃膩，即便是每天提供的「咖喱飯」，也盡可能常換花樣，或用豬肉或用雞肉，咖喱汁和配料也有不同的組合搭配。前去採訪的2月13日是情人節的前一天，餐廳門口貼了一張海報，預告第二天的特製情人節咖喱飯，上面搭配了一個心形可樂餅。這裡無疑是一個特殊的工作場所。但對於工作在這裡的人們來說，他們在這裡過著和其他地方並無二致的時光。







