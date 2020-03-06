臺灣天才IT大臣，是為何在日本成為焦點人物？

2020年2月，才剛被美國研究季刊《外交政策》選為「世界百大天才頭腦」的臺灣數位政務委員唐鳳，最近在新型冠狀病毒的風波中，開發出一目瞭然的口罩APP程式，在日本的知名度也一夕上升。她在小時候就被稱為天才，國中的時候就創業走向世界，曾經以「1小時1比特幣」與蘋果企業簽約擔任顧問。她在33歲就宣布退休，35歲時因為「興趣」而進入當時的蔡英文內閣，這位奇才不僅成為病毒危機中的救世主，也讓世界與日本都感受衝擊。

讓日本人驚豔的唐鳳 最近，日本媒體紛紛注意到，有一位臺灣的IT天才大臣唐鳳，年僅38歲，她跟傳統的日本老男人大臣，很不一樣。 這位傳說中的天才大臣，到底擁有怎樣的魅力呢?如何成為日本社會高度關注的紅人。 她是程式高手，有著統御開放程式世界的強大技術力。19歲創業成為網路公司總經理，之後一路連續創業，最後在2014年左右成為蘋果電腦的數位顧問，參與Siri等高階AI人工智慧的專案。 當年她與蘋果協議的工資，是一個小時一塊比特幣。（2014年比特幣約為5、6萬日幣。現在漲到45萬日幣）所以，連同她之前創業的成果，以及後來比特幣的資產，傳說她已累積了可觀的財富。 因為如此超凡的實力，已經累積了資產的她在33歲那一年就宣布退休。據她自己的說法，此後只為興趣而工作。所以，包括35歲那一年接任臺灣IT大臣的職務，對她來說，也只是興趣而已。 在我看來，她幾乎跨越了人類社會所設定的種種規則，因此有著跟凡人截然不同的人生。在臺灣，唐鳳之所以成為年輕人的偶像，是因為她那曲折離奇的人生，以及獨特的價值觀。

高智商與傳統教育的衝突 她的父母親都是媒體高階主管，知性且開明。父親熱愛閱讀，幾乎所有的閒錢都拿去買書。另外，因為堅信人人平等，他以對待大人般的態度，常常與小學的唐鳳進行蘇格拉底式的對話，也任由她閱讀自己書架上的數學及哲學的書。在這樣的家庭中長大，唐鳳很早就顯露聰慧。 小學進行智力測驗時，她的IQ就被測定至少160。這是魏氏(WISC)智力量表上等級最高的層級。一般傳說她的IQ180，她認為這是誤傳，真正測試的結論是「測不出結果」，因為分數太高已經超越量表極限。之後在成長過程中，她又測過2次，每次都是一樣的結果。 後來隨著她個子長高到180公分，在面對外界稱讚她的高智商時，她總是開玩笑說：「大家把我的身高跟智商搞混了啦！」或者，她會說：「在網路時代每個人IQ都是180。」看得出她想要輕輕帶過這個話題。 一般人都是在學校受教育，從小學一路讀到高中，或者繼續讀到大學、研究所，但是她正式學歷只有國中肄業。 童年時，她在9年內換過3所幼稚園與6所小學。對她來說，學校生活痛苦多於快樂。 霸凌過去一度讓她絕望 一方面，老師教的內容她已經會了，在課堂上學不到新知識。而她雖然記憶力超強，但是對於瑣事常常記不住，所以有時會因為忘記帶手帕衛生紙，被老師責罰。另一方面，同學對她的聰慧有時會展現敵意，在小學被編入資優班之後，她人生的災難也開始。 資優班的成績競爭激烈，連許多家長也加入戰爭，督促孩子要有更好的表現。在班上成績永遠第一名的唐鳳，遭到某些同學忌妒霸凌。有一個拿不到第一名就會被爸爸打的同學甚至對她說：「如果你死掉就好了! 這樣我就會是第一名。」 因為先天有心臟病，她只要一有情緒激動，就會臉色發紫，甚至昏倒。所以，她說自己是在「生理上無法生氣的人」，永遠都很溫和，但同學卻非如此。有一次被同學追打撞牆昏倒之後，媽媽去學校帶她回家，回來幫她換衣服時，發現胸口有一大片瘀青，似乎曾經被人踢過。 唐鳳從此對學校充滿恐懼。之後的學校生活，就在拒學、復學、休學、自學、復學交錯之下度過。後來，她終於在國中時走出校門，再也沒有回去過。

這是在14歲那一年發生的事，是她在徵得家人同意後，到臺北近郊的烏來山上閉關幾個禮拜後，思考得來的結論。

離開傳統投身網路世界 那時候，她因為參加國中科展得獎，獲得保送明星高中第一志願的機會，但她卻也同時發現，課本上的知識，比起她在網路上查詢到的新知，落後了10年。如果是這樣，為什麼不直接從網路學習呢? 所謂的天才，當然也不會被語言限制。小學時,她曾經跟媽媽到德法交界處的學校讀

過一年書,所以德文和法文已經不錯。如今她可以直接上網，跟世界各地及台灣的專

家學者,請益各種問題。彼端的專家都以為，提問的是個求知慾強的研究生，卻不知道其實只是個國中生。 這個由學校永遠轉出的決定，掀起家庭革命。一個國中生說要自學，又說要開始創業，這種事畢竟不常見。從爺爺奶奶到爸爸，全部反對，支持她的只有媽媽。這時候的媽媽已經辭掉媒體的工作，創辦了一個實驗學園，她看出學習不只有一種途徑，所以成為唐鳳最大的支持者。 14歲就離開學校，所以唐鳳的正式學歷只有國中肄業。16歲就參與電腦公司營運，開始進入企業的世界。不論是做為程式設計師，或是企業經營者，對她都不難，因此她邁入連續創業的歷程，後來也擔任蘋果電腦、牛津大學出版社等知名企業的數位顧問。 選擇成為跨性別人士 到了後來，人間所有的界線對她彷彿不存在，她甚至跨越了性別的界線。出生以來，他是生理男性，名字是唐宗漢，到了25歲那一年，她決定自己也想做女性，所以把名字改成較為中性的唐鳳。她成為臺灣第一個跨性別大臣，大臣檔案性別欄填的是「無」。 她的父母親對兒子這樣的性別跨界，反應如何? 「只要她認為這能為自己的人生帶來幸福，我們一定支持！」父母這樣說。如今看來，父母能為一個天才所做的，真的就只有無條件的愛與包容而已。 因為自己非主流的成長歷程，讓她相信，民主社會雖然是多數決勝，但在這個社會裡，應該要有一個機制，讓良善的小眾，也可以發揮影響力。 擔任IT大臣後，她創立了一個公共決策網路提案平臺，鼓勵老百姓向政府提出好點子，而且把點子變成可行的政策。這樣做，是為了打破政府與人民的界線，讓下情可以上達。