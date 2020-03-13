日本「佛系防疫」，臺灣「洞燭機先」，差異是哪裡來的？

臺灣針對新型冠狀病毒的防疫政策獲得全世界的讚賞，日本方面反而由於應對措施未能確實執行或是延遲，讓臺灣人擔心會不會是「佛系防疫」？本文從臺灣的角度出發，試著思考臺灣與日本之間的差異。

臺灣的感染人數和死亡人數都極少 所謂的洞燭機先正好可以用來形容這次的臺灣，而臺灣政府緊急推行應對措施背後有其原因。那是由於2003年SARS在臺灣大舉肆虐時，造成超過70人喪命，現在不想再次重蹈覆轍之故。臺灣採取的防疫政策從初期就非常縝密，特別是很早就決定禁止來自中國、香港和澳門的旅客入境，以及所有公立學校都將春節假期延長兩週，這些措施產生巨大的效果。實際上在目前的3月6日，主要遭受感染的10多個國家與地區裡，無論是確認病例還是死亡人數，臺灣都是最低。 衡量囤積口罩的狀況，禁止口罩出口，並增加國內口罩生產線以確保口罩數量之外，2月6日之後導入實名購買口罩的制度，講求公平公正的措施讓需要的人能夠獲得口罩。從數位政委唐鳳開始，在公民科技人（Civic Tech，利用科技解決社會問題的公民團體）的協作下，完成全國藥局口罩地圖，以及連結健保卡的配給型口罩購買系統，不僅日本，更獲得了全世界媒體的高度讚揚。 2月25日立法院通過了特別條例，以振興受到病毒感染擴散的影響而遭受衝擊的產業，除了編列上限為600億臺幣的預算之外，口罩等防疫物資的囤積、轉賣和散播疫情相關謠言都會觸法受罰。 在推行強力的防疫政策之際扮演最大角色的是，橫跨移民署、衛生署、交通部等單位所組成的跨部會「中央流行疫情指揮中心」，由本身也是牙醫的陳時中衛福部長率領疫情指揮中心，共同討論所有的預防方法和防疫政策，同時每天召開記者會，公布最新訊息，徹底講求資訊透明。從防疫初期開始，展現「臺灣隊」正面應對病毒的態勢，讓臺灣國民放心，獲得信賴以防止大眾恐慌，保持「正確地恐懼」的姿態，形成一種良性循環。