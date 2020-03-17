愛心滿分！ 日人見證肺炎危機下處處「臺式正能量」社會 生活 財經 醫療健康 臺灣香港
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對醫護人員的加油打氣
「感謝！對抗疫情的各位，你們辛苦了！」
這是高雄市一家冰淇淋店提供免費冰淇淋給醫護人員時，貼出的加油訊息，字裡行間傳達出開朗氛圍。目前新型冠狀病毒的威脅正在全世界蔓延，臺灣的防疫措施在世界上獲得很高的評價，臺灣政府果斷執行超越法規的措施，同時確保方向的正確性以及政策的透明性，才有這樣的結果。
即使如此，疫情對經濟的影響依舊相當巨大，據說甚至超過2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）危機，特別是觀光業、旅館業、餐飲業等都受到毀滅性的打擊。
然而以在臺灣經營餐飲業的筆者個人觀點來看，臺灣社會整體氛圍並沒那麼悲觀，正如本文開頭提到的那間冰淇淋店一樣，即使自己也處於困境之中，依舊不吝對在第一線實行防疫對策的醫護人員，給予溫馨的加油打氣。
臺灣的口罩實名購買制在日本也受到大幅報導，但臺灣並非完全沒發生口罩之亂，只是在2月中旬左右口罩之亂便漸漸告一段落，社會冷靜下來之後，大家開始關心與病毒奮戰的醫護人員。在此筆者想介紹幾個自己所知的實例。
首先，筆者居住的臺南市有一間具有80年歷史的紅蟳米糕老字號「阿霞飯店」，這間店對在臺南市負責檢驗冠狀病毒的成大醫院所有工作人員，供應了共6600份米糕以及甜粥，不只是醫生，包括警衛、醫院志工等所有醫療關係人員都受惠。總經理吳健豪面對採訪時表示：「在新型冠狀病毒肆虐下，成大醫護和防疫人員全力投入，感謝他們一路守護民眾與學生健康。」
成大醫院院長沈孟儒開心表示，醫護人員平時很難好好正常吃飯，醫院平日多提供香蕉等簡單餐點做為營養補給。有名店提供美食為大家加油打氣，對於勞累的抗疫醫護人員來說非常有幫助。
另一個例子是臺南醬油老字號「東成醬油」，該店的豬腳麵線是關係企業「東成幸福婚宴會館」的超人氣招牌料理，他們日前提供了5000份豬腳麵線給奇美醫學中心的員工。這2個例子都是大規模的支援，其他還有許多餐飲店，不論是大企業或是中小企業，都有提供醫護人員各種優惠，比如出示醫護人員證書或名片就能獲得折扣等等。
臺灣社會採取善意行動門檻較低
臺灣每當出現危機，便會有許多人參與志工活動或捐款。個人志工活動也很難能可貴，但臺灣和日本的不同便在於企業對這些支援活動也相當積極參與。前文介紹的支援活動都非個人，而是由業者或業主進行。捐款也可獲得稅金減免。
2月上旬，在醫療機關逐漸出現口罩不足的情況時，筆者曾從筆者公司儲備的口罩中撥出1個月分，共1000片口罩捐給臺南市醫師公會。這數字當然不大，不過當時就有許多認識的媒體朋友和政治關係人士為筆者擔心，在口罩由政府統一控管的情況下仍持有這麼大量的口罩，恐反而會招來批判。
不過，臺灣在初期階段便已強烈督促商業設施內的餐飲店工作人員須配戴口罩，若沒有口罩很可能必須停止營業，因此做為餐飲企業的經營者，儲備充分的口罩以便提供從業人員使用，可以說是理所當然的危機管理措施。事實上，在政府剛開始管控口罩的混亂期，臺灣當局也曾宣布企業有義務提供員工口罩，如拒絕提供會被罰款，不過這項政策馬上就撤回了。
另外，也有人告訴我，由於我所儲備的口罩是在日本購買的，日本現在本身就有口罩不夠的問題，在這種情況下還將從日本購買的口罩捐給臺灣醫護人員，恐會造成誤解而遭到批判。大家之所以會如此擔心，是因為臺灣網民的反應相當激烈，一旦炎上便可能受到大眾媒體報導，招來更大的抨擊，有時甚至還會被迫停業。
但是我相信臺灣人的良心與常識。在我的經驗裡，臺灣人和臺灣媒體不會把基於正確善意的行動批評為沽名釣譽，反而會正確判斷並理解行動的意義與背景，進而支持我們。事實上，在筆者的捐贈受到報導之後，便有其它企業跟進，開始捐贈口罩給醫療機關。碰巧的是當天晚上臺灣當局便宣布要增加醫療機關口罩配給量。
除此之外，筆者也到口罩工廠，為從農曆年後就不眠不休替國民生產口罩的員工提供餐點，這些口罩工廠員工的努力與奮鬥支撐著臺灣的口罩供應，其貢獻不亞於醫療機關。此舉動除了筆者公司之外，尚有臺南名店異人館、永樂燒肉飯，以及飲料連鎖店迷客夏參與，2天內提供了各店人氣招牌餐點共400份以及飲料400杯。
附帶一提，這場活動結束後還有許多筆者認識的餐飲業者聯絡筆者：「為什麼沒找我一起去？」新型冠狀病毒對業績造成巨大打擊，經營處於困境，即使如此大家仍想盡一己之力來支援正在努力奮戰的人──筆者認為，這樣的文化深植於臺灣社會。
行動迅速的臺灣商人
旅館業與餐飲業正面對遠大於SARS的危機，從中也可看出臺灣商人的韌性，他們祭出優待與折扣來刺激消費，其方法可說是各式各樣且相當獨特。例如有旅館為了刺激國內旅遊，贈送加油站預付卡給自行開車來住宿的旅客；另外也有旅館不只對醫護人員，也對觀光業和餐飲業相關人士提供打折方案；還有旅館將退房時間延長至下午。餐飲業部分，有店家提供五星級餐廳一流廚師派遣到府料理的「外送主廚」服務，也有店家在店內免費發放消毒液。
另一方面，也有不少企業認為新型冠狀病毒的影響將長期化，因而毅然決定長期歇業或停業，決策迅速可說是臺灣商人的一大特徵。
新型冠狀病毒風波似乎還會持續一段時間，臺灣人在度過這次危機的同時，想必也能透過這次經驗，愈發提升各種技能。
標題圖片：筆者將儲備的口罩捐給臺灣醫護人員（筆者提供）