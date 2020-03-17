愛心滿分！ 日人見證肺炎危機下處處「臺式正能量」

對醫護人員的加油打氣

「感謝！對抗疫情的各位，你們辛苦了！」

這是高雄市一家冰淇淋店提供免費冰淇淋給醫護人員時，貼出的加油訊息，字裡行間傳達出開朗氛圍。目前新型冠狀病毒的威脅正在全世界蔓延，臺灣的防疫措施在世界上獲得很高的評價，臺灣政府果斷執行超越法規的措施，同時確保方向的正確性以及政策的透明性，才有這樣的結果。

即使如此，疫情對經濟的影響依舊相當巨大，據說甚至超過2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）危機，特別是觀光業、旅館業、餐飲業等都受到毀滅性的打擊。

然而以在臺灣經營餐飲業的筆者個人觀點來看，臺灣社會整體氛圍並沒那麼悲觀，正如本文開頭提到的那間冰淇淋店一樣，即使自己也處於困境之中，依舊不吝對在第一線實行防疫對策的醫護人員，給予溫馨的加油打氣。

臺灣的口罩實名購買制在日本也受到大幅報導，但臺灣並非完全沒發生口罩之亂，只是在2月中旬左右口罩之亂便漸漸告一段落，社會冷靜下來之後，大家開始關心與病毒奮戰的醫護人員。在此筆者想介紹幾個自己所知的實例。

首先，筆者居住的臺南市有一間具有80年歷史的紅蟳米糕老字號「阿霞飯店」，這間店對在臺南市負責檢驗冠狀病毒的成大醫院所有工作人員，供應了共6600份米糕以及甜粥，不只是醫生，包括警衛、醫院志工等所有醫療關係人員都受惠。總經理吳健豪面對採訪時表示：「在新型冠狀病毒肆虐下，成大醫護和防疫人員全力投入，感謝他們一路守護民眾與學生健康。」

成大醫院院長沈孟儒開心表示，醫護人員平時很難好好正常吃飯，醫院平日多提供香蕉等簡單餐點做為營養補給。有名店提供美食為大家加油打氣，對於勞累的抗疫醫護人員來說非常有幫助。

另一個例子是臺南醬油老字號「東成醬油」，該店的豬腳麵線是關係企業「東成幸福婚宴會館」的超人氣招牌料理，他們日前提供了5000份豬腳麵線給奇美醫學中心的員工。這2個例子都是大規模的支援，其他還有許多餐飲店，不論是大企業或是中小企業，都有提供醫護人員各種優惠，比如出示醫護人員證書或名片就能獲得折扣等等。