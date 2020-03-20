春甲停辦 職棒延期 日本各大運動如何因應肺炎風暴？社會 生活 運動 醫療健康 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
各大聯賽相繼中止
2020年3月11日，是東日本大震災（311大地震）的第9年，對喜好日本棒球運動的人來說，更是相當沉重的一天。日本高等學校野球聯盟（高野連）在大阪市內召開記者會，沉痛宣布高中棒球春季甲子園賽事因新型冠狀病毒正式停賽。消息一出，許多日本棒球迷都感到相當惋惜，在電視的街頭訪問中，不少人紛紛表示：「當然是覺得很傷心，不過為了球員的健康，這也是沒辦法的。」
創立於1924年的春季甲子園，是繼夏季甲子園後，最受歡迎的日本學生棒球活動，標榜熱血、青春的學生競技與加油團，更是3月「球春到來」的最佳象徵。然而，日本隨著肺炎疫情不斷升溫，最後讓官方痛苦地宣布停賽，也是為了學生與球迷大眾的健康著想。大會會長丸山昌宏表示：「在有限的考量下想了很多防範策略，但從各種角度來想還是不得不停辦。」
原先在3月4日時，高野連仍盼望能以無觀眾方式開打。然而就在之後一週，日本首相安倍晉三再度呼籲民眾「自我管束10天」來因應肺炎，隨後幾乎所有高中體育活動都面臨停擺，如果春季甲子園仍繼續無觀眾開打，反而會成為特例。高野連也基於學生棒球是「教育」的一環，而非一般職業運動以營利為主的思考下，最後決定停辦。
與此同時，在大阪市體育館內的大相撲春季場所，則是以無觀眾的方式舉辦。偌大的體育館中觀眾席寂靜無聲，只剩相撲力士的嘶吼與審判員的高呼不斷迴盪在館內，22歲的年輕力士鵬山就表示：「跟一般在觀眾包圍中比賽很不同，這次是很珍貴的例子，也可以說舉世稀有」。鵬山本來也有邀請家人來看比賽，但由於無觀眾的禁止令，家人只能透過看電視來加油打氣。
即將開幕的日本職棒，也在日前做出延期開幕的決定，未來將延到4月中旬開賽外，也取消了球季後的高潮系列賽，也不排除一天雙重賽的可能性，讓整個賽事變更緊湊。而職業足球方面，J聯賽先前也於2月底宣布所有比賽延到3月18日，隨後在3月初再度延長到4月初，職業棒球與職業足球也首度攜手舉辦「新型冠狀病毒對策聯絡會議」，日本各項運動此時紛紛展現團結的一面。
做好鉅額損失的準備
日本是亞洲目前職業運動發展最全面的國家，從足球、棒球、籃球等團體競技、到網球、賽車、桌球、高爾夫、溜冰等單人競技、甚至傳統的相撲、圍棋等，都發展出全面的比賽制度與有系統的養成體系。然而，現在這些體系紛紛因為肺炎因素陸續停賽或是延期，失去門票收入、贊助商的廣告與電視節目權利金，讓日本職業運動體系受到全面性地打擊。
但與此同時，跟政府的態度相比，日本各大職業運動在因應肺炎的危機上，反應相對快速。以東京馬拉松來說，早在2月17日時，主班單位就取消一般民眾參加、改為只給200位招待選手規模，也不鼓勵民眾沿路圍觀。女子高爾夫巡迴也在2月20日改為無觀眾比賽、2月25日時職業足球J聯賽也率先延期94場比賽，這都比首相安倍晉三在26日要求全國各大活動「自肅」還要來得早。
此外，各大職業運動在防範傳染的措施上，都寫得明確且要求確實。以職業棒球來說，早在2月初的春訓階段，就要求球迷不得用風船氣球來加油，避免口沫傳染。在每個入口都設置酒精，要求來場球迷都要消毒。2月26日正式實施無觀眾比賽後，日本職棒（NPB）官方也要求各隊力行早上量體溫、定時問診、詳細記錄行動路線、讓球員盡量待在宿舍、就算各自行動也要錯開時間，讓人與人接觸的機會到最小。
同時，NPB也要求採訪的日本媒體，要與選手及教練團間隔超過3公尺，並戴上口罩，進去也要量體溫。雖然讓日本媒體與受訪對象形成一種「隔空喊話」的突兀感，但是到目前為止（3月13日），日本各大職業運動選手尚未出現陽性反應確診者。
跟歐洲與美國等職業運動相比，美國是直到職業籃球NBA猶他爵士隊球星戈貝爾（Ruby Gobert）確診後，官方才知道事態嚴重緊急停賽，爵士隊也出面謝罪。歐洲則是等到義大利足球甲組聯賽尤文圖斯的後衛盧加尼（Daniele Rugani）確診後，才火速展開隔離，但都為時已晚。因此，日本各大運動率先從上而下的要求、並徹底實施各項對策防止肺炎入侵，是相當值得稱讚的。
至於日本為何會出現「政府慢體育界快」的現象，主要還是日本政府在下決策時始終太過考慮國際社會觀感，並擔憂國內經濟衝擊過大，因而最初都採取保守姿態。而體育界在考慮時都是以單一賽事的安全度為出發點，只需以觀眾安危做第一優先，如同先前311大地震後，日本職業棒球就立刻宣布延賽。雖然損失慘重，但層面相對單一，跟國家級整體經濟仍是不同，因此可以很快決定。
停賽或無觀眾都難為
在日本職業運動相繼延期或是停辦後，就連即將舉辦的奧運也出現許多不安的聲音。日本政府至今仍是堅定表示奧運會如期舉辦，而且絕不會是「無觀眾」。不過根據日前NHK的民意調查，顯示已經有45%民眾認為奧運「可能會延期」，另有40%表示「不會延期」。
確實，少了觀眾在場邊加油吶喊的身影，總是會讓運動選手在競技場上少了份鼓舞與衝勁。對於主辦單位來說，無論是中止或是無觀眾，都是相當困難的決定，好比相撲來說，選擇無觀眾舉辦主要還是因為相撲力士都是單人活動較多，但相撲協會還是要付出場地與燈光成本。再者相撲門票昂貴，相撲協會預估全部退票下，也要負擔10億日圓損失。
而春季甲子園選擇停賽，則是考量到每支隊伍都必須團體行動，搭飛機從各縣市來到甲子園球場，團體活動與飛機密閉空間，都是群聚感染的危險因素，因此最後讓高野連決定停賽。停賽雖然少了各隊交通往返與住宿開支，但是跟損失龐大的門票收益相比，停賽還是入不敷出。
轉到臺灣，職業運動當初則是樂觀估計肺炎疫情可以獲得控制，但在案例愈來愈多後，才紛紛轉為保守並相繼延賽。好比職業棒球就延了兩次，到3月12日才確定延到4月11日開打，並在3月13日開打首場無觀眾比賽，而半職業籃球賽事SBL則是3月初就在體育署要求下以無觀眾方式比賽。
不只是日本，包括美國各項職業運動、歐洲各國的職業足球聯賽等，都因為出現確診案例而被迫中止，甚至連即將舉辦、僅次於世界杯足球賽的歐洲杯足球賽，也有可能被迫延後。新冠肺炎疫情蔓延全球之下，2020年無疑是世界職業運動蒙難的一年。
相對之下，日本在延賽跟無觀眾比賽的決定上，效率都相較政府果斷快速，同時站在絕對保護觀眾立場，迅速擬定許多規範，有不少值得參考之處。職業運動動輒花費巨大，在停賽與延期之餘，母企業也必須承受龐大損失，只盼望世界各地疫情趕緊結束，讓運動迷能回到賽場，享受他們對比賽最純真的感動。
標題圖片：島根縣立平田高中棒球隊的選手們正由教練聽到高中棒球春季甲子園賽事因新型冠狀病毒正式停賽的消息，2020年3月11日，島根縣出雲市（時事）