春甲停辦 職棒延期 日本各大運動如何因應肺炎風暴？

新型冠狀病毒疫情從中國開始肆虐全球，也讓全世界的職業運動受到莫大衝擊。而在日本，不同於官方當初的保守態度，各大運動在政府正式宣布之前，就導入無觀眾比賽或停辦，這樣的積極作為，讓日本各大體育運動選手至今尚未有確診案例。

各大聯賽相繼中止 2020年3月11日，是東日本大震災（311大地震）的第9年，對喜好日本棒球運動的人來說，更是相當沉重的一天。日本高等學校野球聯盟（高野連）在大阪市內召開記者會，沉痛宣布高中棒球春季甲子園賽事因新型冠狀病毒正式停賽。消息一出，許多日本棒球迷都感到相當惋惜，在電視的街頭訪問中，不少人紛紛表示：「當然是覺得很傷心，不過為了球員的健康，這也是沒辦法的。」 創立於1924年的春季甲子園，是繼夏季甲子園後，最受歡迎的日本學生棒球活動，標榜熱血、青春的學生競技與加油團，更是3月「球春到來」的最佳象徵。然而，日本隨著肺炎疫情不斷升溫，最後讓官方痛苦地宣布停賽，也是為了學生與球迷大眾的健康著想。大會會長丸山昌宏表示：「在有限的考量下想了很多防範策略，但從各種角度來想還是不得不停辦。」 原先在3月4日時，高野連仍盼望能以無觀眾方式開打。然而就在之後一週，日本首相安倍晉三再度呼籲民眾「自我管束10天」來因應肺炎，隨後幾乎所有高中體育活動都面臨停擺，如果春季甲子園仍繼續無觀眾開打，反而會成為特例。高野連也基於學生棒球是「教育」的一環，而非一般職業運動以營利為主的思考下，最後決定停辦。 與此同時，在大阪市體育館內的大相撲春季場所，則是以無觀眾的方式舉辦。偌大的體育館中觀眾席寂靜無聲，只剩相撲力士的嘶吼與審判員的高呼不斷迴盪在館內，22歲的年輕力士鵬山就表示：「跟一般在觀眾包圍中比賽很不同，這次是很珍貴的例子，也可以說舉世稀有」。鵬山本來也有邀請家人來看比賽，但由於無觀眾的禁止令，家人只能透過看電視來加油打氣。 即將開幕的日本職棒，也在日前做出延期開幕的決定，未來將延到4月中旬開賽外，也取消了球季後的高潮系列賽，也不排除一天雙重賽的可能性，讓整個賽事變更緊湊。而職業足球方面，J聯賽先前也於2月底宣布所有比賽延到3月18日，隨後在3月初再度延長到4月初，職業棒球與職業足球也首度攜手舉辦「新型冠狀病毒對策聯絡會議」，日本各項運動此時紛紛展現團結的一面。

做好鉅額損失的準備 日本是亞洲目前職業運動發展最全面的國家，從足球、棒球、籃球等團體競技、到網球、賽車、桌球、高爾夫、溜冰等單人競技、甚至傳統的相撲、圍棋等，都發展出全面的比賽制度與有系統的養成體系。然而，現在這些體系紛紛因為肺炎因素陸續停賽或是延期，失去門票收入、贊助商的廣告與電視節目權利金，讓日本職業運動體系受到全面性地打擊。 但與此同時，跟政府的態度相比，日本各大職業運動在因應肺炎的危機上，反應相對快速。以東京馬拉松來說，早在2月17日時，主班單位就取消一般民眾參加、改為只給200位招待選手規模，也不鼓勵民眾沿路圍觀。女子高爾夫巡迴也在2月20日改為無觀眾比賽、2月25日時職業足球J聯賽也率先延期94場比賽，這都比首相安倍晉三在26日要求全國各大活動「自肅」還要來得早。 此外，各大職業運動在防範傳染的措施上，都寫得明確且要求確實。以職業棒球來說，早在2月初的春訓階段，就要求球迷不得用風船氣球來加油，避免口沫傳染。在每個入口都設置酒精，要求來場球迷都要消毒。2月26日正式實施無觀眾比賽後，日本職棒（NPB）官方也要求各隊力行早上量體溫、定時問診、詳細記錄行動路線、讓球員盡量待在宿舍、就算各自行動也要錯開時間，讓人與人接觸的機會到最小。 同時，NPB也要求採訪的日本媒體，要與選手及教練團間隔超過3公尺，並戴上口罩，進去也要量體溫。雖然讓日本媒體與受訪對象形成一種「隔空喊話」的突兀感，但是到目前為止（3月13日），日本各大職業運動選手尚未出現陽性反應確診者。 跟歐洲與美國等職業運動相比，美國是直到職業籃球NBA猶他爵士隊球星戈貝爾（Ruby Gobert）確診後，官方才知道事態嚴重緊急停賽，爵士隊也出面謝罪。歐洲則是等到義大利足球甲組聯賽尤文圖斯的後衛盧加尼（Daniele Rugani）確診後，才火速展開隔離，但都為時已晚。因此，日本各大運動率先從上而下的要求、並徹底實施各項對策防止肺炎入侵，是相當值得稱讚的。 至於日本為何會出現「政府慢體育界快」的現象，主要還是日本政府在下決策時始終太過考慮國際社會觀感，並擔憂國內經濟衝擊過大，因而最初都採取保守姿態。而體育界在考慮時都是以單一賽事的安全度為出發點，只需以觀眾安危做第一優先，如同先前311大地震後，日本職業棒球就立刻宣布延賽。雖然損失慘重，但層面相對單一，跟國家級整體經濟仍是不同，因此可以很快決定。