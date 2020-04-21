我們的公園革命：臺灣「共融式遊戲場」誕生之日

在日本沒看過的設備

2019春，筆者與家人一起搬至臺北，開始了為期1年的臺北生活。我們滿懷著對臺灣生活的期待來到臺灣，但回想起來，最常去的地方既非夜市也非老街，而是公園。原因是家中小孩正值活潑好動的年紀，但真正被臺灣公園的魅力吸引的，其實是我。

一開始的契機是花博公園美術園區的遊戲場，我在那裡第一次看到供輪椅使用者使用的鞦韆。除此之外還有很多我在日本沒看過的設備，比如裝設安全帶的轉轉椅、連接溜滑梯的無障礙坡道，以及沒有高低落差的無障礙沙坑等等，沙坑裡還設有桌子，供輪椅使用者玩沙。



花博公園裡設置的鞦韆可供坐輪椅者遊玩（筆者攝影）

受到衝擊的我回家之後到處查資料，才認識到「共融式遊戲場(*1)」這個詞，英文就是「inclusive playground」，這是指不論年齡、障礙有無、人種與背景，任誰都能參與遊戲的遊戲場。我們一家便是從此時展開了我們的共融式遊戲場巡迴之旅。

截至2020年2月為止，臺北市共有34座共融式遊戲場，今後2年內將再整修25座公園，增加至59座。





市民的抗議推動了臺北市政府

臺北市開始建設共融式遊戲場，並不是那麼久以前的事。2014年，臺北市受到以守護兒童安全生活為目的成立的「靖娟兒童安全文教基金會」抗議「有許多危險遊具違反中華民國國家標準（CNS）」，因此開始對遊具進行檢驗。不符合CNS標準的便進行拆除，或是更換成塑膠製的成套遊具。

然而接下來便有人開始抗議「孩子遊戲的場地消失了」、「好玩的遊具被拆除了」。2015年11月，30多個反對臺北市公園「改惡」的家庭聚集在臺北市政府前抗議，並召開記者會，她／他們以「還我特色公園」為口號，與小孩一同在麥克風前發聲。

當時參與記者會的李玉華如此說道：「磨石子溜滑梯和有一定高度的攀爬網，這些小孩喜愛的遊具都被陸續拆除，留下的只有『罐頭式設施』，像是彈簧木馬，或是只有3段階梯的低矮溜滑梯。」

我本身也有小孩，所以非常清楚，那樣的遊具頂多能滿足2到3歲的小孩，超過這個年齡之後，小孩便需要更具挑戰性、更刺激的遊具。安全當然是首要考量，但若放任臺北市這樣辦下去，到時候各地都會成為擺著相似成套遊具的「罐頭式公園」，小孩子能打從心底快樂遊玩的，具有特色的遊戲場將會消失無蹤。正是這樣的危機意識，讓她們動了起來。

她們所說的「特色」包含許多概念，像是區域性、多樣性，以及豐沛的自然環境等等，其中最重要的便是「共融」概念。召開記者會前，她們用心查找外國共融式遊戲場的資訊，並在記者會上說明其中的意義。這樣的行動最後終於促使臺北市政府與她們展開對話。