獨留於綠地的鳥居之謎——明石元二郎與臺灣

至今仍長眠在臺灣的明石元二郎，55年短暫的生涯中，舉凡俄國革命、日韓合併等歷史的轉捩點上都有他的身影。本文將回顧明石元二郎的生涯，爬梳與臺灣的密切關係。

臺北市市中心裡有一片名為「康樂公園」的綠地。一如臺灣溫暖的氣候，這裡不但生機盎然，更是一座帶著潤澤綠意的都市綠洲。 公園裡有大小兩座鳥居遺跡，鳥居理當是為神社所建，但此處並沒有神殿或石燈籠，兩座鳥居就這樣孤單地豎立在一片綠地上。這樣的鳥居之所以令人印象深刻，或許是因為一旁鬱鬱蒼蒼的榕樹，帶來南國氣氛所致。 鳥居旁邊設有解說牌，上面記載著，這裡曾經是第七代臺灣總督・明石元二郎的墳墓。也就是說，這座鳥居不是為神社，而是為墳墓修建的。

半輩子在海外度過 筆者先簡單回顧一下明石元二郎的生涯。明石55年的生涯是貨真價實地橫跨世界各地，能大致劃分成高度涉入俄國革命的歐洲時代、參與日韓併合的韓國時代以及臺灣時代，本文則將聚焦在他的臺灣時代。 明石於1864年在福岡誕生，幼時喪父，母親將他和兄長一手拉拔長大，進入陸軍士官學校就讀後從此走上了軍人之路。在陸軍大學時，明石的戰術與數學科目成績優異。當年，數學基於計算彈道的需求而備受重視，明石雖然隸屬步兵科，但他的成績據說卻比炮兵科的學生還好。除此之外，他在語言方面也展露出不同凡響的天份，英語自不在話下，就連德語、法語、俄語也能通。 自陸軍大學畢業後隔年，他的人生出現轉機。明石被調派到參謀本部，在那裡遇見了被譽為「日本諜報活動之父」的川上操六，而川上把「諜報技術」徹底傳授給了明石。

後來明石前往德國留學，並在1895年日清戰爭（譯注：即中日甲午戰爭）之際投身戰線，以近衛師團參謀上尉的身份來到臺灣。北白川宮能久親王率領的近衛師團於5月29日在臺灣北部澳底登陸，當時，明石為了登陸情蒐而成為首批踏上臺灣這塊土地的日本軍人。 接下來的五年時光，明石先後成為日本在法國、俄國、瑞典等各個外館的駐外軍官，除了在當地搜集情報，也運用參謀本部交付的鉅額資金，在後方支援俄國革命，致使俄羅斯王朝陷入混亂，難以繼續和日本開戰。後續催生出的《樸資茅斯條約》等等，已是眾所皆知之事，而這一連串諜報活動以「明石工作（譯注：即諜報行動）」之名著稱。 在日俄戰爭後，日韓併合之時，明石在韓國統監寺內正毅麾下兼任憲兵司令官與警務總長，行「武斷政治」（譯注：軍人主政）。

共同墓園化為貧民窟 日本敗戰後，三板橋墓園陷入淒慘的光景。失去管理後，國共內戰中落敗的中華民國國民黨低階士兵湧入此地住下，看起來就跟貧民窟沒有兩樣。墓碑遭到破壞，上千戶簡陋的破屋散發著不尋常的氛圍。 筆者於1995年造訪此地，當時臺北市決定要把這個地區改劃為綠地，決議拆遷違章建築並提供補償金。居民發起了數次抗爭，後來在超過千名警官的包圍下，執行拆除作業。 就在這時候，鳥居出現了。之所以用「出現」，是因為鳥居被當成住家的樑柱使用，本來從外面是看不見的。筆者也還記得，小路盡處連結鳥居兩端的橫柱懸浮在半空中的模樣。接近細看，鳥居後方的臺座也還在，這裡的確就是明石元二郎的墳墓。 另外，陋屋拆遷後當地發現了約莫2500具不明身分的遺骨，這些遺骨目前安置於臺中市的寶覺寺。

先遷至公園，又輾轉回歸的鳥居 重劃為綠地後，鳥居曾一度搬遷到臺北二二八和平公園，2010年11月才又運回今日的地點。如今已成為綠地的此處已經看不到昔日墳墓的影子，唯有墓碑後方的榕樹依舊，透露著當年的所在之地。 旁邊設有說明牌。鳥居共有兩座，大的屬於明石元二郎的墳墓，另一座則是鎌田正威的。鎌田曾經擔任過總督官房秘書官，是明石的左右手，後來在1935年病逝。 戰後，國民黨政府在臺灣施行偏頗的史觀教育。在擅自解釋的史觀底下，長期持續否定日本統治時代的教育，實行排日政策，直到1990年代李登輝總統執政後推動民主化，言論自由才獲得保障。鄉土研究在這樣的背景下開始興盛，歷史領域中也開始出現一波研究動向，欲直視這塊土地真實的歷程。 於是，明石的存在開始受到矚目。