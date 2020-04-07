歷經SARS後的17年――臺灣已非昔日的臺灣

從17年前SARS風暴的經驗中，政府和人民記取了教訓，在一一落實了醫護對應政策及全民防疫意識高漲的情況下，得以迅速展開有效的防疫行動。

侵襲臺灣的SARS 對於當時的記憶已經有些模糊，但電視裡的那個場景，仍然印象鮮明。那些對著窗外大聲訴說著什麼的人們，口中叫喊著「我要回家」，也有些人一臉空洞茫然的表情，沉默地凝望虛空。 一開始，我並不了解發生了什麼事情，聽了新聞的解說之後，才知道那是SARS的隔離政策。 2003年4月24日12點25分，行政院（譯註：與臺北市政府共同宣布）完全沒有前兆地封鎖了臺北市立和平醫院。留在院內的人員，無論是醫療人員、患者還是家屬，全都在一瞬間當場遭到強制隔離，再也回不了家。有人嘗試突破封鎖，或是從窗戶逃出，但全都被追捕帶回醫院。 醫院就如此地關上了大門。 遭到封鎖隔離的人，在接下來的14天內，不得不承受著病毒確實在院內蔓延的感染恐懼，包括感染SARS可能性極低的外來病患在內，成為不讓病毒向外擴散的政策之下的犧牲對象。 「這麼做，是不是太過份了？」 連我這個日本人都不禁這麼想。 從那天起，我對SARS的相關新聞變得很敏感，從香港來的男子在電車上散播病毒的事件，計程車感染事件，連日持續增加的感染者和死者，還有醫療人員染病殉職。

每天，身邊雖然發生了許多事，但真相到底是什麼卻一點也不清楚，只感到一種不知名的恐懼，正在步步逼近，也許不知何時就會降臨在自己身上，內心惶惶不安。

徹底配戴口罩 從SARS之後經過17年，中國再次爆發了可怕的病毒性傳染病。 或許讓人有些意外，我這次並未感受到SARS時期的恐懼，反而是週遭的高度警覺心及某種極高的防疫意識。 最易於理解的是配戴口罩的狀況。 臺北在SARS之後，對口罩的認知就逐漸深植人心，這幾年即使僅是感冒，只要身體狀況不佳，配戴口罩已經成為常識。 平常我大多在家工作，沒有太多機會與人會面，就算要移動到市區，也都是騎腳踏車前往。因此即使一開始出現武漢肺炎的相關報導，還是覺得離自己太遠，沒有太多實際感覺，幾乎沒有配戴口罩的想法。 我抱持著這樣的想法搭上公車時，立刻感受到與周圍人們的落差。只要在公車裡沒有戴上口罩，或許可能是我的錯覺，會感到周圍的無形壓力，讓人在心中產生某種罪惡感。 即使如此，在1個月之前，還有1、2成的乘客沒有配戴口罩，但目前幾乎已經看不到這種情形。而我現在也戴上了口罩，忘記帶口罩就不好意思搭公車。即使是因空氣不好，只要一咳嗽就會驚動大家。對我而言，公車已成為一個令人精神緊繃的空間。 去藥局買口罩的排隊人群，已經成為現在的日常景象，大家得排隊等待相當長的時間，口罩的產量增加後，最近大概縮短為半小時。但不久之前，要排隊3個小時才買得到。就算排到了，每人也只能購買3個口罩。即使如此，大家仍舊不厭其煩地繼續排隊，想要買到口罩。

在指揮中心凝聚民心的陳時中 電視每天轉播中央流行疫情指揮中心的記者會，我是看這個節目之後才感受到武漢肺炎的威脅，開始關心防疫對策。 這個記者會提供感染情況的相關資訊。我在觀看這個節目時，不禁傾倒於指揮官陳時中的魅力。陳時中發言時口氣穩重，卻絕不顯示出下命令或強制性的姿態。但以罕見的強大領導力，凝聚臺灣全體國民的心。 例如2月8日，乘載1738名乘客在太平洋上漂流了16個小時的豪華遊輪「寶瓶星號」，終於進入基隆港檢疫之後的記者會上，他對大眾如此喊話： 「不要讓謠言左右；政府保證任何訊息都會公開透明，任何的問題我們都願意解答，任何的想法我們都願意溝通，政府動起來，社會動起來，讓臺灣可以平平安安。」 我從未聽過政府如此發言，讓人耳目一新。 陳時中的做法始終一以貫之。排除一切的政治考量與個人利害，秉持唯一原則「在病毒的侵襲下守護國民」，向前邁進。見到他如此奮鬥姿態，即使平常對政府有諸多不滿的臺灣人，應該也會信賴他吧。 我也充滿好奇地關注著大甲媽祖遶境將會如何協商一事。這個臺灣最大規模的宗教活動，將有大約2百萬人進行為期1週的徒步進香，除了信眾之外，幾乎所有人都擔心發生群聚感染，而希望能暫停舉辦，但該活動不僅有30億元的經濟效果，主辦單位也朝著繼續舉辦的方向，著手進行著相關事宜。因此，要喊停並非易事，不過陳時中卻說服了主辦單位。當時從他口中說出了這句名言： 「不要讓媽祖憂心」 聽到這句話，即使是虔誠的信眾，也會接受暫停舉辦遶境活動吧。這句話讓連不是信眾的我，也不禁落淚。 雖然覺得這麼說還有點太早，但我問了大約20個認識的人：「到目前為止，誰是防疫對策的MVP？」「大家都很努力，不過硬是要舉出一個人的話，那就是陳時中。」很多人都說出了他的名字。