東京奧運確定延期，選手憂心忡忡

由於新型冠狀病毒帶來的肺炎疫情在世界範圍內蔓延，東京奧運將延期1年舉辦。奧運延期，屬於史無前例的非常事態。對此，選手們雖然在年齡和參賽資格重定等問題上對未來有所擔心，但也開始重拾信心。

重定參賽資格是不合理的

福岡堅樹在去年秋季舉行的橄欖球世界盃賽上表現活躍，也是東京奧運7人制橄欖球項目日本男子代表團的候補成員。他在3月24日更新推特，上傳了一張貓的圖片，配文「當下會發生什麼樣的意外還不清楚，老家送來的這隻貓咪真正成了我的慰籍」，並表示要轉換心情，「自己無法掌控的事情多想也沒用，我只能繼續做好自己力所能及的最佳準備」。

柔道男子60公斤級選手高藤直壽此前已經獲得了東京奧運參賽資格，他也不斷更新推文，聲稱「2020東京奧運要變成2021年東京奧運？不管怎樣，我已經做好了隨時比賽的準備」，還表示要堅持不懈，「奧運之前，首先要打敗新型冠狀病毒，勤洗手，多漱口」。

同時他也吐露了自己複雜的心情，「要是必須重定參賽資格就太不合理了。讓已經確定參賽資格的選手和還沒確定資格的選手比賽，在精神層面上是不公平的。已經確定資格反倒成為一個不利因素，這很不合理，還是希望體育運動能夠公平公正」。

男子游泳項目選手入江陵介則發推表示，「現在有很多關於東京奧運與帕運將如何如何的新聞……最關鍵的是，要保護好自己的身體健康，生命最重要」。

如果延期兩年就放棄參賽

另一方面，對於那些將東京奧運視為自己競技生涯最後巔峰時刻的選手來說，延期1年是一種負擔。倫敦和里約奧運獎牌得主、女子舉重選手三宅宏實，在面對共同社採訪時表示有些困惑，「延期1年有點太久了。在體力上、年齡上，我覺得都是負擔。要是延期兩年的話，我就不打算參賽了」。雖然還沒有獲得參賽資格，但為了明年的奧運，她表示「我不想就這樣中途放棄，我會重新設定目標去努力」。

而已獲東京奧運參賽資格的男桌球選手水谷隼，明年夏天將以32歲「高齡」迎接奧運。他發的推文很簡單「I can do it（我能行）」，同時配了一張臉部經老化處理過的照片，以自嘲方式表示即便年紀更大了也要努力拼搏。粉絲們紛紛點贊——「這推文還是那風格，果然是搞怪天才」「都這時候了，還這麼想得開呀」。

希望東京奧運成為慶祝世界戰勝全球性大流行疾病的契機

目前，肺炎疫情正在海外其他國家急速蔓延。越來越多的外國選手們對延期決定表示歡迎和安心。肯亞選手Eliud Kipchoge是男子馬拉松項目的世界紀錄保持者，也是里約奧運馬拉松冠軍。他對奧運延期表示歡迎，「我認為東京奧運延期到2021年舉辦是非常明智的決定」。今年11月將迎來36歲的他，仍信心十足地表示，「為了衛冕奧運冠軍，我很期待明年訪問日本」。

里約奧運男子場地自由車項目冠軍、英國選手Callum Skinner發推表示，「希望2021年的東京奧運，成為慶祝世界戰勝全球性大流行疾病的盛會」。

標題圖片：國中生為東京奧運「復興之火」的聖火盤點火（時事）