臺灣的數位政務委員──唐鳳（Audrey Tang）正受到日本的熱切關注。筆者於2019年12月公開的Yahoo新聞特輯報導〈「政治的進步有賴於全民參與」――專訪38歲的「臺灣IT大臣」唐鳳〉中，採訪本人。在過程中，筆者所看到的唐鳳的真實一面。

臺灣的數位政委 臺灣的行政院政務委員相當於日本的無任所大臣，而擔任數位政委（日本稱IT大臣）的唐鳳則是負責臺灣的IT政策。 主要工作除了負責打造「開放的臺灣政府」以外，為了實現為社會問題找出創新的解決方法「社會創新」（Social innovation）和鼓勵「年輕人的政治參與」，支援政府相關機構進行數位化，並且舉辦「總統盃黑客松」競賽活動，讓民間的學者專家一起集思廣益來解決社會問題。 她率領的團隊「行政院公共數位創新空間PDIS（Public Digital Innovation Space）」的活動，全部在網路上公開。 還有，唐鳳除了擔任數位政委以外，同時在臺灣內外各式各樣的團體兼任理事，龐大的工作量超乎想像。





「霸凌只有一年而已」反映出她的豁達 由筆者執筆的Yahoo新聞特輯報導，雖然是特輯，但是準備時間長達半年，以網路媒體的文章來說是很罕見的。我大致瀏覽過臺灣網路上的相關情報，大部分的報導都聚焦於「唐鳳在小時候遇到嚴重霸凌」，於是我從採訪前就開始想像她一路走來的人生受了多少苦難，擅自為她的遭遇感到心痛不已。 然而，在接受採訪時，沒想到唐鳳是一派輕鬆地笑著說道： 「如果因此讓學校、老師或是同學的風評受損，我會過意不去，所以關於這一點千萬要讓我修正。我是在小學二年級遇到霸凌，只有一年而已。過去我就讀過三所幼稚園、六所小學，還有一年的中學，我在這十年間經歷過十所不同的學校。因為一有狀況就立刻轉學，所以霸凌不會一直持續存在。轉學的部分原因也在於我自身的適應問題。」 感到驚訝的筆者不假思索地問道：「跟臺灣網路上寫的完全不一樣，不能至少修正很多人都會參考的維基百科嗎？」她立即回答：「維基百科是『以他人發表的情報為基礎，由第三人編輯的地方』，因此留給各式各樣的人進行編輯的空間。因為有當事人不可以編輯情報的原則，所以我不會去變更內容。」 筆者窮追不捨地問道：「那麼由我來訂正情報的話，可以嗎？」她的回答如下： 「因為你也是採訪我的當事人，所以應該不行喔（笑）。如果是由看了你們報導的第三人進行編輯的話，就沒問題了。」 擔任政委前，已在推動網路上的立法 在上述的對話中，唐鳳給我的印象是相當重視規則的人。 那也不意外，因為唐鳳在擔任數位政委的更早之前，從15歲左右開始就在IETF（網際網路工程任務組。制定在網路上利用的技術標準的組織）上，參與制定網路上的規則，在W3C（World Wide Web Consortium。推動Web技術標準化的非營利團體）進行通信規則的決策等，參與制定跨國境的網路世界的規則。 對此，她表示「因為網路沒有國界，所以沒有國家的概念，但是在那裡參與過的工作全部和政治有著相似之處」。對她而言，身為臺灣的數位政委，她的活動和上述的工作似乎沒有兩樣。

本人在雲端上確認報導內容 在公開特輯報導之前，向唐鳳本人進行內容確認。 筆者使用可以直接在線上進行同時編輯的「Google文件」，上傳原稿的檔案。 沒想到，唐鳳本人在文件上降臨了。 唐鳳現身在同個文件上，而且她一出現，就用非常驚人的速度確認原稿內容，留下評論的痕跡讓人一目了然。 關於唐鳳留下評論的訂正部分，一來一往在文件上進行幾次修改之後，她一確認好，當下就按下「完成」的按鈕，瀟灑地離開了文件。 就連細微之處，也看得出她誠懇的工作態度，令人佩服的五體投地。

用EQ看人的臺灣 在日本，經常是用「IQ180」來介紹唐鳳。在臺灣則是用「天才」來形容她，但鮮少會提到智商指數（IQ）。 這被認為與唐鳳自己曾經講過「長大以後，談論IQ（智商指數）沒什麼意義」有關，但也和筆者在臺灣感受到的「臺灣人在看人時，重視EQ（Emotional Quality：情商指數）」這一點有很大的影響。 不管頭腦多麼聰明，一言一行都不尊重對方的人被認為「EQ差」，在臺灣也不會受到如此廣泛的歡迎吧。 筆者也在這次介紹的小插曲裡，隨處感受到她的高EQ。