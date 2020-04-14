下定決心成為「2021年的聖火跑者」

一度也規劃了臺日交流活動……

3月底，我收到一封電子郵件，來自2020年東京奧運聖火跑者的聯絡窗口，標題是「東京2020奧運聖火傳遞的延期通知」。這封郵件裡清楚地寫明：「若延期後的東京2020奧運聖火日程一旦出爐，已獲邀擔任聖火的跑者，可以優先以聖火跑者的身份參與聖火傳遞。」

這1個月以來，我過得相當忐忑不安，因為我獲選為東京奧運的聖火跑者。東京奧運將「如期舉辦」、「停辦」或是「延期」的流言滿天飛，覺得有可能停辦的不安情緒高漲，但結果是延期1年舉辦，確定在明年7月舉辦，比起停辦實在好多了。我的奧運還沒結束。

以聖火跑者的身份參與奧運，對我而言是個相當重要的計畫，因為除了跑步傳遞聖火，配合聖火的傳遞，同時也進行著臺日交流活動的規劃與準備。因而延期這件事，其實讓我相當失望。即使如此，在2021年奧運之前，重新燃起身為聖火跑者的決心，如何維持心中動力，是我現在最需要思考的事情。

怨恨新型冠狀病毒

由我擔任火炬手傳遞聖火的時間與地點，原本是在6月2日的石川縣中能登町。身為臺日混血的我，父親出生於基隆，中能登則是我母親姓氏一青的根源地。這樣的緣分讓我被任命為中能登町的親善大使。當我的著作改編成電影，在當地拍攝外景時，也獲得中能登町居民們的大力協助，因此很想回報那些恩情。於是我抱著那樣的心情，應徵了石川縣的聖火跑者，也幸運中選。獲選後計畫了從臺灣邀請觀光團前來，舉行臺日交流的紀念活動，也已找到旅行社和相關的協力人員，在接下來就要發表的時候傳來延期消息，所以我真的非常怨恨新型冠狀病毒。

當然心中早有覺悟，也有鬆了一口氣的感覺，不過伋有一半「想要跑」的心情。但比起舉行聖火傳遞儀式之後，奧運卻停辦的狀況，或者在沒有觀眾的情況下傳遞聖火，這個結果還是讓人充滿希望。

不過仍無法鬆懈大意，現階段東京奧運雖延期1年，一般而言開發疫苗最少需要18個月的時間，也預期未來南半球的感染會因氣候變化而加速擴散。由於還不清楚疫情未來會如何發展，平常依然得維持警戒之心。

雖然無法保證1年之後新型冠狀病毒的疫情就能獲得解決，也能理解延期2年不太現實。若1年後還是不行，導致停辦也是無可奈何，心中要有放棄的心理準備。

而我對這次政府的因應措施不滿的地方在於，明明知道難以按照原訂計劃舉行，卻未能中止聖火相關活動繼續進行。應該也有過「在定案前，不舉行聖火相關活動」的意見才對。正因為處於緊急時刻，更希望日本政府和國際奧會（IOC）可以好好地向國民說明惡劣狀態下的應變措施。若負責人說「絕對如期舉行」，我們一般市民也只能相信。奧運決定暫停之前，曾有人辭去聖火跑者的任務而招致批判聲浪，但我非常了解辭退者的心情，我也不想抱著那種不上不下的心情跑步傳遞聖火。



