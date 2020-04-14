下定決心成為「2021年的聖火跑者」社會 運動 東京2020 臺灣香港
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一度也規劃了臺日交流活動……
3月底，我收到一封電子郵件，來自2020年東京奧運聖火跑者的聯絡窗口，標題是「東京2020奧運聖火傳遞的延期通知」。這封郵件裡清楚地寫明：「若延期後的東京2020奧運聖火日程一旦出爐，已獲邀擔任聖火的跑者，可以優先以聖火跑者的身份參與聖火傳遞。」
這1個月以來，我過得相當忐忑不安，因為我獲選為東京奧運的聖火跑者。東京奧運將「如期舉辦」、「停辦」或是「延期」的流言滿天飛，覺得有可能停辦的不安情緒高漲，但結果是延期1年舉辦，確定在明年7月舉辦，比起停辦實在好多了。我的奧運還沒結束。
以聖火跑者的身份參與奧運，對我而言是個相當重要的計畫，因為除了跑步傳遞聖火，配合聖火的傳遞，同時也進行著臺日交流活動的規劃與準備。因而延期這件事，其實讓我相當失望。即使如此，在2021年奧運之前，重新燃起身為聖火跑者的決心，如何維持心中動力，是我現在最需要思考的事情。
怨恨新型冠狀病毒
由我擔任火炬手傳遞聖火的時間與地點，原本是在6月2日的石川縣中能登町。身為臺日混血的我，父親出生於基隆，中能登則是我母親姓氏一青的根源地。這樣的緣分讓我被任命為中能登町的親善大使。當我的著作改編成電影，在當地拍攝外景時，也獲得中能登町居民們的大力協助，因此很想回報那些恩情。於是我抱著那樣的心情，應徵了石川縣的聖火跑者，也幸運中選。獲選後計畫了從臺灣邀請觀光團前來，舉行臺日交流的紀念活動，也已找到旅行社和相關的協力人員，在接下來就要發表的時候傳來延期消息，所以我真的非常怨恨新型冠狀病毒。
當然心中早有覺悟，也有鬆了一口氣的感覺，不過伋有一半「想要跑」的心情。但比起舉行聖火傳遞儀式之後，奧運卻停辦的狀況，或者在沒有觀眾的情況下傳遞聖火，這個結果還是讓人充滿希望。
不過仍無法鬆懈大意，現階段東京奧運雖延期1年，一般而言開發疫苗最少需要18個月的時間，也預期未來南半球的感染會因氣候變化而加速擴散。由於還不清楚疫情未來會如何發展，平常依然得維持警戒之心。
雖然無法保證1年之後新型冠狀病毒的疫情就能獲得解決，也能理解延期2年不太現實。若1年後還是不行，導致停辦也是無可奈何，心中要有放棄的心理準備。
而我對這次政府的因應措施不滿的地方在於，明明知道難以按照原訂計劃舉行，卻未能中止聖火相關活動繼續進行。應該也有過「在定案前，不舉行聖火相關活動」的意見才對。正因為處於緊急時刻，更希望日本政府和國際奧會（IOC）可以好好地向國民說明惡劣狀態下的應變措施。若負責人說「絕對如期舉行」，我們一般市民也只能相信。奧運決定暫停之前，曾有人辭去聖火跑者的任務而招致批判聲浪，但我非常了解辭退者的心情，我也不想抱著那種不上不下的心情跑步傳遞聖火。
身為「臺灣代表」
這次雖然獲選聖火跑者，分配到的距離僅有200公尺，若以時速6公里的速度前進，2分鐘就會跑完。但如果這2分鐘都沒有什麼作為，那麼可能白白浪費了寶貴時間。因此想要好好地結合交流活動進行。這就是連結臺日雙方的我，必須扮演的角色。
特別想讓臺灣人可以盡情享受鄰國日本主辦的奧運。雖然臺灣可以參加奧運，但只能使用「中華台北」的名稱。臺灣人雖然不甘願，但為了參加奧運也只能忍氣吞聲。我希望能在臺灣人面前，以「臺灣代表」的身份在石川縣跑步傳遞聖火，一起享受參與奧運的樂趣。
正式成為奧運的聖火跑者後，我一邊聯絡中能登町的町長和臺灣的朋友請求協助，同時開始規劃活動。目的在於促進臺日交流，同時也讓臺灣人一起體驗奧運。為了達成這些目標，將主題定為「臺灣報恩交流團～和一青妙一起走奧運」，決定在臺灣籌組奧運觀光團，預定4天5夜的行程，先遊覽石川縣和中能登町，希望增進與當地居民的親睦關係，最後與擔任聖火跑者的我一同享受奧運的熱鬧氣氛。但奧運決定延期，這些計畫都化為泡影，不過等到再度決定東京奧運的舉辦日期，聖火傳遞的日程也確定後，期待很多臺灣人能前來共襄盛舉。希望能將這次延期當作再次檢視相關計畫的機會，讓行程規劃能夠更加愉快充實。
我希望，臺灣人能夠更加親近奧運活動。由於中華人民共和國不承認兩個中國的方針，臺灣不僅無法爭取成為奧運主辦國，也只能以Chinese Taipei（中華臺北）的名稱參加奧運，更被迫使用「中華臺北奧運會旗」以及「國旗歌」。
使用「臺灣」這個名稱在臺灣已經成為共識。Chinese Taipei的名稱，以及融合奧運五色環和臺灣國旗所設計出的「中華臺北奧運會旗」，讓見到的人總覺得有些隔閡。吟唱並非國歌的「國旗歌」也令人產生違和感。
身上流著臺灣人和日本人血液的我，雖然是以日本人的身份，擔任東京奧運的聖火跑者，內心卻是抱著臺灣代表的心情在傳遞聖火，願臺灣人也能獲得共同參與東京奧運的感受。
臺灣人在奧運
臺灣在戰前就已經與奧運有所關聯。首位參加奧運的臺灣選手是張星賢，他獲選為日本國手，參與了1932年的洛杉磯奧運和1936年的柏林奧運。臺灣人柯子彰當時就讀早稻田大學，成為日本橄欖球國手後相當活躍，張星賢接受了柯子彰等人的邀請，決心前往早大留學，持續進行田徑訓練。之後張星賢雖然登上了奧運殿堂參與比賽，但很可惜地未能拿到獎牌。
在日本統治之下，臺灣原住民的優異體能，獲得日本政府的高度評價，以1940年的東京奧運為目標，開始著力於原住民田徑選手的發掘與強化。結果發掘了兩位阿美族的選手Kasauburau（カサウブラウ）和Rakenamo（ラケナモ），被視為有希望登上奧運競技場並奪得獎牌。不過由於戰爭爆發，導致1940年的東京奧運停辦，臺灣選手活躍於奧運殿堂的美夢，也化為泡影。假使獲得獎牌，雖被視為「日本選手」，無疑地仍會在臺灣歷史留下光榮的紀錄。但戰前沒有臺灣選手獲得奧運獎牌。
戰後首次以臺灣國手身份奪得奧運獎牌的是，1960年羅馬奧運十項全能競賽中得到銀牌殊榮的楊傳廣。他也是阿美族出身，之後也曾參與1964年的東京奧運，不過未能奪得獎牌。臺灣以「中華民國臺灣」的名稱參加1960年的羅馬奧運，而1964年東京奧運的參賽名稱則是「臺灣」。每次參加奧運，臺灣的參賽名稱一直變，非常無奈。
1964年東京奧運，臺灣曾以「臺灣」的名稱參加，現在的情況來說實在耐人尋味。雖然有許多如楊傳廣和吳阿民等選手，在田徑場上爭取奧運獎牌，但都未盡人意，無法達成在世界上發揚臺灣之名的夢想。
石川縣和臺灣的淵源
我將在石川縣手持火炬跑步傳遞聖火，而此地與臺灣擁有深厚淵源。出身金澤市的八田與一曾在戰前臺灣的臺南建設烏山頭水壩，為振興農業貢獻心力，每年一到他的忌日，許多人會從石川縣造訪臺南，前往當地他的墓前，參與祭拜儀式。非常巧的是，2020年正好時逢烏山頭水壩開工100週年、竣工90週年的紀念，預定要舉辦盛大的慶祝活動。
金澤市議會和臺南市議會簽訂了友好交流協定，讓臺南市和金澤市、加賀市締結友好關係，由於身為臺南市首任親善大使，雖然僅是綿薄之力，我打算盡力扮演連結臺灣與石川的角色。
石川縣和臺灣之間有直航班機往來，北陸新幹線業已開通，交通更加便利的「石川縣」，逐漸成為眾人嚮往的觀光勝地。溫泉旅館加賀屋也相當知名，不過目前還是很少有臺灣人前往像是風光明媚的能登半島等地遊覽，將足跡拓展到石川縣整體。而位於金澤和能登半島中間的中能登町，擁有古老歷史與豐富文化，我希望更多臺灣人能知道這個地方。
向臺灣報恩
回憶過往，2013年9月正式決定由東京時隔56年第2次主辦奧運――也就是2020年的東京奧運。當時瀧川克莉絲汀（滝川クリステル）女士的介紹演說，讓「日式的熱情好客」（お‧も‧て‧な‧し）成為流行語，至今仍舊記憶猶新。2011年發生東日本大震災，造成日本的巨大傷痛，因而將這次的東京奧運定位成「復興奧運」，在這7年之間如同希望之光一般進展至今。東日本大震災之際，日本獲得了來自臺灣的鉅額捐款，無論在物質上還是精神上都得到臺灣人的大力支持，對此我心中浮現的盡是感謝。
對於這次的新型冠狀病毒，經歷過2003年SARS風暴的臺灣，在防疫上比日本超前好幾步，防疫措施獲得了全世界的讚賞。作為真正的朋友，我衷心祈禱日本的疫情能早日趨緩，也算回報臺灣對日本的持續關心。然後在2021年，希望能以聖火跑者的身份，和很多臺灣人一起參加東京奧運，讓世界看見臺灣和中能登町。
標題圖片：舉起聖火的原男子柔道選手野村忠宏先生（右）和原女子角力選手吉田沙保里女士（左），2020年3月20日，宮城縣東松島市航空自衛隊松島基地（時事）