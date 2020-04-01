被臺灣人深愛的志村健

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臺灣對於因為新型冠狀病毒引發的肺炎，讓喜劇藝人志村健不幸過世一事，跟日本感到同等悲痛。連蔡英文總統，也在推特上表達悼念之意。在1990年代日本文化的開放下，志村健的綜藝節目讓臺灣人感到真正的快樂，志村健的節目、與志村健的搞笑，都是臺灣社會的共同記憶。
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臺灣各界紛紛表示哀悼之意

喜劇藝人志村健在3月29日夜晚，因為新型冠狀病毒引發的肺炎，在東京都內的醫院過世，享壽70歲。在這還能備受期待的活躍年齡之際過世令人感到婉惜。他直到最近都還積極地出演各種節目，在3月30日開始播放的NHK晨間連續劇，他也有參與拍攝。此外睽違21年的電影演出，他人生首次主演的電影「電影之神」（暫譯），也在拍攝前突然臨時叫停，實在太殘忍了。

志村健是在1970年到80年代間博得好評的綜藝節目「8點了！全體集合！」中，代替荒井注而成為漂流者（The Drifters）的成員，一直以來都引領著日本茶餘飯後的搞笑時光。漂流者中，特別是加藤茶與志村健特別受到歡迎，小學時的同學間還會分「志村健派」、與「加藤茶派」來擁護自己喜歡的藝人，這樣的話題始終樂此不疲。我自己是「志村健派」，對於他有點灰暗中悲傷的幽默感特別喜歡。

坦白說，電視上少了志村健的身影，真的是無法想像。志村健感染新型冠狀病毒後，不過短短的兩週就病故，30日的一整天，全日本都陷入了悲傷與震驚中。

然後，恐怕臺灣是全世界中僅次，或者是跟日本一樣對於志村的過世抱持著同樣的悲痛吧。

臺灣媒體將消息放在網站首條、臉書與BBS上，對於志村健的死去留言紛紛出現，發生了被稱作「洗版」的現象。

蔡英文總統也在30日時於推特上表示「志村健桑，感謝您超越國境、帶給臺灣人許多歡笑與元氣，相信您即使在天國，也一定會帶給很多人歡笑的吧。在此衷心為您哀悼祈福。」蔡英文總統的推特也在NHK晚間7點的新聞中被引述。臺灣的藝人與政治界，都依序表達了哀悼之意。對於外國人居然有這樣的反響，一般常識來說真的是不太可能。

在志村健過世後，臺灣總統蔡英文也在社交網站推特上發表對志村的感謝與懷念。

志村健是臺灣人共同的記憶

為何志村健在臺灣會受到這樣的愛戴？這也是因為，臺灣有其相當獨特的理由存在。

志村健的搞笑節目是在約1980年代後半被介紹到臺灣來的，當時的臺灣還處於戒嚴令下，日文的節目基本上是不能被播放的。但是，盜版的錄影帶店在當時偷偷租售日本的綜藝節目，志村健的節目居然是最受到歡迎的。直到了1992年，日文的電視節目正式解禁，正好也碰到日本綜藝節目的全盛期，志村健的存在在臺灣社會間一夕變得廣為人知。

喜好日本文化的人被稱為「哈日族」，發明這個詞的散文作家哈日杏子就說「在臺灣還沒有有線電視（第四臺）時，他的搞笑透過錄影帶讓很多臺灣人得到歡樂。對很多人來說，志村就是相當重要的共同記憶」。

因為志村健的節目讓很多臺灣人對日本文化感到興趣，進而變成哈日族的臺灣人在當時變得相當多。

對於志村健的印象，哈日杏子回顧「他一直都用豐富的表情、並且相當有活力。雖然有些搞笑橋段一直在危險邊緣，但是志村健無法讓你責備的可愛允許這樣做」。

特別是在日本文化的開放時期製作的節目「志村健的沒問題啦」（1987-1993），在臺灣被翻做「志村大爆笑」放送，博得超高人氣。當時在節目中他有個「怪叔叔」綽號，「怪叔叔」也是這個節目中最受歡迎的一個段落，之後臺灣對於志村健就有了「怪叔叔」的特別印象。

臺灣的搞笑藝人，也在當時模仿志村健的搞笑風格中，慢慢磨練演藝技能。連在戒嚴令下當時，對於搞笑風格相對嚴格的臺灣綜藝界，也受到了志村健自由奔放的搞笑刺激。對於志村健相當尊敬的藝人們，也對他的過世在社交網站上表達哀悼之意。

志村健等同臺灣的豬哥亮？

我向臺灣友人詢問「對志村健有什麼印象？」時，總是會聽到有人回「他就是臺灣的豬哥亮吧」。豬哥亮是臺灣非常受歡迎的搞笑藝人，怪奇的髮型與狂放的服裝，遊走在法律邊緣的幽默博得相當高的人氣。志村健也是在加入漂流者後，在以前被認為是友好家庭般印象的漂流者中，最頑皮的最小的小孩，在危險邊緣的搞笑中讓朋友們邊感到困惑邊讓其發笑，兩人在這樣子的風格上確實有相似之處。

有點不同的是，豬哥亮後來以電影演員之姿在目前大大活躍，志村健則是堅持「我是一個搞笑演員」，因而拒絕了許多電影演出的機會。但是，志村健仍在1999年演出電影，在高倉健主演的「鐵道員」中，雖然很短一幕，但是演技壓倒性地綻放出光芒，在我心中留下深刻的印象。

與金城武的日亞航空廣告

根據臺灣媒體說法，志村健最後造訪臺灣是在「志村動物園」的拍攝，當時於2018年造訪臺北。志村健本身就很喜歡臺灣，來來去去就共10次以上造訪臺灣的經驗。

他特別喜歡的是位於臺北林森北路的腳底按摩店「豪門世家理容名店」。我先前也去過不少次，在入口就有大大的志村健照片。「志村大爆笑」節目中，他跟藝人上島龍平一起造訪，在忍受腳底按摩的極度疼痛之餘他也愛上了該店，之後也拜訪了好幾次。

我印象最深的，就是志村健跟日臺混血的人氣演員金城武一起造訪臺灣，在臺灣各地漫步拍攝臺灣觀光宣傳日本亞細亞航空的廣告片段。

當時，志村健座在金城武騎的腳踏車上，在淡水的巷弄中穿梭。看著淡水河、吃著胡椒餅。隨後跟著金城武一起造訪臺灣東海岸的志村健，在當地的婆婆媽媽們介紹下一起吃著臺灣特有的水果釋迦，吃的滿嘴都是很美味的模樣。

志村健被起用當作廣告主角，就是因為他在臺灣原先擁有超高的知名度。在跟當紅的帥哥演員金城武一起搭檔下變成絕妙的雙人組，這是相當深植在記憶中的廣告。

憤怒與悲傷的評論接踵而至

在臺灣總統蔡英文哀悼之餘，臺灣的立法委員林靜儀也在臉書上貼文表示「看到志村健因武漢肺炎逝世，還是很難過。看到全球各地因為這個傳染病受苦的人民，甚至因此死亡的醫療人員，更是感到憤怒。WHO，你們真的盡責了嗎？」，表現出憤怒之餘，讓人家了解臺灣對於WHO的評價是相當不好的。

立法委員鄭運鵬也表示志村健是「從小到大的偶像，祝您好走。」，立法委員陳柏惟也說「我小時候電視上最看到的就周星馳、豬哥亮、志村健吧」。

對於臺灣而言，日本的藝人與演員中，常常有比日本還要熱愛的人。好比說酒井法子或飯島愛等，她們的新聞過去都受到臺灣高度關注。只是，志村健的場合，他是受到廣大世代注目的藝人，當然因為新型冠狀病毒讓他過世也是原因，這是他在臺灣一直以來受到高度關注的結果。

日本也同樣，東京都知事小池百合子對於志村健的死表示「談到志村健，真的很感謝他以真正的娛樂家之姿，提供給了大家快樂與歡笑。最後，他帶著悲傷與新型冠狀病毒的危險性，給了大家最真切的訊息。」志村健因新型冠狀病毒而死給了日本年輕人極大震撼，對於到目前為止不算是相當積極的傳染病預防上，也許是個改變他們的契機。

標題圖片：出席三路鐵道開業30周年紀念企劃展開幕紀念活動時，粉墨登場的喜劇藝人志村健，2014年6月3日，東京都港區（時事）

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