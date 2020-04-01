被臺灣人深愛的志村健

臺灣對於因為新型冠狀病毒引發的肺炎，讓喜劇藝人志村健不幸過世一事，跟日本感到同等悲痛。連蔡英文總統，也在推特上表達悼念之意。在1990年代日本文化的開放下，志村健的綜藝節目讓臺灣人感到真正的快樂，志村健的節目、與志村健的搞笑，都是臺灣社會的共同記憶。

志村健是臺灣人共同的記憶 為何志村健在臺灣會受到這樣的愛戴？這也是因為，臺灣有其相當獨特的理由存在。 志村健的搞笑節目是在約1980年代後半被介紹到臺灣來的，當時的臺灣還處於戒嚴令下，日文的節目基本上是不能被播放的。但是，盜版的錄影帶店在當時偷偷租售日本的綜藝節目，志村健的節目居然是最受到歡迎的。直到了1992年，日文的電視節目正式解禁，正好也碰到日本綜藝節目的全盛期，志村健的存在在臺灣社會間一夕變得廣為人知。 喜好日本文化的人被稱為「哈日族」，發明這個詞的散文作家哈日杏子就說「在臺灣還沒有有線電視（第四臺）時，他的搞笑透過錄影帶讓很多臺灣人得到歡樂。對很多人來說，志村就是相當重要的共同記憶」。 因為志村健的節目讓很多臺灣人對日本文化感到興趣，進而變成哈日族的臺灣人在當時變得相當多。 對於志村健的印象，哈日杏子回顧「他一直都用豐富的表情、並且相當有活力。雖然有些搞笑橋段一直在危險邊緣，但是志村健無法讓你責備的可愛允許這樣做」。 特別是在日本文化的開放時期製作的節目「志村健的沒問題啦」（1987-1993），在臺灣被翻做「志村大爆笑」放送，博得超高人氣。當時在節目中他有個「怪叔叔」綽號，「怪叔叔」也是這個節目中最受歡迎的一個段落，之後臺灣對於志村健就有了「怪叔叔」的特別印象。 臺灣的搞笑藝人，也在當時模仿志村健的搞笑風格中，慢慢磨練演藝技能。連在戒嚴令下當時，對於搞笑風格相對嚴格的臺灣綜藝界，也受到了志村健自由奔放的搞笑刺激。對於志村健相當尊敬的藝人們，也對他的過世在社交網站上表達哀悼之意。 志村健等同臺灣的豬哥亮？ 我向臺灣友人詢問「對志村健有什麼印象？」時，總是會聽到有人回「他就是臺灣的豬哥亮吧」。豬哥亮是臺灣非常受歡迎的搞笑藝人，怪奇的髮型與狂放的服裝，遊走在法律邊緣的幽默博得相當高的人氣。志村健也是在加入漂流者後，在以前被認為是友好家庭般印象的漂流者中，最頑皮的最小的小孩，在危險邊緣的搞笑中讓朋友們邊感到困惑邊讓其發笑，兩人在這樣子的風格上確實有相似之處。 有點不同的是，豬哥亮後來以電影演員之姿在目前大大活躍，志村健則是堅持「我是一個搞笑演員」，因而拒絕了許多電影演出的機會。但是，志村健仍在1999年演出電影，在高倉健主演的「鐵道員」中，雖然很短一幕，但是演技壓倒性地綻放出光芒，在我心中留下深刻的印象。