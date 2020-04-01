被臺灣人深愛的志村健

被臺灣人深愛的志村健國際 社會 文化 生活
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臺灣各界紛紛表示哀悼之意
喜劇藝人志村健在3月29日夜晚，因為新型冠狀病毒引發的肺炎，在東京都內的醫院過世，享壽70歲。在這還能備受期待的活躍年齡之際過世令人感到婉惜。他直到最近都還積極地出演各種節目，在3月30日開始播放的NHK晨間連續劇，他也有參與拍攝。此外睽違21年的電影演出，他人生首次主演的電影「電影之神」（暫譯），也在拍攝前突然臨時叫停，實在太殘忍了。
志村健是在1970年到80年代間博得好評的綜藝節目「8點了！全體集合！」中，代替荒井注而成為漂流者（The Drifters）的成員，一直以來都引領著日本茶餘飯後的搞笑時光。漂流者中，特別是加藤茶與志村健特別受到歡迎，小學時的同學間還會分「志村健派」、與「加藤茶派」來擁護自己喜歡的藝人，這樣的話題始終樂此不疲。我自己是「志村健派」，對於他有點灰暗中悲傷的幽默感特別喜歡。
坦白說，電視上少了志村健的身影，真的是無法想像。志村健感染新型冠狀病毒後，不過短短的兩週就病故，30日的一整天，全日本都陷入了悲傷與震驚中。
然後，恐怕臺灣是全世界中僅次，或者是跟日本一樣對於志村的過世抱持著同樣的悲痛吧。
臺灣媒體將消息放在網站首條、臉書與BBS上，對於志村健的死去留言紛紛出現，發生了被稱作「洗版」的現象。
蔡英文總統也在30日時於推特上表示「志村健桑，感謝您超越國境、帶給臺灣人許多歡笑與元氣，相信您即使在天國，也一定會帶給很多人歡笑的吧。在此衷心為您哀悼祈福。」蔡英文總統的推特也在NHK晚間7點的新聞中被引述。臺灣的藝人與政治界，都依序表達了哀悼之意。對於外國人居然有這樣的反響，一般常識來說真的是不太可能。
志村けんさん、国境を超えて台湾人にたくさんの笑いと元気を届けくれてありがとうございました。きっと天国でもたくさんの人を笑わせてくれることでしょう。— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 30, 2020
ご冥福を心から祈ります。 pic.twitter.com/8TCe9udxpC
志村健是臺灣人共同的記憶
為何志村健在臺灣會受到這樣的愛戴？這也是因為，臺灣有其相當獨特的理由存在。
志村健的搞笑節目是在約1980年代後半被介紹到臺灣來的，當時的臺灣還處於戒嚴令下，日文的節目基本上是不能被播放的。但是，盜版的錄影帶店在當時偷偷租售日本的綜藝節目，志村健的節目居然是最受到歡迎的。直到了1992年，日文的電視節目正式解禁，正好也碰到日本綜藝節目的全盛期，志村健的存在在臺灣社會間一夕變得廣為人知。
喜好日本文化的人被稱為「哈日族」，發明這個詞的散文作家哈日杏子就說「在臺灣還沒有有線電視（第四臺）時，他的搞笑透過錄影帶讓很多臺灣人得到歡樂。對很多人來說，志村就是相當重要的共同記憶」。
因為志村健的節目讓很多臺灣人對日本文化感到興趣，進而變成哈日族的臺灣人在當時變得相當多。
對於志村健的印象，哈日杏子回顧「他一直都用豐富的表情、並且相當有活力。雖然有些搞笑橋段一直在危險邊緣，但是志村健無法讓你責備的可愛允許這樣做」。
特別是在日本文化的開放時期製作的節目「志村健的沒問題啦」（1987-1993），在臺灣被翻做「志村大爆笑」放送，博得超高人氣。當時在節目中他有個「怪叔叔」綽號，「怪叔叔」也是這個節目中最受歡迎的一個段落，之後臺灣對於志村健就有了「怪叔叔」的特別印象。
臺灣的搞笑藝人，也在當時模仿志村健的搞笑風格中，慢慢磨練演藝技能。連在戒嚴令下當時，對於搞笑風格相對嚴格的臺灣綜藝界，也受到了志村健自由奔放的搞笑刺激。對於志村健相當尊敬的藝人們，也對他的過世在社交網站上表達哀悼之意。
志村健等同臺灣的豬哥亮？
我向臺灣友人詢問「對志村健有什麼印象？」時，總是會聽到有人回「他就是臺灣的豬哥亮吧」。豬哥亮是臺灣非常受歡迎的搞笑藝人，怪奇的髮型與狂放的服裝，遊走在法律邊緣的幽默博得相當高的人氣。志村健也是在加入漂流者後，在以前被認為是友好家庭般印象的漂流者中，最頑皮的最小的小孩，在危險邊緣的搞笑中讓朋友們邊感到困惑邊讓其發笑，兩人在這樣子的風格上確實有相似之處。
有點不同的是，豬哥亮後來以電影演員之姿在目前大大活躍，志村健則是堅持「我是一個搞笑演員」，因而拒絕了許多電影演出的機會。但是，志村健仍在1999年演出電影，在高倉健主演的「鐵道員」中，雖然很短一幕，但是演技壓倒性地綻放出光芒，在我心中留下深刻的印象。
與金城武的日亞航空廣告
根據臺灣媒體說法，志村健最後造訪臺灣是在「志村動物園」的拍攝，當時於2018年造訪臺北。志村健本身就很喜歡臺灣，來來去去就共10次以上造訪臺灣的經驗。
他特別喜歡的是位於臺北林森北路的腳底按摩店「豪門世家理容名店」。我先前也去過不少次，在入口就有大大的志村健照片。「志村大爆笑」節目中，他跟藝人上島龍平一起造訪，在忍受腳底按摩的極度疼痛之餘他也愛上了該店，之後也拜訪了好幾次。
我印象最深的，就是志村健跟日臺混血的人氣演員金城武一起造訪臺灣，在臺灣各地漫步拍攝臺灣觀光宣傳日本亞細亞航空的廣告片段。
當時，志村健座在金城武騎的腳踏車上，在淡水的巷弄中穿梭。看著淡水河、吃著胡椒餅。隨後跟著金城武一起造訪臺灣東海岸的志村健，在當地的婆婆媽媽們介紹下一起吃著臺灣特有的水果釋迦，吃的滿嘴都是很美味的模樣。
志村健被起用當作廣告主角，就是因為他在臺灣原先擁有超高的知名度。在跟當紅的帥哥演員金城武一起搭檔下變成絕妙的雙人組，這是相當深植在記憶中的廣告。
憤怒與悲傷的評論接踵而至
在臺灣總統蔡英文哀悼之餘，臺灣的立法委員林靜儀也在臉書上貼文表示「看到志村健因武漢肺炎逝世，還是很難過。看到全球各地因為這個傳染病受苦的人民，甚至因此死亡的醫療人員，更是感到憤怒。WHO，你們真的盡責了嗎？」，表現出憤怒之餘，讓人家了解臺灣對於WHO的評價是相當不好的。
立法委員鄭運鵬也表示志村健是「從小到大的偶像，祝您好走。」，立法委員陳柏惟也說「我小時候電視上最看到的就周星馳、豬哥亮、志村健吧」。
對於臺灣而言，日本的藝人與演員中，常常有比日本還要熱愛的人。好比說酒井法子或飯島愛等，她們的新聞過去都受到臺灣高度關注。只是，志村健的場合，他是受到廣大世代注目的藝人，當然因為新型冠狀病毒讓他過世也是原因，這是他在臺灣一直以來受到高度關注的結果。
日本也同樣，東京都知事小池百合子對於志村健的死表示「談到志村健，真的很感謝他以真正的娛樂家之姿，提供給了大家快樂與歡笑。最後，他帶著悲傷與新型冠狀病毒的危險性，給了大家最真切的訊息。」志村健因新型冠狀病毒而死給了日本年輕人極大震撼，對於到目前為止不算是相當積極的傳染病預防上，也許是個改變他們的契機。
標題圖片：出席三路鐵道開業30周年紀念企劃展開幕紀念活動時，粉墨登場的喜劇藝人志村健，2014年6月3日，東京都港區（時事）