臺灣是如何運用民主制度對抗肺炎的防疫戰爭？

新型冠狀病毒疫情發源於中國，在短短兩個月間肆虐全球。至今，全世界已經超過73萬人確診，美國、義大利跟西班牙的確診個案更是超過了發源地中國，使得歐美各國成為新的重災區。然而，位於中國旁的臺灣，卻依舊控制著確診人數，國家這次也有效率地集體動員落實防疫政策，讓許多人感受到臺灣政府在關鍵時刻的堅韌特質。

口罩製造再度猛進 臺灣總統蔡英文，在3月30日視察了位於臺灣北部的口罩不織布工廠，並宣示未來臺灣將在4月以日產2000萬片口罩作為目標。在此前，臺灣的口罩生產量3月9日時點已經達到日產1000萬片，短短一個月後又要再挑戰翻倍的數字，讓不少人為之驚訝。如今，蔡英文再度宣布，未來將援助美國200萬、歐洲各國共700萬，與邦交國100萬個口罩。 猶記得在1月底疫情剛爆發時，口罩在臺灣曾經一度短缺，引發「口罩荒」，但這些問題卻在兩個月後成為穩定民心最重要的因素。政府有效集結了各大廠商，並且先將口罩收歸國有、限制購買量後，在請各廠商一同努力，組成「口罩國家隊」，在短短時間達成92條口罩產線，44天內產能提升13倍，歐美日各國都不敢置信。 此外，臺灣政府早先利用科技力量，製作APP即時顯示每間店的口罩存量，獲得國內外不少媒體與網友的關注。臺灣政府當時規定每人一週只能憑健保IC卡購買2片口罩。而現在，臺灣政府已經可以自豪地宣布，從4月9日起，民眾可以每隔14天購買9片成人用口罩、10片兒童用口罩，甚至過去禁止的口罩海外郵寄也重新開放（每2個月30片為限）。曾幾何時，口罩不足是臺灣政府的弱點，如今卻變成強項。 而另一方面，不少國家仍在為口罩不足而煩憂。以鄰近的日本為例，首相安倍晉三雖然在2月29日時召開記者會保證進入3月後口罩產量會達到6億片，不過3月底時，政策依舊只聞樓梯響，在推特上「尋找消失的6億片口罩」成為熱搜關鍵字。目前在日本，口罩依舊發放給醫療機關與老人設施等優先使用，一般民眾想透過藥局或是超市購買，相當困難。



獨裁與民主體制的對決 而就在此刻，中國對日本異常伸出了援手，將許多口罩與醫療物資送給日本當作「回禮」，以感謝中國當初在爆發疫情時的情義相挺。中國身為這次新型冠狀病毒的發源地，在肺炎爆發的初期，就被指責刻意隱匿疫情，沒有對國際社會坦白，並在提供世界衛生組織消息上屢屢過慢，甚至被許多西方媒體懷疑想操控該組織，誘導其他國家認為中國疫情不嚴重，而錯失了防疫最佳時機。 最後，疫情就在當初不透明的狀況下往外擴散，在中東的伊朗、歐洲各國的土耳其與義大利等相繼爆發後，歐美各國陸續淪陷。此時中國再以「救援者」的身份，提供醫療援助與資訊共享，並宣稱81000多位確診病患中，有75000多位都已經治療出院，無論數據或是真實性都無法考證下，世界各國的元首也只能暫時忙於自己國內的救災，再聽從中國大陸的片面建議與援助。 因此，這次的肺炎疫情中，也出現了另一種說法，「民主政治果然有其缺點，還是中國那種獨裁性質在執行的效率上比誰都好」。放眼歐美各國的相繼淪陷，卻只能以道德性的規勸為主，與軟性的封鎖來呼籲民眾不要外出相比，中國在當初的鐵腕封城，與不准民眾出家門或是關在自家小區等，確實展現「絕佳效率」。以美國為主的歐美民主體制國家，無疑在這次碰了一鼻子灰，變相成為中國「大外宣」的一部分。



民主效率，臺灣防疫 然而，跟中國距離不過100多公里的民主政體臺灣，卻在這次的肺炎風暴中始終將確診數字控制在適當數量。臺灣在2019年12月底，當時肺炎疫情僅在武漢當地時，便對飛機上的民眾實施檢疫，1月底在武漢宣布封城前，也率先一步斷航。至今兩個多月，臺灣政府除了對禁止歐洲與日本航班上被認為較慢外，並沒有特別大的疏失，也讓這兩個月的表現，被紐西蘭、日本等國家政治人物點名，成為「應該好好觀摩學習」的對象。 臺灣在2020年1月11日甫結束總統大選，現任總統蔡英文以高票連任後，隨即不到一週便爆發了新冠肺炎疫情。臺灣過去曾在2003年的SARS疫情中受創甚深，蔡英文當時擔任陸委會主委、副總統陳建仁擔任衛生署長，站在防疫的最前線上，與中國當局有過不少次交手。也因此，在這次防疫的第一時間，蔡英文與陳建仁即活用了當時訓練出來的應變能力，「料敵從寬」下選擇相信自己國家醫學的專業判斷，並立即推動口罩生產線快速生產。 民主制度常被人詬病的是，決策效率過慢，日本乃至於歐美西洋國家在這次的肺炎防疫中，也都暴露出了這項弱點。蔡英文政府在這次的防疫作戰中，採取相當快速的反應，原因也在於絕對的信任，臺灣的衛生福利部長陳時中，在這次被交付重責，擔任流行疫情指揮中心指揮官，上面從正副總統到行政院長，對予陳時中與疾病管制署等相當信任，重要的政策宣示都交由他們負責。 在這次歐美與日本的防疫作戰中，許多政策都是由總統或總理大臣宣示，但他們本身可能非專家，無法像醫學或疾病專家能簡單易懂地解說。指揮官陳時中與疾管署官員們在這次扮演恰如其分的角色，上面的高層也不擔心被搶光環，而是完全尊重專業。因而造就目前臺灣TVBS電視臺的民意調查中，陳時中的支持率竟高到91%，也是臺灣民意調查難得的數字。 Countries around the world must accelerate cooperation if we want to beat #COVID19. #Taiwan is willing to contribute our capabilities to better protect human health around the world. Today, I have 3 words for the international community: #TaiwanCanHelp. pic.twitter.com/PBl1r81GHO — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 19, 2020