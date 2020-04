臺灣是如何運用民主制度對抗肺炎的防疫戰爭？

然而,跟中國距離不過100多公里的民主政體臺灣,卻在這次的肺炎風暴中始終將確診數字控制在適當數量。臺灣在2019年12月底,當時肺炎疫情僅在武漢當地時,便對飛機上的民眾實施檢疫,1月底在武漢宣布封城前,也率先一步斷航。至今兩個多月,臺灣政府除了對禁止歐洲與日本航班上被認為較慢外,並沒有特別大的疏失,也讓這兩個月的表現,被紐西蘭、日本等國家政治人物點名,成為「應該好好觀摩學習」的對象。

臺灣在2020年1月11日甫結束總統大選,現任總統蔡英文以高票連任後,隨即不到一週便爆發了新冠肺炎疫情。臺灣過去曾在2003年的SARS疫情中受創甚深,蔡英文當時擔任陸委會主委、副總統陳建仁擔任衛生署長,站在防疫的最前線上,與中國當局有過不少次交手。也因此,在這次防疫的第一時間,蔡英文與陳建仁即活用了當時訓練出來的應變能力,「料敵從寬」下選擇相信自己國家醫學的專業判斷,並立即推動口罩生產線快速生產。

民主制度常被人詬病的是,決策效率過慢,日本乃至於歐美西洋國家在這次的肺炎防疫中,也都暴露出了這項弱點。蔡英文政府在這次的防疫作戰中,採取相當快速的反應,原因也在於絕對的信任,臺灣的衛生福利部長陳時中,在這次被交付重責,擔任流行疫情指揮中心指揮官,上面從正副總統到行政院長,對予陳時中與疾病管制署等相當信任,重要的政策宣示都交由他們負責。

在這次歐美與日本的防疫作戰中,許多政策都是由總統或總理大臣宣示,但他們本身可能非專家,無法像醫學或疾病專家能簡單易懂地解說。指揮官陳時中與疾管署官員們在這次扮演恰如其分的角色,上面的高層也不擔心被搶光環,而是完全尊重專業。因而造就目前臺灣TVBS電視臺的民意調查中,陳時中的支持率竟高到91%,也是臺灣民意調查難得的數字。

