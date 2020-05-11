「洗手」「換氣」很重要：從幕府末期至明治，霍亂的流行及預防方法 明治開國，霍亂蔓延

在新冠病毒感染蔓延的當下，世界上徹底進行衛生管理和自我克制減少外出的呼聲不絕於耳。日本江戶後期至明治時期曾多次流行霍亂，當時的社會狀況怎樣？鼓勵採取了哪些對策呢？

霍亂讓衛生觀念在日本植根 在霍亂流行之前，日本國內幾乎沒有任何感染病的醫學對策。當時，人們只靠祈禱佛祖保佑，或是在門上貼個「除疾去病」的符紙，然後閉門不出，或是敲鑼打鼓鳴鐘以圖驅散病魔。 鑒於緒方洪庵和長崎的荷蘭醫生龐貝的治療法取得了一定的成效，江戶幕府于文久2年命令洋書調所（創立於1856年的直屬江戶幕府的西洋研究教育機構——譯注） 發行了《疫毒預防說》。這是荷蘭醫生布賴恩·科普斯撰寫的《衛生全書》的節譯本，書中鼓勵民眾「保持身體和衣物的清潔」「室內經常通風」「適當運動和適度的飲食生活」。

明治時期也流行過數次霍亂，其中以明治12年（1879年）和明治19年（1886年）最為嚴重，造成了逾10萬人的死亡。當時，除了《疾毒預防說》中的預防方法之外，由於霍亂多是由水引起感染，夏季尤其危險，所以還推廣了一些更加具體的對策，比如，「不隨便飲用井水」「通風換氣，讓房間保持乾燥」「不吃生食和腐敗的食物」等。 內務卿大久保利通發佈的《虎列剌病預防心得書》（明治10年）中，記載了石炭酸消毒，清掃廁所和下水溝等預防措施。其中第13條規定，「有『虎列剌』病患的家庭，除了看護的人之外，其他人都要到別處避難，不得隨意往來」。 正如「傳染病是公共衛生之母」所說的那樣，在日本，由於霍亂的流行，促使了衛生觀念的極速提高。雖然霍亂和現在的肺炎在新冠疾病特徵、醫療體制、社會環境等方面都大不相同，但在預防對策上毫無疑問地還是有許多共通點。幕府末期及明治前期的日本人在受到各種傳言迷惑的同時，努力實踐清潔、換氣，減少出門，耐心等待傳染病的結束。而對於掌握了疫情訊息，擁有預防用品的現代人來說，需要做到的應該就是正確地「懼怕」病毒，並採取正確的防護措施吧。

標題圖片：《虎列剌退治》（東京都公文書館藏，編號「お 114」）